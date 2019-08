Publicada el 13/08/2019 a las 13:00 Actualizada el 13/08/2019 a las 14:59

Aguirre y Cifuentes... ahora sí son un ejemplo

A vueltas con la transparencia... que no llega

El discurso de Vox... que no convence a Vox

La sesión del miércoles

Presencia de la cúpula del PP... salvo Casado

La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid,, expuso este martes durante casi hora y media su programa de Gobierno [Aquí, en PDF] para los próximos cuatro años. Un programa para el que necesita el apoyo de Ciudadanos (28 escaños) y Vox (12 escaños). Si no hay sorpresas de última hora, este miércoles recibirá los votos necesarios y enfilará el camino hacia su toma de posesión. Pero la del miércoles se espera una jornada algo más complicada para la dirigente conservadora, que optó por un discurso bastante plano y de un tono bajo y en el que obvió los escándalos que la afectan desde hace semanas, desvelados por[puedes consultar aquí las informaciones].de que van a hacer todo lo posible para que en la segunda sesión de investidura sí se hable de la donación de dos inmuebles que aceptó de su padres para evitar el embargo de los acreedores en dos operaciones sospechosas de un delito de, de los cinco años delde un local que no pagó al Ayuntamiento de Madrid, del presunto trato de favor recibido por parte de Avalmadrid.Nada de esto aclaró Ayuso sobre la tribuna de oradores de la Asamblea de Madrid. Se limitó a hacer como si las informaciones no existiesen. Porque para el Partido Popular —también para Ciudadanos y Vox— las informaciones publicadas en los últimos días forman parte de una "campaña de la izquierda" para enturbiar la investidura.llegaron cuando Díaz Ayuso estaba a punto de agotar su intervención. Vendió la "tolerancia cero contra la corrupción" y ubicó al PP casi como un partido pionero en la lucha contra este fenómeno. No pasa inadvertido que muchos de quienes la precedieron en el cargo que aspira ahora a ocuparSi la semana pasada se desvinculó de las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes después de que Anticorrupción pidiese al juez que las citase a declarar como imputadas en el marco de la operación Púnica, este miércoles las mencionó en su discurso. De Aguirre recuperó unas declaraciones de 2003 sobre la importancia del diálogo. De Cifuentes, unas de 2015 sobre la importancia de acordar, de pactar en la política.. El programa de Gobierno que hoy les he presentado es heredero de un gran conjunto de medidas tomadas para seguir avanzando en la regeneración democrática y la transparencia. En los últimos ocho años, elha aprobado el paquete de medidas nacionales y regionales más importante que nuestra democracia haya conocido en materia de transparencia, regeneración democrática y lucha contra la corrupción", presumió."Tenemos el compromiso de 'tolerancia cero' con la corrupción, reforzando los órganos de control de las administraciones y lainsistió. Y añadió que "no hay libertad sin transparencia".El compromiso de transparencia choca con la actuación de la candidata de las últimas semanas. Entre otras cuestiones, Ayuso no ha aclarado si cuando aceptó la donación del piso de sus padres sabía que podía incurrir en un delito de alzamiento de bienes para que Avalmadrid, con un 30% de capital público, no recuperase los 400.000 euros del préstamo que les había concedido a ellos y a sus otros seis socios. Tampoco ha aclarado si recurrió a sus contactos en el PP de Madrid y en el Gobierno madrileño para conocer datos extra del crédito concedido.ha hecho una recopilación de las preguntas que Ayuso no ha respondido. Hasta el momento, no ha aclarado ninguna de ellas.Ayuso estructuró su discurso en los diez retos que, a ojos del PP madrileño, deberá afrontar laen los próximos cuatro años. En su discurso introdujo también algunos de los 155 puntos del pacto con Ciudadanos y parte de los compromisos alcanzados con Vox. La exigencia de la extrema derecha