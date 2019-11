Casado mejora aunque el PP cosecha el segundo peor resultado de su historia

Publicada el 10/11/2019 a las 21:52 Actualizada el 10/11/2019 a las 22:47

Voto útil, economía y Cataluña

"Casado es el líder indiscutible del centroderecha"

El Partido Popular de Pablo Casado consiguió este domingo mejorar los 66 escaños que su formación logró el pasado 28A. Con el 97,26% del voto escrutado, los conservadores se hicieron con 88 escaños. El resultado, no obstante, sabe a poco. Por el suelo de PP y por el listón que se habían marcado en las últimas semanas destacados dirigentes del partido. Y, sobre todo, porque el subidón de Vox le aleja de su intención de aglutinar bajo las siglas del PP a todas las fuerzas de la derecha. Casado partía del peor resultado de la historia de su partido:cuando, además, sólo se ubicó a nueve diputados de Ciudadanos, una circunstancia que llevó aa erigirse como líder de la oposición. En esta campaña, el principal rival del PP estaba en Vox, que ha sido el gran vencedor de esta cita al conseguir más del doble de los 24 escaños de hace seis meses.En 1989,se hizo con 107 asientos en el Congreso (25,79%). Había mejorado en dos la marca de Manuel Fraga en 1986, cuando logró 105 actas (25,97%) bajo la marca deEn el extremo opuesto, están los 186 escaños de Mariano Rajoy en 2011, el mejor resultado de la historia del PP.Uno de los principales problemas del resultado del PP es el listón que se habían marcado en Génova. Incluso la semana pasada, cuando ninguna casa de sondeos daba a los conservadores más de cien escaños, en el partido llegaron a hablar de 110 asientos en el Congreso de los Diputados Tres fueron las ideas fuerza de la campaña electoral de los conservadores. Una: los españoles deben unir en las urnas lo que Ciudadanos no ha querido unir en España Suma. Dos: España está al borde de una crisis y el PP, a diferencia de Pedro Sánchez, tiene todas las recetas para frenarla. Y tres: la situación en Cataluña requiere de un presidente del Gobierno al que "no le tiemblen las piernas". Como cemento de estas ideas, en el principal partido de la oposición se ha recurrido a la advertencia a Sánchez de que tras el 10N tampoco podrá contar con ellos si pretende queEste domingo, en su primera comparecencia en la sede del PP para valorar la participación, el secretario general, Teodoro García Egea, evitó responder preguntas sobre cuál será la postura del partido. Se limitó a apuntar a. A su juicio, si su resultado es peor que el de abril (123 escaños),mantuvo el número dos de los conservadores. Una alusión velada a Ciudadanos, que fue el gran perdedor de la noche. Cuando se convocaron las elecciones, Casado intentó, sin éxito, una alianza con Ciudadanos para "no dividir" el voto de la derecha.Fuentes de la dirección nacional del PP aseguran que el resultado es una muestra de que ellos son la única "vía de solución a Sánchez". "Casado ha logrado levantar al partido y llevarlo a mejorar más de 20 escaños en una remontada que nadie creía posible", explican."Casado es el líder indiscutible del centroderecha. Y dirige un PP más fuerte, que ha demostrado que es sinónimo de desbloqueo y que siempre defiende el interés general. Los españoles premian la seriedad, la firmeza, el sentido de Estado de Casado. Los españoles premian al único partido que ha aportado soluciones sobre economía y Cataluña", subrayan las citadas fuentes.