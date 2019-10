Publicada el 11/10/2019 a las 13:18 Actualizada el 11/10/2019 a las 14:27

Antes del 25 de octubre #PorDignidadYMemoria se terminará con la anomalía del #ValleDeLosCaídos pic.twitter.com/DZJzOit520 — PSOE (@PSOE) October 11, 2019

La exhumación de los restos del dictadorSerá entre el domingo y el día 25 de octubre y la familia, los medios y el conjunto de los ciudadanos serán avisados con 48 horas de antelación. Así lo decidió este viernes el Consejo de Ministros una vez que el Tribunal Supremo despejó definitivamente el camino para que, cuarenta años después de su entierro con honores de Jefe de Estado, su féretro deje de estar en la basílica del Valle de los Caídos,Independientemente de la fecha, el Gobierno cerrará el Valle de los Caídoshasta el día de la exhumación para llevar a cabo los preparativos necesarios.La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, fue la encargada de hacer el anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Calvo precisó que fue el presidente Pedro Sánchez el quedel Gobierno, la tercera “y definitiva” que se toma en relación con el traslado.La número dos del Ejecutivo celebró la decisión y manifestó la voluntad del Gobierno de hacer de Cuelgamuros“El dictador no podía estar donde están las víctimas”, enfatizó.Calvo aseguró que será ella la que decidirá la fecha definitiva y se la propondrá al presidente del Gobierno, una vez se despejen los detalles que, señaló, todavía están pendientes, incluido el método que se va a utilizar para trasladar los restos. La vicepresidenta sí precisó que están teniendo en cuentaespecialmente las que guardan relación con la necesidad de que todo se lleve a cabo con “seguridad, tranquilidad, eficacia y respeto” a la familia.“Estamos contemplando los diferentes medios de transporte [que se pueden utilizar para el traslado]. Todos”, admitió, incluida la posibilidad de utilizar un helicóptero. “Decidiremosy el que resulte también de menor incomodidad para los ciudadanos”, precisó.Calvo, evitó responder a la pregunta de un periodista que le planteó si las precauciones adoptadas en torno a la fecha y el método de traslado tienen que ver con que el Gobierno teme una movilización de organizaciones franquistas. Desde su punto de vista lo importante, “la noticia”, llegó a decir, es que el día 25 Franco ya no está enterrado junto a sus víctimas.Casi inmediatamente, el PSOE publicó una anotación en Twitter calificando la decisión de “victoria democrática” y difundiendo un vídeo de campaña en el quede sacar a Franco del Valle de los Caídos:El Alto Tribunal desbrozó los últimos obstáculos que intentaban poner los familiares del dictador y sus seguidores alque todavía pesaba sobre los acuerdos del Consejo de Ministros.Los cinco magistrados dieron expresamente el visto bueno al Ejecutivo de Pedro Sánchez para acceder a la BasílicaLa salida de Franco de Cuelgamuros ha sidodesde que llegó a la Presidencia del Gobierno con la moción de censura de mayo de 2018. De hecho, fue una de las primeras medidas que anunció nada más llegar a la Moncloa. Sin embargo, el proceso se acabó convirtiendo en una carrera de obstáculos. Y cada plazo que se iba poniendo sobre la mesa fue incumplido. La judicialización del caso por parte de la familia Franco terminó por tumbar el calendario.El pasado mes de junio, cuando solo quedaba una semana para la fecha acordada por el Consejo de Ministros para sacar al dictador del mausoleo, el Supremo decidió paralizar cautelarmente la exhumación hasta que los magistrados resolvieran los recursos interpuestos contra la medida tantoLo hizo para “evitar el perjuicio” que se causaría a los recurrentes y a los intereses públicos “si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos”.Pero el Alto Tribunal decidió a finales de septiembrellevado a cabo por el Gobierno y su veto a que los restos fueran reinhumados en el cementerio de La Almudena.En el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, el lugar elegido por el Ejecutivo para la reinhumación del dictador, yaEl pasado mes de mayo se llevaron a cabo las obras para acondicionar el panteón familiar donde está enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo, que es propiedad del Estado.A falta de que el Gobierno desvele los detalles, la intención del Ejecutivo es que inhumación en sí tenga lugar deen presencia del personal imprescindible y de la familia del dictador, si desea asistir, pero sin la presencia de los medios de comunicación. El procedimiento en sí, según las fuentes consultadas por, no se prevé que sea complicado, Una grúa retirará la losa y, si el féretro se encuentra en buenas condiciones —nadie sabe con seguridad el efecto que hayan podido tener las filtraciones de agua— y no surgen imprevistos, en Moncloa creen que todo proceso —exhumación, traslado y reinhumación— no llevará más que algunas horas.