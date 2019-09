Sánchez llama a elegir "entre un gobierno progresista o uno ultraderechista"

Publicada el 29/09/2019 a las 13:36 Actualizada el 29/09/2019 a las 14:26

Iceta prefiere la convocatoria electoral "antes que un mal gobierno"

Batet se conjura para ganar las elecciones

El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez , ha llamado este domingo a escoger en las elecciones generales: "Tenemos que salir a votar. Llegó la hora de la verdad. Tenemos que elegir entre estabilidad o incertidumbre.", informa Europa Press. Lo ha dicho en la Fiesta de la Rosa que el PSC celebra en Gavà (Barcelona) y en el que han participado la; el; el, y la, ante cerca de 25.000 personas según la organización.Sánchez ha insistido en que en los comicios del 10 de noviembre también habrá que elegir entre ", que es lo que quiere la derecha y sus tres siglas", en un acto que supone el pistoletazo de salida a la precampaña de la generales.El líder del PSOEde que, y que la independencia no es el problema, sino que el problema es la convivencia". Ha añadido que: "si el independentismo vuelve a quebrar el Estatut y a poner en cuestión y en riesgo el autogobierno, el Gobierno de España actuará con serena firmeza para garantizar el autogobierno".Durante su intervención, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta , ha agradecido este domingo a Sánchez que se hayan convocado elecciones:El líder de los socialistas catalanes ha asegurado que en estos comiciosni de los que no saben si quieren o no que haya Guardia Civil" en Cataluña, en referencia implícita a los comuns, incluidos en el grupo de Unidas Podemos en el Congreso.Por su parte, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet , se ha conjurado este domingo para que los socialistas, donde el 28 de abril quedaron segundos por detrás de ERC.Batet ha asegurado que los socialistas, en una repetición electoral de la queque considera que han bloqueado un gobierno liderado por Pedro Sánchez.