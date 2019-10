Iglesias considera que Sánchez tiene preferencia por Rivera, pero "lo tendrá complicado" si Podemos sale reforzado el 10N

Publicada el 09/10/2019 a las 10:30 Actualizada el 09/10/2019 a las 11:25

Un Gobierno con PSOE y Más País

En la recesión, los recortes "por arriba"

El secretario general de Podemos Pablo Iglesias , ha señalado este miércoles que si tras las elecciones la formación morada, el líder del PSOE Pedro Sánchez , tendrá complicado llegar a acuerdos con PP Ciudadanos y deberá formar un. "Siempre preferiría a Rivera , pero las conquistas en política no se consiguen con el beneplácito de los que tienen el poder", ha añadido.En una entrevista en La Cafetera de Radiocable , recogida por Europa Press, ha indicado así que a pesar del clima de tensión entre ambas fuerzas del bloque de izquierdas, aún cree en laen el Consejo de Ministros del próximo gabinete de Sánchez: "Las cosas se consiguen empujando,, y nunca son del agrado de los que tienen queperder privilegios".En este sentido, el candidato por Madrid de Unidas Podemos ha explicado que la experiencia de la moción de censura al PP les demostró que las cosas "no salen a la primera" puesto que debieron esperar dos años para que Rajoy abandonara La Moncloa. Asevera que en esta ocasión puede volver a ocurrir lo mismo, dado que hoy por hoy "el objetivo del PSOE es buscar a".Sobre el panorama político que puede darse tras los comicios, Iglesias se abre a que tras el 10 de noviembre, en caso de que los escaños de distintas fuerzas progresistas sumen para formar gobierno, pueda darse un Ejecutivo en el que estuvieran no solo los morados sino"Vamos a ver la representación de cada uno", ha añadido, para luego matizar que ese posible gobierno debería estar compuesto atendiendo y en, y que en caso de que haya mayoría progresista estará dispuesto "siempre a un gobierno de coalición".Además, al igual que hiciera en anteriores declaraciones, Iglesias ha insistido en que este tipo deya se da en comunidades como Navarra, Canarias o Aragón, y que es frecuente hasta donde gobierna la derecha. "Defenderemos eso a nivel estatal con todas las fuerzas que tengan empuje electoral", ha indicado.El líder morado ha advertido además de que ante un momento en el que los indicadores económicos apuntan hacia una nueva recesión, ellos son los únicos que plantean que los recortes "se hagan por arriba", es decir, a lasTras esto, Iglesias ha apuntado que del Podemos de los inicios, cuando se originó y creció por el empuje social del 15M, quedaante ataques como el de "las cloacas" que, denuncia, inventaron mentiras sobre los morados para desprestigiar a la formación. "Si hemos podido resistir es por el espíritu popular que no se cree esas patrañas", ha añadido, para luego señalar que ahora toca volver a lograr que los círculos tengan más protagonismo.Añade que más allá de las etiquetas de izquierda o derecha, ahora de lo que se trata es de saber quien va a: "Nos hemos ganado el prestigio de que no dudamos a la hora de saber con quien estamos. Ése es el espíritu que nos mantiene vivos", ha apostillado.En relación a su futuro político como máximo dirigente de Podemos, ha afirmado que su participación en política esy que desea volver a dar clases y a dedicarse a sus proyectos comunicativos, pero ha puntualizado que antes de eso,. "Me queda mecha", ha añadido.Sobre sual frente de la formación, no ha querido avanzar nombres y ha recordado que esto lo decidirán los inscritos. Con todo, cree que "habrá unde los dirigentes del espacio" y que se avanzará hacia liderazgos no ten importantes. "Una de nuestra debilidades es el hiperliderazgo", ha comentado.