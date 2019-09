Más País detalla las 15 provincias a las que concurrirán en coalición

Publicada el 30/09/2019 a las 20:51 Actualizada el 30/09/2019 a las 21:13

Nada en Cataluña, al menos en coalición

Más País, el partido liderado por, ha detallado en la Junta Electoral Central lasdonde concurrirá en coalición en las próximas elecciones generales del 10 de noviembre, 12 de ellas con los ecologistas dey tres con. A ello se suma la coalición registrada en la Junta Provincial de Zaragoza para concurrir por esa provincia con Chunta Aragonesista (CHA), informa Europa Press.Según el listado formalizado en la Junta Electoral Central y recogido por Europa Press, Más País se presentará con Compromís en lasde la Comunidad Valenciana (Valencia, Alicante y Castellón). La coalición llevará por nombrey agrupará al partido de Errejón con los distintos integrantes de la formación valenciana que lideran Mónica Oltra y Joan Baldoví: Bloc Nacionalista Valencià (BNV), Iniciativa del Poble Valencià (IPV), Verds Equo del País Valencià y Coalició Compromís.A su vez, Más País y Equo han comunicado a la Junta Electoral Central que se constituyen en coalición para: Madrid, donde ya fueron juntos a las autonómicas; A Coruña y Pontevedra, una vez que ha fallado la alianza con En Marea ; Murcia, donde estarán encabezados por el ex candidato de Unidas Podemos a las autonómicas; Asturias, donde su presencia ha sido ya apoyada por el exdiputado de Podemos Segundo González; las dos circunscripciones canarias, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria; Bizkaia, la única de Euskadi; y cuatro provincias andaluzas: Cádiz, Granada, Málaga y Sevilla.Aunque no se ha comunicado en la JEC, el nuevo partido surgido de las filas moradas ya había anunciado una decimosexta circunscripción, Zaragoza, donde se presentará en coalición con la. Al renunciar a una alianza regional y limitarse a, esta coalición sólo se registró en la Junta Provincial.No figura en el lista, ya que la organización catalana de Equocon el partido de Errejón. En todo caso, Más País podría presentarse, para lo cual no precisaría de haber registrado coalición previamente.Desde este miércoles y hasta el próximo lunes,, será el momento de presentar candidaturas y ahí se verá si Más País presenta listas en más circunscripciones, aunque ya sea en solitario. Allá donde no tenga socio con representación parlamentaria, la formación deberá acompañar sus listas con, la firma de al menos el 0,1% del censo de cada provincia.