La nueva mesa de diálogo y la consulta pactadas por PSOE y ERC se someterán al “marco jurídico-político”

Publicada el 02/01/2020 a las 18:00 Actualizada el 02/01/2020 a las 20:17

El acuerdo suscrito por PSOE y DERC en el marco de la investidura de Pedro Sánchez compromete a ambos partidos “a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos”. Y establece que “las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Cataluña, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverseEl PSOE hizo púbico el contenido de acuerdoSu contenido es la base de la negociación política para tratar de hallar una solución al conflicto en Cataluña así como el desbloqueo de la legislatura española después de casi un año de parálisis.El texto del pacto fija también un “calendario transparente” para las reuniones que celebrarán la Generalitat y el Gobierno de España. Esa mesa “iniciará sus trabajos en el plazo de quince días desde la formación de Gobierno de España y establecerá plazos concretos para sus reuniones y

El Consell Nacional de ERC validó por una amplia mayoría (96,5%) el acuerdo y se abstendrá en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

El documento adopta “el compromiso de crear una mesa de diálogo, negociación y acuerdo entre Gobiernos, que partirá del reconocimiento y legitimidad de todas las partes y propuestas y que actuará sin más límites que el respeto a los instrumentos y a los principios que rigen el ordenamiento jurídico democrático”.



La mesa estará formada por dos delegaciones paritarias y “con los miembros que ambas partes decidan”. En ella tendrá lugar un “diálogo abierto sobre todas las propuestas presentadas”. “Todas las partessus propuestas detalladas sobre el futuro de Cataluña. Y”, tal y como reclamaba ERC, “se valorarán, debatirán y argumentarán las posiciones al respecto de cada propuesta”.Esquerra y el PSOE han acordado también aue la mesa de diálogo se coordine “conya existentes, que deberán potenciarse”. Entre otros, la Comisión Bilateral Generalitat-Estado recogida en el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la mesa de partidos existente en el Parlament de Cataluña.Ambas formaciones parten “del reconocimiento de que existe un conflicto de naturaleza política en relación al futuro político de Cataluña”. “Como cualquier conflicto de esta naturaleza, sólo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo,Republicanos y socialistas constatan estar “ante la oportunidad de desbloquear y encauzar el conflicto político sobre el futuro de Cataluña y establecer las bases para su resolución” basándose en lade ambas partes “para alcanzar un acuerdo que nos permita superar la situación actual”.“El reconocimiento de esta oportunidad” permite “explorar y abordar la apertura dbasada en el diálogo efectivo, abierto y sincero y apostar por el reconocimiento y entendimiento institucional”.El texto del acuerdo recoge y concreta las principales ideas de la Declaración de Pedralbes, firmada en diciembre del 2018 por Sánchez y el president de la Generalitat, Quim Torra. Entre ellas el reconocimiento de la existencia de un conflicto político, la necesidad de encontrar un solución negociada y la voluntad de someterla a consulta de la ciudadanía, todo ello conEsquerra confirmó su decisión de facilitar la investidura de Sánchez mediante la abstención de sus trece diputados en el Congreso ende Junts per Catalunya, de Quim Torra y la CUP para cuestionar esta decisión. Torra anunció por la mañana, después de reunirse con Pere Aragonès, coordinador de Esquerra y número dos del Govern, que no tiene intención de validar el acuerdo. Y la portavoz de Junts en la Cámara Baja, Laura Borràs, insinuó que la discrepancia entre ambas formaciones, unida a la inahabilitación de Torra, puede dar lugar a la convocatoria una vez más de elecciones anticipadas en Cataluña.La decisión de ERC de facilitar la investidura se produce apenas unas horas antes de queJEC) estudie este viernes si tramita el acta de eurodiputado del presidente de Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, y si inhabilita al presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Durante la reunión el organismo arbitral prevé analizar los escritos presentados por el PP y Ciudadanos pidiendo que no se otorgue la credencial a Junqueras por estar condenado por sentencia firme por el Tribunal Supremo.