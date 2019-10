PSOE y Adelante Andalucía cargan contra el juez Serrano por la ayuda pública sin devolver de 2,4 millones

Publicada el 14/10/2019 a las 16:34 Actualizada el 14/10/2019 a las 17:24

PSOE y Adelante Andalucía

❌ Son machistas

❌ Son xenófobos

❌ Son anti Andalucía

❌ Son eurófobos

❌ Son franquistas

❌ Son homófobos



❌ Y SON DEFRAUDADORES



Así es la #ultraderecha que te ha regalado el sillón, @JuanMa_Moreno.



❓Le vas a exigir que devuelva el dinero? https://t.co/4ZCLdCix1h — PSOE de Andalucía (@psoedeandalucia) October 14, 2019

Seguramente habréis visto a Vox pedir la eliminación de subvenciones a colectivos sociales que realizan una labor fundamental Hoy conocemos que su presidente en Andalucía cobró 2,4 millones en subvenciones por un proyecto que nunca puso en marcha https://t.co/9xwuo4e4kj — IU Andalucía (@iuandalucia) October 14, 2019

Comunicado de Serrano

El PSOE y Adelante Andalucía (Podemos, IU y andalucistas) cargaron este lunes contra el presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía, Francisco Serrano, por haber impulsadocomo ha desvelado La fábrica de biomasa para la que la empresa Bio Wood Niebla pidió el crédito en 2016 está sin terminar, cuandoHacienda reclama ahora la devolución del dinero a la empresa, de la que Serrano salió en octubre de 2017, tras haber sido administrador cuando se pidió y cuando se concedió la ayuda por parte del Ministerio de Industria."Son machistas, son xenófobos, son anti Andalucía, son eurófobos,Así es la ultraderecha que te ha regalado el sillón, Juanma Moreno. ¿Le vas a exigir que devuelva el dinero?", pregunta el PSOE en su cuenta de Twitter, en la que enlaza a la información de este medio.La portavoz del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Inmaculada Nieto, invitó a Vox a "emplear toda su energía en estudiar cómo están las cuentas de muchos de sus dirigentes" en lugar de "perseguir a un tejido social que hace un labor fundamental en Andalucía, sea en beneficio de mujeres que sean víctimas de violencia de género, sea en beneficio de la población inmigrante o para la memoria democrática".En una nota de prensa, Nieto señaló que Vox, "en lugar de pedir explicaciones, debería darlas", ya que, a su juicio, la información derevela"Vox ha querido presentarse como un partido pulcro, transparente y muy preocupado por el uso del dinero público, pero los hechos demuestran lo contrario", añadió.que repite un patrón: se niegan públicamente con palabras muy gruesas a las ayudas y la intervención del Estado en la economía, pero bien que ponen la mano para recibir esas ayudas", afirmó Pablo Pérez Ganfornina, secretario Político y de Comunicación de Podemos Andalucía.IU publicó en su cuenta de Twitter: "Seguramente habréis visto a Vox pedir la eliminación de subvenciones a colectivos sociales que realizan una labor fundamental. Hoy conocemos que su presidente en Andalucía cobró 2,4 millones en subvenciones por un proyecto que nunca puso en marcha".La organización de consumidores Facua, por su parte, también cargó contra Serrano, al que acusó de "montar" la la empresa para lograr la ayuda pública, que no fue devuelta.Serrano, cuya versión de los hechos ya quedó incorporada a la información de este medio, hizo público este lunes un comunicado a través de su cuenta de Twitter. En dicho comunicado, que no discute en ningún punto la información publicada, Serrano traslada a sus dos socios en Bio Wood la responsabilidad de la inejecución del proyecto al que el Ministerio de Industria dedicó 2,48 millones en forma de crédito, así como de la no devolución del dinero. Serrano afirma que ha denunciado a sus antiguos socios, Enrique Pelegrín y Javier López, aunque no da detalles sobre dicha denuncia.Al mismo tiempo, el presidente del grupo parlamentario de Vox admite queya que la maquinaria que Bio Wood Niebla afirmaba tener desde su constitución en realidad no existía. No obstante, tampoco se declara responsable de ello, a pesar de que era administrador de la empresa. Según su relato, confió erróneamente en otro de sus socios, Enrique Pelegrín. Asegura que la información publicada persigue "desprestigiar" su " figura ".Ni López ni Pelegrín responden a las preguntas de este periódico.