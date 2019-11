Sánchez promete no pactar un Gobierno con el PP y reta a Iglesias a aclarar si le bloqueará por quinta vez

Publicada el 01/11/2019 a las 12:07 Actualizada el 01/11/2019 a las 12:08

No habrá gran coalición. Ese es el compromiso del @PSOE con los votantes progresistas. No pactaremos Gobierno con quien pacta con la ultraderecha.



El Sr. Iglesias debe responder a una pregunta:

¿Seguirá bloqueando, por 5ª vez, la formación de un Gobierno progresista? #VOTAPSOE pic.twitter.com/6TtiO7rD1z — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 1, 2019

El presidente del Ejecutivo en funciones y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez , se ha comprometido este viernes ay ha retado al líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, a que aclare también si está dispuesto a bloquearle una quinta vez, según recoge Europa Press.En respuesta a las reiteradas advertencias que Iglesias está lanzando sobre la probabilidad de que el PSOE forme una gran coalición con el PP tras los comicios del 10 de noviembre, Sánchez se ha comprometido en un mitin en Vitoria a no hacer "ninguna gran coalición con el PP" ni tampoco a, ha dicho en alusión a Vox.Del mismo modo que él ha asumido el compromiso de no gobernar con el PP, Sánchez. "Yo respondo: no habrá gran coalición. Responda usted, ¿va usted a bloquear por quinta vez o no? Creo que los votantes progresistas se merecen una respuesta clara por parte de Iglesias", ha señalado.