El Supremo da luz verde por unanimidad a la exhumación de Franco

Publicada el 24/09/2019 a las 11:37 Actualizada el 24/09/2019 a las 11:49

El Supremo asesta un duro golpe a la familia Franco y da luz verde a la medida estrella en materia memorialista del Gobierno de Pedro Sánchez. La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal ha decidido este martes dar luz verde a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos y ha rechazado la pretensión de los nietos del dictador de que la momia de su abuelo sea reinhumada en la cripta de la catedral de La Almudena, donde la familia tiene una sepultura a perpetuidad. Los restos de Franco podrán depositarse, por tanto, en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio, donde está enterrada la mujer del dictador, Carmen Polo.La decisión del Supremo pone fin al complejo periplo judicial que ha ido tumbando todos los tiempos que ponía sobre la mesa el Ejecutivo socialista para la exhumación. El pasado mes de marzo, la familia interpuso un recurso contencioso-administrativo en el Tribunal Supremo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de febrero, que ponía fin al procedimiento administrativo para la exhumación del dictador y concedía medio mes más a los nietos para señalar un lugar de reinhumación compatible “con los parámetros legales y de orden público y seguridad ciudadana” –es decir, rechazando La Almudena–. El Alto Tribunal admitió a trámite el recurso. A pesar de ello, en lugar de echar el freno el Ejecutivo socialista pisó el acelerador y una semana después el Consejo de Ministros acordó que los restos serían trasladados el 10 de junio al cementerio de Mingorrubio-El Pardo ante el inmovilismo de la familia. “No plantea problemas de orden público y seguridad ciudadana, ya que se ubica en un lugar aislado”, aseveró el Ejecutivo socialista.Atendiendo a la petición de los nietos del dictador, el Supremo decidió a comienzos de junio suspender cautelarmente la exhumación hasta que resolviese el fondo del asunto. Y lo hizo teniendo en cuenta que “la mera posibilidad de que prosperaran las pretensiones cuando ya se hubiere producido la exhumación y fuere preciso llevar de nuevo los restos mortales exhumados a su actual sepultura, comportaría un muy grave trastorno para los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales”. “No hay ninguna duda de que en los acuerdos del Consejo de Ministros que han dispuesto la exhumación (…) está también presente el interés general –el que establece la Ley de Memoria Histórica–. Pues bien, teniendo en cuenta el estado actual de las actuaciones y que la tramitación restante no debe presentar, en principio, particulares dificultades, no hay razones que impidan resolver el recurso contencioso-administrativo en un plazo razonable”, completaba el auto.El debate de este miércoles se centraba en dos cuestiones fundamentales. La primera de ellas tenía que ver que ver sobre el procedimiento de exhumación del dictador. Para la familia Franco, el Real Decreto-ley que abrió la puerta a la salida de los restos de Cuelgamuros no concretaba la “urgencia” con la que se justifica el uso de dicho “instrumento excepcional”. Algo que rechazaba la Abogacía del Estado. “Concurren los requisitos constitucionalmente exigidos de necesidad y urgencia”, señaló en su escrito de conclusiones la representación del Estado en el pleito. En este primer punto, donde prácticamente no había debate, el Alto Tribunal ha dado la razón al Gobierno socialista.Más debate había sobre la segunda cuestión a abordar. El Alto Tribunal, además de la exhumación en sí, tenía que decidir si prevalecía el derecho de los nietos a decidir dónde enterrar a su abuelo o si por encima de eso se encuentran las razones de interés general, entre ellas la de seguridad, que alegaba el Gobierno para intentar que los restos del dictador no fueran a parar a la cripta de la catedral de La Almudena. Finalmente, el Supremo ha dado la razón en este punto también al Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que los restos del dictador no podrán depositarse en pleno centro de Madrid, lo que da vía libre al Gobierno para trasladarlos y reinhumarlos en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio.