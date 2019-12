Publicada el 27/12/2019 a las 16:22 Actualizada el 27/12/2019 a las 17:31

El presidente del PP,, ha intervenido este viernes en Almoradí, Alicante, un viaje que ha realizado para mostrar su apoyo a los afectados por la última gota fría que ha afectado a la zona. La mayor parte de su comparecencia ha sido dedicada a Sánchez: juzga "gravísimo" todo lo que está ocurriendo con las últimas negociaciones para su investidura, posición de la Abogacía del Estado incluida. "Por mucho que los independentistas retuerzan las resoluciones judiciales y presionen a la Abogacía han perdido, y solo tienen al salvavidas de Sánchez que les necesita. El Gobierno les está haciendo la respiración asistida, si no estarían diluyéndose", ha asegurado el dirigente conservador, que ha señalado que, solo revalorizará las pensiones un 0,25 por ciento, que es lo mínimo que dejó aprobado el PP”, ha asegurado Casado, que asegura que la negociación entre PSOE y ERC "es algo que debería avergonzar a cualquier democracia consolidada".Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid,, ha ido un paso más allá y ha acusado de "alta traición" al presidente del Gobierno. Un término contenido, por cierto, en el Código Penal, y que engloba los delitos de inducción a la guerra, favorecimiento del enemigo, espionaje y declaración de guerra o firma de paz en contra de lo dispuesto en la Constitución española de 1978. "; alta traición a los jueces, a las instituciones del Estado", ha enumerado.A su juicio, Sánchez quiere pactar con aquellos que necesitan un país "dividido, instituciones empobrecidas, para que se imponga la ley de la selva del más fuerte y vivir bajo la corruptela constante del independentismo". Todo ello, "para que el presidente en funciones salga "victorioso", aunque no entiende por qué ya que, vaticina, en el mes de enero "se lo van a comer a él primero".Por su parte, la presidenta y portavoz del grupo parlamentario de Ciudadanos (Cs) en el Congreso de los Diputados,, ha recordado que este sábado hace cuatro años del Comité Federal del PSOE donde aprobaron que era "innegociable" para los socialistas pactar con los separatistas si no renunciaban a la independencia. Así, ha emplazado a los barones del PSOEAdemás, ha pedido al presidente en funciones del Gobierno "que saque sus manos de la Abogacía del Estado" y "pare este bochorno" con "presiones intolerables para que la Abogacía del Estado actúe como abogado de Junqueras".