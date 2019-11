Casado dice que si gobierna pondrá "orden" en Cataluña con un 155 sin "limitaciones" si Torra sigue en su posición

Publicada el 02/11/2019 a las 16:29 Actualizada el 02/11/2019 a las 17:10

Torra no puede seguir ni un día más al frente de los Mossos. Cuando estemos en el Gobierno pondremos orden en Cataluña y, si hiciera falta, aplicaríamos la Constitución; esta vez sin la limitación de plazos ni de competencias impuesta.



Solo hay dos casillas

Pedro Sánchez se había autoorganizado un referéndum para seguir en el Gobierno pero, afortunadamente, un referéndum solo tiene dos casillas:



❌ La que permite que pueda seguir gobernando Sánchez con sus socios

✅ La del SÍ a España

Rechaza la abstención

El líder del PP Pablo Casado , ha asegurado este sábado que si logra gobernar tras las eleccionesy enviará "inmediatamente" un, para que cumpla con sus obligaciones constitucionales. Si éste se mantiene en la posición actual, y preguntado específicamente por la posible aplicación del artículo 155 de nuevo, ha subrayado que si hiciera falta aplicará la Carta Magnael PSOE Ciudadanos a Mariano Rajoy, informa Europa Press.En una entrevista en la Cadena Cope recogida por Europa Press, Casado ha asegurado que, a los que "encima amenaza con purgar después de haberse jugado la vida por defender las libertades públicas". Por eso, ha dicho que lleva dos semanas exigiendo a Sánchez que le envíe un requerimiento, paso previo a la aplicación del 155 de nuevo en Cataluña."Eso es lo que debería haber hecho y si no lo hace es porque, tal y como ayer reconoció ya ha elegido socios de nuevo", ha afirmado. A su entender, Sánchez ha optado por Podemos y por los independentistas, dado que las encuestas coinciden en que "no es suficiente" la suma entre los socialistas y el partido de Iglesias., ha aseverado.Casado ha recordado que el PP aplicó el 155 con un "plazo limitado" por la "imposición de Ciudadanos" mientras que el PSOE les "impuso que no podía afectar ni a los Mossos, a la propaganda de la televisión pública ni al adoctrinamiento educativo". "Cuando estemos en el Gobierno pondremos orden en Cataluña y, si hiciera falta, aplicaríamos la Constitución esta vez sin limitaciones de plazo ni de competencia que nos impusieron otros partidos", ha garantizado.Casado ha subrayado que, por lo que ha pedido a aquellos ciudadanos que no quieren que siga el candidato socialista que "aglutinen" su voto en torno al Partido Popular, que ya ha demostrado que es "capaz de llegar a acuerdos para desbloquear la situación".En este sentido, y tras recriminar a Sánchez que haya planteado estas elecciones como un "referéndum" para "seguir en el Gobierno", ha asegurado que ahora hay "dos casillas": la primera, la de los que quieren que siga el candidato socialista, que pueden votar al PSOE y a otros partidos como Cs y Podemos, que "ya han dicho que lo van a apoyar"; o laEl líder del PP ha explicado que su partidoy para "poner orden en Cataluña", dado que Sánchez no está "haciendo nada" ante los disturbios en las calles. "Le debe el puesto a Torra y a Junqueras y, además deja la puerta abierta a pactar con ellos", ha proclamado.En cuando a si el PP podría abstenerse para facilitar una investidura de Sánchez, Casado ha recalcado quey que, por lo tanto,presidente del Gobierno. Además, ha afirmado que España. "Somos coherentes, porque somos los únicos que llevamos diciendo lo mismo hace varios meses", ha manifestado el líder del PP, para agregar que Sánchez "merece un correctivo democrático de los españoles" en las urnas por no ser "capaz de desbloquear" la situación en estos últimos meses.Al ser preguntado si el PP ahora ha girado al centro con respecto a los comicios de abril, Casado ha explicado que su formación es un partido de centro-reformista desde 1989 y así lo "recogen los Estatutos". Según ha añadido, el PP "no ha cambiado como otros". Eso sí, ha reconocido que lo que ha cambiado con respecto a abril es la situación económica y territorial. Así, ha indicado quey ha agregado que los españoles tienen "reciente la brutal crisis que ocultó" el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que "se llevó por delante tres millones de empleos" y "recortó el sueldo de los funcionarios".En este sentido, ha rechazado que esto sea "cambiar de tono" sino atender a las "prioridades de los españoles" que son, a su juicio, la economía y Cataluña en un momento en que el PSOE se "empeña en dividir a los españoles". Y ha aprovechado para calificar de "lamentable" que justo después de las generales