PP y Vox no condenan el ataque con una granada al centro de menores de Hortaleza

Los grupos parlamentarios deen la Asamblea de Madrideste jueves a condenar con unaen la Asamblea de Madrid el ataque con una granada al centro de menores de extranjeros del distrito de Hortaleza. Para aprobar una declaración institucional, por lo que el texto, que reprueba "los discursos de odio", no ha podido salir adelante, como ya ocurrió con la declaración institucional contra la violencia machista en el Ayuntamiento de Madrid. Para los conservadores, la declaración incurría "en juicios de valor cuando lo que piden los trabajadores [del centro de menores extrajeros] es no hacer uso partidista de esto".Más Madrid y Unidas Podemos presentaron por separado una iniciativa para condenar "este atentado terrorista" y han criticado, a quien han acusado de promulgarPreviamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,no acompañados y ha criticado que esta formación vea con mejores ojos una conducta incívica cuando la comete un "españolazo" y no un extranjero, cuando para ella todas son condenables.

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea de Madrid, ante una pregunta de la portavoz de este partido, Rocío Monasterio, la dirigente madrileña ha trasmitido su apoyo a los trabajadores que están en los centros de menores no acompañados y que "dan lo mejor de si mismos en situaciones francamente muy complicadas".

"Empiezo a cansarme. Estoy harta de la manipulación torticera que se hace todos los días en la política española desde todos los frentes, desde todos los partidos, de cualquier tema cuando pase lo que sea", ha lanzado la presidenta de la Comunidad.

Así, ha incidido en que este miércoles no se había conocido la noticia del artefacto en el centro de Hortaleza y "aquí todo el mundo se puso estupendo tirándose los trastos contra los otros". "Aquí lo importante es la situación de estos trabajadores y también, aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados que son ante todo, no sé donde queda su moral cristina, son menores. Es infancia", ha apostillado dirigiéndose a la bancada de Monasterio.

Se trata, para la presidenta, de una situación que "ya cansa porque nadie arrima el hombro, nadie colabora. El Gobierno de España no hace nada en las fronteras, que es donde empieza el origen del problema y la ultraizquierda con su moralina de quitar concertinas y los abrazos, tampoco".

"Pero ustedes menos todavía, señorías de Vox, ustedes preguntan qué opino de las conductas incívicas, según el origen de quien las cometen. Eso quiere decir que aquí dependiendo de dónde procede cada uno esa conducta incívica es más o menos aceptable, ¿qué pasa que si es 'españolazo' es de los nuestros y la conducta incívica está bien vista?", ha dicho. Ayuso ha recalcado que para ella "todas las conductas incívicas, todas, son condenables" y le ha espetado a esta formación que poner en tela de juicio estos según el origen "tiene otro nombre".

"No se acobarde", dice Monasterio

Por su parte, Monasterio ha sostenido que llevan meses preocupándose por los problemas derivados de sus "políticas irresponsables que afectan a la seguridad y a la convivencia en nuestros barrios tal y como se está demostrando en mucha zonas de la región".

"El martes 3 de diciembre fueron detenidos menas en el barrio de Hortaleza, en este caso atracando una farmacia. Hemos visto como los vecinos de la zona de Peñagrande están preocupados porque ustedes han trasladado 14 menas de Pozuelo. En los últimos meses hemos visto cómo medio millar han sido detenidos en el centro de Madrid por atracos y problemas de convivencia", ha dicho.

Así, ha hecho referencia a lo sucedido este miércoles, que consideran "lamentable" y que quieren que sea esclarecido. Para Monasterio, "la izquierda sectaria" se ha aprovechado de ello, especialmente un "ministro irresponsable", para "atacar a un partido y acusarle de algo sin tener la información. "Está imprudencia, esta irresponsabilidad, esta absoluta falta de no entender cual es su política, lo que provoca es un delito de odio pero un delito de odio contra aquellos que estamos poniendo la voz a muchos vecinos", ha cargado.

A su parecer, "la dictadura 'progre' y todos estos que se dedican a amplificar las desgracias y atacan como hienas" a todos los que denuncian la inseguridad de los vecinos tienen "el gran don de ser luego seguidos por el resto de partidos". En este punto, ha afeado a Cs que lo haga cuando "el señor Marlaska también alentó" el odio contra ellos en el Orgullo Gay.

"La izquierda histérica moralista y cínica es cómplice de todo esto, quieren que no le pongamos voz", ha lanzado, al tiempo que le ha pedido a Ayuso que "no se acobarde y que no siga a la izquierda".

Justo antes de que comenzará esta intervención, los diputados de Unidas Podemos-IU, encabezados por su portavoz Isa Serra, han abandonado el hemiciclo. Han regresado a sus asientos cuando esta pregunta ha concluido.