Aragonès dice que será "muy positivo" si la propuesta de la Abogacía coincide con su postura

Publicada el 22/12/2019 a las 16:56 Actualizada el 22/12/2019 a las 17:09

Inhabilitación de Torra

El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès , ha asegurado que si la propuesta de la Abogacía del Estado sobre la inmunidad del líder de ERC coincide con su postura será, en el marco de las negociaciones de investidura con el PSOE, informa Europa Press."Ayudará a ver que hay una voluntad de", ha destacado el también coordinador nacional de ERC en una entrevista en el programa Faqs de TV3 este sábado por la noche recogida por Europa Press. También ha señalado que "no es viable un mecanismo de diálogo si se mantiene una dinámica represiva" y ha reiterado que se mantendrán a la espera de lo que diga la Abogacía del Estado.Aragonès ha reclamado que "los que dicen tantas veces que se deben cumplir las sentencias que las cumplan, comenzando por el Tribunal Supremo", y ha afirmado que defenderán la nulidad de la sentencia del 1-O. "Que liberen a Oriol Junqueras,. Así lo ha dejado bien claro la sentencia", ha insistido.Aragonès ha dicho que quieren un acuerdo útil y que no tienen prisa para alcanzarlo, y ha defendido que la propuesta debe incluir "", así como una reversión de los recortes. "Evidentemente que se debe hacer otro referéndum. Necesitamos un instrumento reconocido a nivel internacional", ha indicado el vicepresidente catalán.Ha propuesto tres vías: un referéndum acordado con el Estado, que "es muy difícil pero no se puede abandonar"; una segunda vía que implicaría forzar al Estado a hacer un referéndum, y una tercera que sería organizar uno en Cataluña, pero con más fuerza organizativa que el 1-O, ha concretado.Aragonès ha asegurado que trabajan con el escenario de que Quim Torra , "porque no tiene sentido", y ha destacado que las dos fuerzas del Govern se pondrán de acuerdo ante cualquier eventualidad."El presidente cuenta con todo nuestro apoyo.", ha defendido Aragonès sobre la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por un delito de desobediencia por mantener en la fachada de la Generalitat la pancarta por la libertad de los presos en periodo electoral.Sobre el acuerdo de Presupuestos con los comuns en materia de impuestos, el vicepresidente ha dicho que, y ha sostenido que el aumento del IRPF afecta a al 1,58% de los contribuyentes: a 50.000 contribuyentes que tienen unos ingresos de más de 90.000 euros.