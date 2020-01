Teruel Existe da su 'sí' a Sánchez a cambio de que se paralice el plan de Renfe de cerrar taquillas en estaciones con poca afluencia

Publicada el 03/01/2020 a las 16:05 Actualizada el 03/01/2020 a las 16:23

También comprueban que el acuerdo del PSOE con ERC "cumple con la Constitución"

El diputado de, Tomas Guitarte, ha anunciado este viernes que en el acuerdo alcanzado con el PSOE ha logrado que se aplace la decisión adoptada por Renfe y Adif de cerrar las taquillas de venta de billetes en las estaciones con menos de 100 viajeros diarios , que entraba en vigor el 1 de enero, segú recoge Europa Press.En rueda de prensa tras la firma del acuerdo de su agrupación de electores con el PSOE que garantiza el 'sí' de los turolenses a la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, Guitarte ha desgranado toda unaentre las que ha destacado que el Ejecutivo paralizará "inmediatamente" el cierre de estas taquillas y valorará durante seis meses su permanencia.Para Teruel Existe, el cierre de taquillas -CCOO lo cifra en 350 hasta el momento- "demuestra el paulatino abandono de la Administración del Estado de determinados territorios". Tras la rúbrica del acuerdo de este viernes, Guitarte anuncia que el nuevo Gobierno de Sánchez dispondrá de. La intención de Renfe es sustituir el servicio de venta presencial de billetes por máquinas automáticas en todas las estaciones afectadas por este cambio, así como remitir a un número de teléfono de información que estaría indicado en las estaciones, a la página web, app móvil, oficinas de Correos e interventores en los trenes.Otras medidas contempladas en el acuerdo van desde unapara acabar con "los desequilibrios que hay entre las ayudas a Teruel respecto a otros territorios colindantes",, y desarrollo del corredor de ferrocarril que unirá el Mediterráneo con el Cantábrico y que contempla losA esto suman que se dé un servicio efectivo de telecomunicaciones que garantice losen los principales polígonos de la provincia turolense, y que el Ministerio del Interioren la provincia, que mejore las infraestructuras donde habitan los agentes y que les doten de los medios suficientes para realizar su trabajo, de manera que se refuerce la seguridad ciudadana.Teruel Existe ha suscrito este viernes este acuerdo con el PSOE que garantiza su respaldo al líder del PSOE, Pedro Sánchez, en la investidura tras

Guitarte ha querido dejar claro que desde el inicio de las conversaciones con el PSOE para la investidura siempre exigieron que cualquier acuerdo de los socialistas con terceros debía respetar la Constitución. "Y lo que conocemos del pacto con ERC es que eso se cumple y hay voluntad de moverse en ese ámbito", como así ha dicho que se lo han garantizado desde el PSOE.



"El PSOE es un partido con más de un siglo de historia y no creo que vaya a cuestionar ahora la Constitución", ha manifestado el dirigente de Teruel Existe, quien cree que el marco jurídico político al que PSOE y ERC pretenden someter la nueva mesa de diálogo y la consulta pactadas no es otro que la Constitución. "No hay otra alternativa", ha remachado.