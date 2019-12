La Mesa del Congreso da vía libre a la división del Grupo Mixto

Publicada el 23/12/2019 a las 12:05 Actualizada el 23/12/2019 a las 12:26

La Mesa del Congreso ha aceptado la constitución del Grupo Plural que han propuesto ocho partidos minoritarios como fórmula para poder huir del Grupo Mixto, de forma que este quedará dividido en dos yLa decisión de la Mesa del Congreso sigue la recomendación de los letrados de la Cámara, que no vieron obstáculo en la constitución de este nuevo grupo,informa Europa Press., lo que hace innecesario cumplir cualquier otro requisito de porcentaje de voto. En concreto, estará formado por los siete de Junts (el octavo, Jaume Alonso Cuevillas, aún no ha tomado posesión al no poder acudir a la sesión constitutiva del pasado día 3); los tres de la coalición Más País-Equo-Compromís; los dos de la coalición CC-NC, y los representantes de Bloque Nacionalista Galego (BNG), Partido Regionalista de Cantabria (PRC) y

Su portavoz titular será la cabeza de lista de Junts, Laura Borràs, como formación mayoritaria, y tendrá como adjunto a Néstor Rego, del BNG. Eso sí, los cargos irán rotando mensualmente porque en la práctica el grupo funcionará como otro Mixto.

Y es que los promotores de este nuevo Grupo Parlamentario Plural vienen insistiendo en que esta alianza no es ideológica y que sólo se constituye "con criterios operativos":, remarcan.

Una vez autorizada la nueva formación parlamentaria, el Grupo Mixto recogerá al resto de diputados no adscritos en ningún otro. De entrada ahí estarán los dos diputados de la CUP, que declinaron participar en estas negociaciones, así como los dos de Unión del Pueblo Navarro (UPN) y el de Foro Asturias, que al haberse presentado a las elecciones en coalición con el PP no contaban con el visto bueno de los letrados para crear un grupo paralelo.

Eso sí, después podría haber movimientos para equilibrar ambas formaciones parlamentarias. La idea que cobra más fuerza es que al final compartan el Grupo Plural los partidos que inicialmente habían intentado aliarse bajo la denominación de Grupo Múltiple,porque sus integrantes no llegaban al 5% de los votos en toda España. Si esta idea se impone, al final el Grupo Plural lo integrarían Junts, Más País, Compromís y el BNG, en total, doce diputados.Por su parte, Coalición Canaria, Nueva Canarias, el PRC y Teruel Existe, que parte de los que intentaron el grupo territorial que tampoco fue aceptado, volverían al Grupo Mixto para repartirse con las CUP, UPN y Foro.con representaciones muy equilibradas porque ninguno tiene más de dos escaños.Como el Reglamento establece que el cambio de grupo sólo puede hacerse al principio de cada periodo de sesiones,Máxime teniendo en cuenta que una de esas citas previstas es el debate de investidura.