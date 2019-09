Más Madrid presenta 25 medidas para abordar la transición ecológica en la Comunidad y reclama declarar la emergencia climática

Publicada el 10/09/2019 a las 18:14 Actualizada el 10/09/2019 a las 18:31

Estamos en situación de emergencia climática. Presentamos 25 medidas para la Transición Ecológica:



@ierrejon: "Debemos ser una Comunidad pionera en enfrentar el cambio climático y emprender la transición ecológica de nuestra economía" pic.twitter.com/1YSKPCx3WQ — Más Madrid (@MasMadridCM) September 10, 2019

Más Madrid ha presentado este miércoles su primera iniciativa legislativa en la Asamblea regional, consistente en. Su portavoz, Íñigo Errejón, ha asegurado que el planeta está ante "15 meses críticos" que son "los que determinan si pasamos o no pasamos un punto de no retorno en las condiciones de vida". "No hay ningún tema más importante que este", ha asegurado el diputado, para justificar el paso adelante de su formación.Errejón ha explicado que el paquete, llamado, cuenta con 25 medidas, y ha adelantado tres de ellas. Además de dos iniciativas para el autoconsumo energético, el empleo verde y la rehabilitación de viviendas,, "siguiendo el ejemplo de los Gobiernos vasco, catalán y valenciano". "Tiene que ser una prioridad de nuestro Gobierno regional”, ha reivindicado el diputado de Más Madrid.Varios Parlamentos autonómicos y decenas a nivel mundial están declarando el estado de emergencia climático:, en este caso Más Madrid ha decidido incluirla dentro de un paquete de medidas para abordar la transición ecológica.Extinction Rebellion fue una de las organizaciones que pusieron por primera vez sobre la mesa las declaraciones de emergencia climática como. Países vecinos como Reino Unido o Francia así lo han hecho. El Gobierno y el Parlamento español, por ahora, se resisten, bloqueados por una Legislatura que va camino de ser fallida.En ese sentido, Unidas Podemos, de mano del diputado Juantxo López de Uralde, va a realizar. Urgente porque la crisis no es de futuro, sino de presente, y porque España es el país más vulnerable del continente a los efectos del calentamiento global, según recordó el parlamentario este lunes a EFE. El diputado remarcó que desde Unidas Podemos creen "necesaria la aprobación de la declaración de emergencia climática independientemente de que haya gobierno o no, para que condicione las políticas de cualquier gobierno", y puso de relieve la problemática del agua:en pocos años a todo el sector primario.La respuesta de la ministra para la Transición Ecológica, a la espera de lo que responda a Unidas Podemos el próximo miércoles, ya se conoce: en junio, pidió a Extinction Rebellion que pusiera el foco en los gobiernos locales y autonómicos. con la culminación de su Plan de Energía y Clima… aunque no se podrá poner en marcha hasta que un Ejecutivo estable salga de las urnas. Podría irse a 2020 cuando los más optimistas ponían 2018 como la fecha en la que el país tendría una norma que orientara su acción climática en las próximas décadas.