Las seis preguntas del 'caso Ayuso' que la candidata a presidenta no responde

subirá este martes, 13 de agosto, a la tribuna de la Asamblea de Madrid para defender su candidatura a presidenta de la Comunidad. Al día siguiente, gracias al apoyo de Ciudadanos y de la extrema derecha, se convertirá en la quinta presidenta del PP desde 2003.. Uno pasó por la cárcel como presunto líder de una organización criminal y está pendiente de juicio ––, dos dejaron la política en medio de diversos escándalos y Anticorrupción las quiere imputar en el caso Púnica –, la lideresa de todo aquello, y– y el último abandonó el partido porque decía que se escoraba demasiado hacia la derecha, aunque ahora votará sin problemas junto a Vox ––.La historia política de Isabel Díaz Ayuso no se sabe cómo acabará, pero a diferencia de sus antecesoresha desvelado durante las últimas seis semanas que Ayuso utilizó sus contactos en el Gobierno de Aguirre para recibir un trato de favor de Avalmadrid –una entidad que controla el Gobierno autonómico –, que se aprovechó de dos donaciones sospechosas de alzamiento de bienes para hacerse con la propiedad de una vivienda y un local de oficinas en Madrid y que debe cinco años del IBI de este último inmueble al Ayuntamiento de Madrid. [ Puedes consultar aquí todas las informaciones de este periódico sobre el caso Ayuso].Para no aclarar su actuación, Isabel Díaz Ayuso ha acudido a una estrategia utilizada con cierta frecuencia por políticos en apuros:. Ayuso lleva seis semanas negándose a dar explicaciones con el argumento de que todo es un asunto de "una familia anónima de hacé más de una década" . Pero lo cierto es que las preguntas que sigue sin responder nada tienen que ver con su familia, sino con su propia actuación. Son preguntas sobre elque le concedió Avalmadrid, sobre suo sobre lasde las que ella fue la principal beneficiaria.analiza a continuación las seis principales preguntas que la candidata sigue sin aclarar a 48 horas de subir a la tribuna para pedir la confianza de la Asamblea de Madrid.

1. ¿Considera correcto que una viceconsejera del Gobierno de Aguirre haya intermediado a su favor o cree que puede ser trato de favor?

Aquí va1. ¿Por qué aceptó convertirse en dueña de dos inmuebles en dos operaciones sospechosas de alzamiento de bienes?2. ¿Por qué debe al Ayuntamiento de Madrid cinco años del IBI?3. ¿Piensa pagar los impuestos que debe o asumirá la Presidencia siendo morosa reconocida con la Administración pública?4. ¿Considera correcto pedir a una viceconsejera del Gobierno que haga intermedie en su favor para un asunto particular ante un organismo semipúblico como Avalmadrid?5. ¿Considera correcto pedir datos confidenciales de empresas privadas a un organismo como Avalmadrid?6. ¿Piensa ordenar a la representante de la Comunidad en el consejo de administración de Avalmadrid que proceda contra los avalistas del préstamo impagado de MC Infortécnica?"Sólo tengo que decir que escarbar en cómo arruinaron a mi familia hace ocho años para atacarme hoy políticamente me parece que es un ejercicio absurdo. Es todo lo que tengo que decir. Ustedes están hablando de una familia anónima, de hace más de una década y esto se está haciendo, yo creo, en un momento determinado y yo no tengo mucho más que aportar, salvo que esto se circunscribe a mi familia y pido respeto".