Publicada el 03/12/2019 a las 08:50 Actualizada el 03/12/2019 a las 14:21

Se cierra el debate sobre Vox

Los españoles volvieron a votar el 10N y, a la espera de que las negociaciones para que eche andar el Ejecutivo, el Legislativo dio este martes sus primeros pasos con la constitución de las Cámaras. La votación para la elección de los nueve miembros de la Mesa del Congreso de laarrancaba poco antes de las 10.25 horas con el llamamiento a los diputados por orden alfabético. Una urna y una papeleta por parlamentario electo garantizan que este voto a la Presidencia, las cuatro Vicepresidencias y las cuatro Secretarías de la Cámara sea secreto. Pero algunas pistas han ido dando sus señorías en las últimas semanas, días... e incluso horas si se tiene en cuenta que el fracaso de un pacto entre PP, Cs y Vox alteró las cuentasComo estaba previsto, la socialista, fue elegida presidenta. Pero fueron necesarias dos votaciones para que lo lograse. En la primera, que quedó a nueve diputados de los 176 de requerida mayoría absoluta. En la segunda, ya fue suficiente con mayoría simple: 166 apoyos frente a los 140 con los que se hizo Ana Pastor, la candidata del PP.Sobre el resto de puestos había bastante misterio por la negativa de Vox a apoyar que Ciudadanos tuviese un asiento en el órgano de gobierno de la Cámara y también por la negativa del PSOE a apoyar al partido naranja después de que ni ellos ni el PP accediesen a cerrar un acuerdoRealizadas las votaciones para las Vicepresidencias, el recuento arrojó que la primera será para(PSOE, 108 votos), la segunda para(PP, 101 votos), la tercera para(Unidas Podemos, 77 votos) y la cuarta para(Vox, 52 votos), un exdiputado del PP que ya fue miembro de la Mesa. Ana Pastor contó con los votos de PP, Cs y Navarra Suma. La extrema derecha se votó a sí misma. Y entró en la Mesa.Para las Secretarías también hubo sorpresas. Se sentarán PSOE, dos diputados de Podemos y el Partido Popular. Los conservadores intentaron, sin éxito, prestando a votos a Cs, que su socio de gobierno autonómico no se quedara fuera.A las 13.45, la sesión se suspendió unos minutos antes de proceder al desempate, a 67 votos, de Sofía Hernanz (PSOE) y Gerardo Pisarello (Unidas Podemos). El desempate dirá quien se queda con la primera secretaría y quién con la segunda.Este resultado arroja que la socialista Meritxell Batet presidirá de nuevo una Cámara con mayoría de izquierdas en la Mesa: seis diputados (tres de PSOE y tres de Unidas Podemos) frente a tres (dos del PP y uno de Vox) de la derecha. La oferta de los conservadores que rechazó la extrema derecha estaba encaminada a queFuentes conocedoras del contenido de las negociaciones para la conformación de la Mesa aseguran que JxCat votó a los candidatos de Unidas Podemos, tanto en el turno de las Vicepresidencia como de las Secretarías paraPP y PSOE se culpan mutuamente de la entrada del partido de Santiago Abascal en la Mesa. "Vox entra en la Mesa del Congreso tras renunciar el PSOE al 'cordón sanitario' para asegurarse la Vicepresidencia Primera", se quejaban en Génova. Pero lo cierto es que los conservadores se negaron a ese "cordón sanitario" desde el minuto uno, aunque los socialistas podrían haberlo promovido en la votación de las VicepresidenciasEl de la composición de la Mesa del Congreso ha sido uno de los debates que más han agitado la vida política española en las últimas semanas precisamente por estar ante la primera legislatura en la que la extrema derecha, por números (52 escaños) se encontraba ante la posibilidad de sentarse por primera vez en el órgano de gobierno de la Cámara. Y en eso han insistido desde Vox: ser la tercera fuerza política les otorgaba el derecho a sentarse en dos de los nueve puestos. Esto es así si nos atenemos a que la Mesa tenga una representación proporcional de los grupos.La práctica parlamentaria demuestra que la composición del órgano de gobierno de la Cámara acaba siendo el resultado de pactos cruzados entre formaciones con la vista puesta en acuerdos puntuales o, más a largo plazo, acuerdos de legislatura.Hasta este lunes, cuando Casado reunió en el Congreso a los diputados y senadores electos para esta, todo parecía claro en el bloque de la derecha. Cuando Pablo Casado había asegurado que PSOE no podía esperar que el PP hiciese un cordón sanitario a Vox se interpretó que los votos de los diputados conservadores iban a servir para que la extrema derecha se garantizase los dos diputados que, aseguraban, les correspondía. Pero el lunes, el PP dio un giro al guion.Sin retirar la promesa de no hacerCasado propuso a Vox que se sentara a negociar con Cs para el partido naranja, su socio de gobierno en comunidades autónomas y en el, también estuviese presente.A la extrema derecha la idea no le atrajo nada. Y, a media tarde, tras reunirse con Cs, Vox aseguró que no había pacto posible para que los liberales se sentaran en la Mesa. La reacción del PP fue seguir con el órdago: o entraba Ciudadanos, o nada.El órdago de los conservadores tuvo como respuesta otro órdago, en este caso de la extrema derecha. A primera hora del martes Vox insistía en que su posición no variaba. que iban en serio y que iban a votarse a sí mismos.