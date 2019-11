"Contra las violencias machistas, respondemos todas": unas 300 personas se manifiestan en Madrid por el 25N

Publicada el 22/11/2019 a las 19:58 Actualizada el 22/11/2019 a las 22:20

Alrededor de 300 personas, en su mayoría mujeres, se han manifestado este viernes en la capital convocadas por el "movimiento feminista autónomo de Madrid" con motivo del 25N, Día Internacional por la Eliminación de las violencias hacia las mujeres, bajo el lema Respondemos Todas, según informa Europa Press.

La pancarta Ante las violencias machistas construimos feminismo ha encabezado la marcha y tras ella, se han reunido centenares de personas procedentes de distintos colectivos feministas, principalmente de las universidades madrileñas, unidas todas ellas bajo la plataforma Respondemos todas.

En declaraciones a Europa Press, desde la Universidad Carlos III de Madrid, la vocera de Respondemos todas, Alia, ha reivindicado la necesidad de "visibilizar" todas las violencias, no sólo los asesinatos o agresiones.

"Hay otras violencias, más invisibles, como la humillación o el acoso, que no son tan explícitas ni físicas y más difíciles de denunciar, pero están ahí", ha incidido. A su juicio, la legislación actual "no es suficiente" ya que "no ofrece las medidas necesarias" para acabar con las violencias machistas.

Durante la movilización se han coreado los habituales cánticos presentes en otras marchas como La calle y la noche también son nuestras o Abajo el patriarcado que va a caer, arriba el feminismo que va a vencer. También los habituales gritos de yo sí te creo y tranquila hermana, aquí está tu manada.



Esta marcha, que arrancó las 19.00 horas, ha transcurrido desde el Ministerio de Educación hasta el Ministerio de Justicia. Tal y como ha explicado a Europa Press la participante del espacio Respondemos todas Sara Naila, la movilizaciónpara denunciar problemas como elo la. Ha transcurrido por la céntrica calle de Gran Vía en señal de protesta contra, y ha terminado en Justicia en señal de

En estos tres puntos se han desarrollado distintas acciones para reivindicar, entre otras cosas, el empoderamiento, la autodefensa y la lucha feminista, con música, bengalas de humo y carteles.

Esta manifestación también ha puesto sobre la mesa la interseccionalidad de las violencias machistas, que sufren mujeres migrantes, lesbianas o trans, ha explicado a Europa Press otra de las participantes del espacio Respondemos todas.

Julia, participante de la plataforma Encuentro Bollero que lleva funcionando un año, ha denunciado la "discriminación y violencia en concreto" que sufre este colectivo de mujeres. "Tenemos mucho que decir", ha señalado, reclamando su visibilización y medidas legislativas para erradicar las violencias machistas.

Carmen, una de las asistentes que se ha unido a la manifestación durante su transcurso, ha insistido en que "frente a voces fascistas", el feminismo "tiene que escucharse más alto". "Ni un paso atrás", ha subrayado.



Movilizaciones

Las movilizaciones de colectivos feministas han comenzado este viernes, 22 de noviembre, y seguirán desarrollándose durante el fin de semana hasta el lunes, 25 de noviembre. Durante estos cuatro días hay convocadas marchas en unay varios municipios españoles, aunque la mayoría de ellas tendrán lugar el mismo lunes 25N. En ciudades como Córdoba, Guadalajara o Sevilla, entre otras, están convocadas el sábado. Este viernes, además de en Madrid, había movilizaciones convocadas enA la habitual movilización en Madrid, convocada para expresar las reivindicaciones de la agenda feminista, este año se han adherido, entre las que hay sindicatos y partidos políticos. Este año, la tradicional convocatoria quiere mostrar la intención de "seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria,de esta violencia específica".

Además, reclama "la urgencia" de dar cumplimiento al Pacto contra la violencia, actualizando los indicadores estadísticos que el Gobierno maneja en esta materia, dado que aún excluye tipologías y casos que sí están contemplados en el Convenio de Estambul.

Desde las organizaciones participantes, acusan a todas las administraciones de "desidia, abandono y falta de voluntad política". Asimismo, reclama el refuerzo del apoyo institucional a las mujeres que sufren violencias machistas. Además, quieren señalar como "severas" algunas formas de violencia entre las que destaca las que se basan en la "mercantilización del cuerpo de las mujeres a través de la prostitución, el alquiler de mujeres con fines reproductivos o el porno".