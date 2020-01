Publicada el 04/01/2020 a las 13:15 Actualizada el 04/01/2020 a las 14:02

Álvarez de Toledo y la lectura del acuerdo PSOE-ERC

Aquí lo que se va a romper es el bloqueo al Gobierno progresista elegido democráticamente por los españoles". Pedro Sánchez había arrancando su discurso del primer día del debate de investidura con una enmienda a la totalidad al argumentario de la derecha y Pablo Casado (Partido Popular) arrancó el suyo refiriéndose a esas palabras con unSi había dudas de qué Pablo Casado iba a poderse escuchar en el hemiciclo, la solución llegó desde el minuto uno: el más duro. El que compitió claramente con Vox en la campaña de las elecciones de abril. El que obvia elque le reclaman desde sectores de su partido para precisamente distanciarse de la extrema derecha.le contestaría después con ironía el candidato a la Presidencia del Gobierno en su primera réplica.añadiría después en el mismo tono. Casado lleva con barba desde después del verano, momento que coincidió con el asentamiento de una moderación en su discurso.A grandes rasgos, el jefe de los conservadores estructuró su discurso en dos claros bloques. En el primero, se dedicó a poner a Sánchez ante el espejo de la hemeroteca, recuperando declaraciones suyas criticando a Unidas Podemos y a los independentistas."Le interesa lo onírico, y entre colchones e insomnios, nos trae aquí una pesadilla para todos los españoles, que representan su epitafio político. [...] No va a ocurrir lo que sueña,sostuvo.En este primer bloque aprovechó para sacar pecho de los recursos del PP ante laque han conducido a las peticiones de inhabilitación de Quim Torra y Oriol Junqueras y para advertir a Sánchez de que le llevará a los tribunales si no se mueve para que esta decisión sea cumplida.. En ese caso actuaremos contra usted con la misma firmeza que hemos hecho contra Torra", dijo.Y si Torra se resiste, lo que tiene que hacer Sánchez, a ojos de Casado, es activar el requerimiento para la aplicación del 155 en Cataluña, algo para lo que, dijo, podrá contar con el apoyo de los senadores del PP.En el segundo bloque, Casado se dedicó a censurar los apoyos que harán posible la investidura de Sánchez, desde Unidas Podemos a ERC, pasando por EH Bildu. Y también el pacto de Gobierno de coalición. "Lo pretenden llamar progresista, después de escuchar el programa más retrogado que se ha traído a la Cámara", denunció."Hoy es el día en que el socialismo democrático español desapareció para ponerse el frente de una coalición de gobierno radicalizada que impugna toda la contribución que los políticos socialistas hicieron al progreso de España y niega la que hemos hecho los demás", se quejó al tiempo que sentenciaba que el "problema no es de Unidas Podemos, ni ERC, ni Bildu". "El problema es usted que les ha dado carta de naturaleza, completó.llevaba semanas dando claras señales de que el de este sábado el suyo iba a ser un debate duro, bronco. Ya desde el arranque del mismo los conservadores intentaron marcar el paso. La portavoz del Partido Popular en el Congreso,, pedía la palabra nada más comenzar la sesión para reclamar a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet (PSOE) , que se leyera el acuerdo firmado entre PSOE y ERC mediante el que los republicanos se abstendrán en la votación del martes 7, cuando Sánchez necesitará para ser investidoBatet zanjó el debate con unargumentando que ese documento es conocido por todos.Casado llegaba a este pleno de investidura de Sánchez sin haber puesto sobre la mesa alternativa real alguna que pusiera al líder de los socialistas ante la posibilidad de esquivar a Esquerra. Lo máximo que ofreció, sin tener garantía del éxito de la operación,, como Unión del Pueblo Navarro (UPN), para que se abstuvieran mientras de forma paralela presionaba a Ciudadanos.Su estrategia no ha sido compartida de forma global por el grueso de los barones del PP. En sectores conservadores se abrió el debate sobre la posibilidad de una abstención pory para impedir que los independentistas condicionen la legislatura.