Moción de censura contra Torra: Roldán promete "parar el proceso independentista" y priorizar las políticas sociales

07/10/2019

La líder de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán , ha expuesto este lunes en la moción de censura que presenta contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra , en el Parlament su programa de gobierno alternativo, en el que ha prometidoy priorizar las políticas sociales.En su intervención, ha presentado su "plan para", que consta de diez ejes para afrontar los retos que tiene Cataluña y el primero es su voluntad de acabar con el proceso independentista."Vamos apara recuperar la convivencia y la dignidad de las instituciones", ha afirmado, y ha incluido en este eje su intención de que el Govern respete las leyes y a todos los catalanes, garantizar la neutralidad de las instituciones y del espacio público, y que la Generalitat vuelva a estar presente en los órganos autonómicos, como la Conferencia de Presidentes autonómicos.También ha explicado que quiere hacer unapara saber "cuánto dinero han despilfarrado" y cerrar las delegaciones de la Generalitat en el exterior, que ha tachado de chiringuitos de propaganda separatista porque cree que solo sirven para hablar mal del Estado.El segundo eje gira en torno a una", que, según ella, el Govern ha abandonado, y ha asegurado que su primera medida como presidenta sería aprobar una ley para recortar las listas de espera en Cataluña, y también reformaría la atención primaria.Roldán ha planteado como tercer eje "una educación que garantice la", ya que considera que esta no ha sido la prioridad de los gobiernos independentistas, y ha propuesto un modelo de escuela trilingüe, y una ley para que los libros de texto sean gratuitos a través de un préstamo.Ha señalado que eles su prioridad –el cuarto eje– para combatir la pobreza, hacer una ley de medidas urgentes para mejorar la atención a las personas dependientes, otra para la no discriminación de las personas con discapacidad, y "pasar a la acción" contra la violencia machista con un acuerdo de todas las fuerzas políticas y recursos para combatirla.Además, ha dicho que, si fuera presidenta, investigaría la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (Dgaia) de la Generalitat porque se "ha convertido en un".En el quinto eje, titulado Familia, conciliación e igualdad, se ha comprometido a aprobar una ley de apoyo a las familias para avanzar en la, y en el sexto –Economía, empresa, turismo, mercado laboral y universidades– ha anunciado un "plan de choque" para que vuelvan las empresas que se marcharon deTambién ha expresado su voluntad de, "recuperar la imagen de Cataluña como destino de referencia" en turismo, y revolucionar las políticas activas de empleo.Además, en el séptimo eje ha apostado por luchar contra la inseguridad reforzando los cuerpos y fuerzas de seguridad y "despolitizar" los mandos directivos de los Mossos d'Esquadra, y en el octavo --sobre infraestructuras y medio ambiente-- ha situado el transporte público como prioridad y ha prometido una inversión para modernizar los trenes de Rodalies.Roldán ha criticado que tanto la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, como su antecesora, la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, sean firmantes del, ha lamentado que "eso es lo que le importa al Govern" y ha propuesto un carné cultural joven y un abono de 200 euros para gasto en cultura.En el último eje, Regeneración, lucha contra la corrupción y calidad democrática, la dirigente de Cs ha criticado que el Govern, "mientras dice que 'España nos roba',, hasta el punto de que por los casos de corrupción algunos han tenido que cambiar sus siglas".Roldán quiere impulsar desde la Presidencia de la Generalitat que los contratos públicos se otorguen en base a: "Que no vayan para sus amigos del 3%", y ha garantizado que si gobierna protegerá a aquellos funcionarios que quieren denunciar estos casos.Ha recogida una vieja reclamación de Cs, la de modificar el Estatut paraal presidente de la Generalitat, a los miembros del Govern y a los diputados, cuestionado "para qué quieren esos privilegios", y ha advertido de que quieren que los políticos investigados dejen el cargo.La líder de Cs en Cataluña ha llamado a defender en la función pública lasante los boicots que asegura que se realizan contra ellas y a evitar "que se hagan listas de buenos y malos ciudadanos e impedir que las oficinas donde trabajan los funcionarios estén repletas de símbolos separatistas"."Impediremos que los golpistas sean", ha dicho en referencia a los encarcelados por impulsar el 1-O, y se ha comprometido a cerrar el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat) porque considera que mantiene relación con presuntos terroristas, en sus palabras.