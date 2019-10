Iglesias, dispuesto a negociar tras las elecciones un Gobierno con Sánchez y Errejón en el que haya proporcionalidad

Publicada el 02/10/2019 a las 10:40 Actualizada el 02/10/2019 a las 11:39

Se acabaron los reproches

A Errejón: "Lo más importante es la estabilidad"

"Las elecciones pondrán a la gente en su sitio"

El secretario general de Podemos,, ha señalado este miércoles que, tras las elecciones generales del 10 de noviembre,en caso de que sumen para formar Gobierno, y ha advertido de que entonces el Ejecutivo deberá conformarse proporcionalmente a los votos de cada partido.En una entrevista en el programa de Ana Rosa, recogida por Europa Press, Iglesias ha indicado además que tras las eleccionespara entrar en el Ejecutivo como ocurrió durante las negociaciones posteriores a los comicios de abril."Habrá que ponerse de acuerdo con quien haga falta", ha respondido a la pregunta de si se sentaría en una mesa con el líder de Más País,, y con el líder socialista, Pedro Sánchez. A esto, ha sumado quea sus votos en caso de que nadie llegara a obtener una mayoría absoluta.En este punto, ha recordado las palabras del presidente del Gobierno en funciones, que dijo queen el Ejecutivo, y le ha recomendado que, de no obtener esa mayoría que le permita gobernar en solitario, debe "tomar unay llegar a acuerdos".Así,, y trabajar por un nuevo acuerdo tras las generales y tiene esperanzas en que esta vez sí los socialistas se den cuenta de que lo normal cuando no hay mayorías sólidas para un solo partido es llegar a coaliciones de Gobierno: "Ocurre en seis comunidades autónomas", ha recordado aludiendo a alianzas que los morados tienen con el propio PSOE en regiones como La Rioja, Comunidad Valenciana o Aragón.En este sentido, el líder morado ha afirmado que las últimas encuestas conocidas revelan que el impacto de los nuevos actores, por Errejón, no alterará mucho el reparto y que. Entiende que esto demuestra quey "toca asumir una cultura política en la que los votos de los ciudadanos deben quedar representados en el Ejecutivo". "Al PSOE le ha costado entender algunas cosas", ha añadido."Tras unas elecciones en las que los ciudadanos van a volver a decir 'pónganse ustedes de acuerdo',. Los ciudadanos no perdonarían a Sánchez que por querer todo el poder vayamos a una tercera repetición electoral", ha indicado.En cuanto a la irrupción en el panorama político estatal del nuevo partido de Errejón, Iglesias ha señalado, tras reconocer que era algo previsible, que, porque para Podemos lo importante no es la estabilidad de los políticos, sino de la gente."El debate es para qué vamos a elecciones,. Si uno no tiene mayoría absoluta debe ponerse de acuerdo con otras fuerzas. Esto no va de regalar gobiernos sino de llegar a acuerdos y decir qué es lo que se va a hacer", ha aseverado.En este punto,porque Más País carece de documento programático. "Para nosotros es básico ir a unas elecciones con programa. Ir sin él es un poco extraño", ha argumentado, para añadir que si alguien vota a una formación debe ser porque le convenzan sus propuestas.Con todo, ha reconocido que lo importante ahora no es lo que ponga en esos programas sino lo que después cada fuerza política está dispuesta a hacer, y ha aprovechado para advertir de que. "Nosotros hemos demostrado que lo que decimos lo hacemos", ha añadido.Por este motivo, se ha mostrado convencido de que los resultados de las siguientes elecciones, y que tanto si hay tres como cinco fuerzas, "habrá que ponerse de acuerdo". "Y ahí para nosotros el programa y la propuestas son lo fundamental", ha matizado.