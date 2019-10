Los benedictinos intentan boicotear la exhumación del dictador en el TC mientras que el prior prohíbe el acceso a la basílica

Publicada el 09/10/2019 a las 13:06 Actualizada el 09/10/2019 a las 14:13

La comunidad benedictina de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos se opone a lade la exhumación de Francisco Franco solicitada por la Abogacía del Estado, recuerda que las "vulneraciones de derechos fundamentales" invocadas por la Abadía en relación a la libertad religiosa y a la no intromisión de los poderes civiles en los lugares de culto, no han sido aún enjuiciadas, y anuncia que acudirá al amparo del Tribunal Constitucional "Parece evidente que tanto la familia Franco como, desde luego, esta Abadía, acudirá al amparo del Tribunal Constitucional alegando laque constan en nuestro escrito de demanda solicitando, si fuera preciso, el planteamiento de una ''", precisan los benedictinos en un escrito presentado este martes 8 de octubre ante la Sección Cuarta de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso Europa Press.Además, el prior de la Abadía del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, ha remitido una carta al Gobierno en la que comunica que no autoriza el acceso a la basílica para proceder a la exhumación del dictador, como autoriza el Tribunal Supremo en su reciente sentencia, tal y como adelanta el diario Abc . Cantera argumenta que la decisión del Ejecutivo vulnera la libertad religiosa al tratarse de un “lugar sagrado” y pretende actuar “sobre una ‘res sacra’”, en este caso una sepultura, sin la necesaria autorización eclesiástica. La carta va dirigida a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y en ella el prior deja claro que la sentencia del Supremo que avala la exhumación no resuelve las alegaciones de la Abadía, sino de la familia Franco.Aunque el Tribunal Supremo rechazó en supresentado por los nietos de Franco, los benedictinos presentaron otro recurso que aún no ha sido resuelto. "Las vulneraciones de derechos fundamentales, autónomos con respecto a las alegadas por la familia Franco, invocadas por la Abadía", señalan.En concreto, los monjes de la Abadía del Valle de los Caídos , cuyo prior es Santiago Cantera, alegaron que la exhumación de los restos del dictador vulneraba ely a la"Sería irreversible el daño que se produciría a mi mandante (y a la Iglesia Católica en general) si se consuma la entrada en un lugar de culto (Basílica) y una res sacra (sepultura), sin la preceptiva e insustituible autorización eclesiástica. Si la entrada a la Basílica y la exhumación se produce sin dicha autorización, con independencia de que, posteriormente, este Tribunal o el Tribunal Constitucional estimen lade la Comunidad Benedictina que supone tal actuación, el perjuicio ya sería irreparable", reza el escrito.Tampoco se ha juzgado, según precisan, la "infracción" que, a su juicio, el propio Real Decreto-Ley provoca sobre la libertad religiosa e intimidad de la Abadía y familiares de los 20 monjes benedictinos que yacen en el cementerio de la Abadía y que, según el dictado de la norma legal, deben ser imperativamente exhumados. "Carecen de relevancia, significación política o ideológica y, sin embargo, van a sufrir su exhumación y traslado de forma", añaden.Por todo ello, piden al Supremo que admita este escrito teniendo por formulada sua la petición de levantamiento de suspensión por parte del Estado y que "resuelva el mantenimiento de la misma". En caso de que se desestime la demanda de la comunidad benedictina, anuncian quepara que decida si mantiene o no la suspensión de los acuerdos recurridos.