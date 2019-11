Publicada el 21/11/2019 a las 12:45 Actualizada el 21/11/2019 a las 13:29

El consenso del 80%

Reforma de la Constitución

El 51,8% del conjunto de españoles, mientras que, si solo se consulta en Cataluña, el 70,8% lo defiende, según una encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat.Así lo refleja la encuesta '', elaborada entre el 9 de septiembre y el 17 de octubre con una muestra de 3.600 personas, un margen de error de 1,68, y se trata de la primera que hace el CEO a ciudadanos del resto de España y fuede la Generalitat, que ha presentado la portavoz del Govern, Meritxell Budó, en rueda de prensa.A la pregunta sobre si se debería hacer un referéndum en Cataluña, las diferencias entre las respuestas del conjunto de los españoles o si se tiene en cuenta solo a los catalanes son amplias: en el conjunto de España se muestra un rechazo mayoritario y el 36,2% lo defiende,si bien el 21,6% lo rechaza.En concreto,, el 21,1% 'muy de acuerdo', el 15,1% 'más bien de acuerdo', el 11,2% 'más bien en desacuerdo', el 6,3% 'ni de acuerdo ni en desacuerdo' y el 5,7% no lo sabe o no contesta.Si solo se tienen en cuenta las respuestas en Cataluña,, el 16,8% 'más bien de acuerdo', el 13,6% 'muy en desacuerdo', el 8% 'más bien en desacuerdo', el 5,5% 'ni de acuerdo ni en desacuerdo' y el 2,1% no lo sabe o no contesta.El soberanismo siempre ha reivindicado quepara decidir sobre la independencia de Cataluña y han situado esta cifra como uno de los grandes consensos que hay en la sociedad, pero la encuesta muestra que son un 70,8% los que defienden esta opción.Al ser preguntado por esta diferencia, el director general de Análisis y Prospectiva de la Generalitat, Josep Rius, ha dicho queporque asegura que en las encuestas que se han hecho desde 2012 siempre ha salido entre un 70 y un 80%, y que, de todas formas,de la población.En otra pregunta,que fuera legal y acordado con el Estado, y el 53,3% de los ciudadanos contestan que sí, mientras que el 39,9% no lo aceptaría, el 4,9% no lo sabe y el 1,9% no contesta.En el caso concreto de los ciudadanos catalanes, las respuestas varían:, el 15,5% no lo aceptaría, el 1,7 no lo sabe y el 1,5 no contesta.La encuesta también pregunta sobre una reforma de la Constitución paray ofrece un resultado muy igualado: el 45,4% apoya esta reforma y el 44,6% la rechaza, mientras que el 8,4% no lo sabe y el 1,6% no contesta; y teniendo en cuenta solo a los encuestados en Cataluña el 71,9% defiende esta reforma, el 21,4% la rechaza, el 4,8% no lo sabe y el 2% no contesta.Como es habitual, el CEO pregunta sobre los apoyos a la independencia en Cataluña y: el 49,3% está a favor y el 41,2% en contra, mientras que el 6,6% no lo sabe y el 2,9% no contesta, aunque hay que resaltar que al haberse preguntado a ciudadanos de todo el Estado la muestra de catalanes es menor que en las encuestas habituales.Esta pregunta también se hace al conjunto de españoles y la respuesta mayoritaria es el, aunque un 19,2% la apoya, el 6,6% no lo sabe y el 3,8% no contesta.