es que, dado que no existe un acuerdo a tres entre PP, Cs y Vox, los puntos que exigió Rocío Monasterio para dar el sí a Ayuso consten en el diario de sesiones.Aunque Monasterio se quejaría después de que no se habían expresado todos los puntos, Ayuso asumió en su discurso las exigencias de la extrema derecha en materia de educación, políticas de natalidad, menores no acompañados y violencia intrafamiliar.Ayuso no se refirió en ningún momento a la "violencia machista", aunque sí habló de machismo. "Me comprometo a trabajar contra una de las mayores lacras que afronta nuestra sociedad: la violencia, que en especial se ceba con la mujer. Es mi compromiso erradicar la violencia contra las mujeres de nuestra región. Toda persona puede ser víctima del maltrato; debemos prevenirnos de ello, además de legislar para evitarlo siendo undijo.La candidata a la Presidencia de la Comunidad de Madrid consideró que"Yo lucho y lucharé contra el machismo y cualquier abuso o discriminación, no contra los hombres", subrayó. Y, sin citar el término de "violencia intrafamiliar" con el que Vox esquiva hablar de violencia contra las mujeres, expresó el compromiso de su futuro gobiernoy el discurso del odio, en todas sus formas".Y, si en materia educativa el documento de Vox pedía garantizar "el derecho que asiste a los padres para que sus hijosy religiosa de acuerdo a sus convicciones", Ayuso mantuvo que su proyecto entiende que "la autonomía de los centros debe compensarse con el ejercicio de transparencia que muchas familias piden"."Por eso, será obligatorio que todos los centros sostenidos con fondos públicos anuncien su programación anual con anterioridad al plazo de inscripción. Esa programación incluirá su proyecto educativo, así como las temáticas extracurriculares que contengancompletó.Como ya dejó Vox por excrito, Ayuso mantuvo que "es verdad que el sistema de identificación" de los Menores No Acompañados (Menas) "tiene mucho que mejorar".La Asamblea de Madrid reservó este martes para un único punto del orden del día: el discurso de la candidata. No hubo limitación de tiempo.El miércoles, a las 10:00 horas, se reanudará el pleno y podrá intervenir un representante de cada grupo parlamentario –de menor a mayor–. Dispondrán de 30 minutos cada uno.Asimismo, los representantes de los grupos parlamentarios tendrán derecho a una réplica de 15 minutos cada uno.Transcurridas estas intervenciones, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad (Ciudadanos), suspenderá la sesión ySiconsigue el voto favorable de la mayoría de absoluta de la Cámara madrileña (ubicada en 67 diputados), obtendrá la confianza de la Asamblea.Si en esa primera votación Díaz Ayuso no logra sumar la mayoría absoluta, su propuesta será sometida en una nueva votación a las 48 horas, es decir, el 16 de agosto y obtendrá la confianza de la AsambleaEl primero de los escenarios, el de que Díaz Ayuso salga elegida en primera votación es el más probable. Porque PP (30 escaños), Cs (26) y Vox (12) suman 68 escaños, unoLa Asamblea de Madrid ya celebró una sesión sin candidato –así lo permite su reglamento– el pasado 10 de julio. Esta cita sirvió para que echase a andar el reloj para la convocatoria de unas nuevas elecciones. Dada la posición de Cs y Vox ante la investidura de Díaz Ayuso es altamente improbable que retiren sus apoyos. En todo caso, si el 10 de septiembre no hubiese un candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid investido,La cúpula del PP no se perderá este debate que pretende cerrar el ciclo de los pactos posteriores a las autonómicas y municipales del 26 de mayo. Este martes se prevé la presencia en la tribuna de invitados de la Cámara madrileña del secretario general,Ana Beltrán, vicesecretaria de Organización de los conservadores; y Antonio González Terol, vicesecretario de Participación, en la tribuna de invitados de la Cámara madrileña.La previsión es quelíder del PP, acuda la semana que viene a la toma de posesión en la Puerta del Sol, sede del Gobierno regional.