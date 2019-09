Casado presiona a Rivera con España Suma: "No entendemos que se apele a unir después del 10N lo que se puede unir antes"

Publicada el 29/09/2019 a las 16:23 Actualizada el 29/09/2019 a las 16:48

La política social es fundamental y está vinculada al progreso económico que siempre pone en riesgo la izquierda cuando gobierna. No podemos permitir que otro gobierno socialista vuelva a quebrar el Sistema de Pensiones. Cuando gobernemos volveremos a subirlas y a garantizarlas. pic.twitter.com/OynLtb6QzE — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) September 29, 2019

Sobre España Suma

Pregunta a Sánchez si va a respetar la sentencia del procés

@pablocasado_: “Antes de que se publique la sentencia del 1-O, Sánchez tiene que aclarar si está de acuerdo con lo que su partido ha venido diciendo en los últimos meses sobre los indultos y la tipificación de delitos. ¿Va a respetar el PSOE esa sentencia?”#DíaAfiliadoPPAragón pic.twitter.com/JmnWzfBFPJ — Partido Popular (@populares) September 29, 2019

El presidente del PP, Pablo Casado , ha prometido este domingo, así comosi gobierna tras las elecciones generales del 10 de noviembre. El líder conservador ha protagonizado el Día del Afiliado del PP Aragón donde ha dicho que estos son "impuestos injustos que arrastran a las familias de clase media, que han ahorrado toda su vida".Asimismo, ha apuntado que "la política social es fundamental y está vinculada al progreso económico", haciendo notar que, tras lo que ha agregado que "no podemos permitir que otro Gobierno socialista ponga en riesgo lo que os merecéis".Pablo Casado ha llamado la atención sobre, señalando que en los últimos meses 1.000 aragoneses han perdido su empleo y 2.000 autónomos su negocio, de manera que "son 3.000 familias que no pueden llegar a fin de mes", por lo que se ha preguntado "cómo puede ser que el presidente del Gobierno de España vaya a Estados Unidos a presumir de la economía española", acusándole de "ocultar las cifras y mentir para ganar las elecciones". A su juicio, los socialistas ofrecen "incoherencia", en alusión al incremento de 30.000 millones de gasto público recogido en las 370 medidas del PSOE durante la pasada negociación con Podemos por lo que se ha preguntado "cómo puede ser que vaya a Nueva York a decir que se compromete a tener una política fiscal sólida".Por otra parte, ha rechazado el anuncio -realizado hace varios meses- de gravar el consumo de diésel en vehículos, advirtiendo de quey considerando que esta medida pondría en riesgo 400.000 empleos. Ha preguntado al público si se imagina "cómo estaría Teruel si hubiéramos permitido que se cerrara la Central Térmica de Andorra", lo que "ha permitido un Gobierno socialista".Se ha quejado de que "nos han llevado a una campaña que no queríamos y", añadiendo que los ciudadanos "siempre" tienen que resolverlo en las urnas, criticando así la repetición de la convocatoria electoral, tras lo que ha aseverado que los populares "salimos a ganar, podemos ganar y vamos a ganar".En otro orden de cosas, Pablo Casado ha indicado que, ya que este lunes finaliza el plazo. "Lo que pasó en abril no se puede volver a repetir" porque PSOE y Podemos obtuvieron más escaños que los partidos de centro derecha y "pagamos la factura, la división", pese a que los populares propusieron un acuerdo en el Senado."Sobre todo, Ciudadanos podría integrarse " porque "ya ha demostrado que puede pactar con el PP e, incluso, formar Gobiernos con el PP, puede investir candidatos del PP", observando que la suma de PP, Cs y Navarra Suma les hubiera dado por encima de 165 escaños, "a tiro de piedra" para llegar a un acuerdo de gobierno para España., ha continuado Pablo Casado, quien ha emplazado a "multiplicar" los votos para formar gobierno "con un solo escaño más que el PSOE".Para Pablo Casado, en las elecciones del 10 de noviembre "se decide", tras lo que ha puesto de relieve que el PSOE obtuvo su última mayoría absoluta hace 30 años. El líder del PP ha avisado de que "no va a haber desbloqueo político por la izquierda" y ha recordado que "la gente no quiere ir a votar indefinidamente", sino "que nos arremanguemos".Casado tambiény le ha preguntado si el PSOE va a respetar la sentencia que dicte el Tribunal Supremo por el juicio del procès y "si va a velar por la seguridad de los catalanes en las calles".Ha llamado la atención sobre el hecho de que en el Parlamento catalán se hiciera una "defensa encendida" de los miembros de los CDR detenidos y encarcelados por orden de la Audiencia Nacional "por haber sido sorprendidos mientras preparaban atentados terroristas". Ha destacado que "es la primera vez que en un Parlamento homologable de cualquier país occidental" porque en el País Vasco lo hacía Batasuna, pero "nunca lo habían hecho partidos con responsabilidad de gobierno", en alusión expresa a JxC y ERC, "los partidos que han pactado con Pedro Sánchez la Diputación de Barcelona o Castelldefels o Badalona". "El PP siempre va a estar al lado de los partidos de Estado", tendiendo la mano a Sánchez "si decide hacer cumplir la Ley y preservar la seguridad, la prosperidad y la convivencia en Cataluña".Sin embargo, ha advertido de que, emplazando a Sánchez a que se aclare si está con la democracia y la Constitución, añadiendo que "no puede seguir dando la mano en las instituciones a los partidos que alientan, jalean o justifican a los violentos".Además, Pablo Casado ha considerado que, antes de que el Tribunal Supremo publique la sentencia del procès, Pedro Sánchez "tiene que mandar un mensaje muy claro" para, aludiendo a los dirigentes socialistas que "han dicho que habría que hablar de indultos" y que los presos independentistas catalanes "tenían que salir de prisión preventiva". También quiere saber "si va a velar por la seguridad de los catalanes en las calles si Torra alienta a la violencia y la rebelión" porque si no es así, Sánchez no estará "a la altura" para seguir pidiendo la confianza de los españoles.El PP es un partido "moderado, de concordia, de paz", que, ha continuado Casado, quien ha subrayado que la responsabilidad de este partido es "apoyar a las fuerzas de seguridad para que no se cometa ningún atentado y no haya impunidad frente a aquellos que están planeando cometerlos".