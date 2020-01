Directo | La intervención de EH-Bildu provoca una gran bronca de las tres derechas y Batet defiende la libertad de expresión

Publicada el 05/01/2020 a las 09:00 Actualizada el 05/01/2020 a las 10:19

La segunda jornada del debate de investidura del candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, comienza a las nueve de la mañana de este domingo con la intervención de la portavoz parlamentaria de

Tras ella será el turno de los representantes de los tres partidos que integran el Grupo Mixto (la

Tras las intervenciones, se procederá a la votación, que se hace por llamamiento y cada diputado se pone en pie para proclamar su voto. Desde la Presidencia del Congreso se baraja que esta primera votación tenga lugar al mediodía, aunque todo dependerá del tiempo que dedique el candidato a debatir con los portavoces que intervendrán el domingo.

La hora en que se anuncie el resultado de esta primera vuelta marcará el Pleno que habrá que celebrarse en 48 horas, el martes 7 de enero, en caso de que Sánchez no logre, como se prevé, la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento. En esa segunda sesión, Sánchez tendrá diez minutos para pedir el respaldo de la Cámara, y los representantes de los grupos parlamentarios dispondrán de cinco minutos cada uno. En total, una hora más antes de empezar la segunda votación por llamamiento, en la que al candidato ya le basta con

El Congreso acoge este domingo a partir de las nueve de la mañana la segunda sesión del tercer debate de investidura al que se enfrenta el líder del PSOE,La previsión es que la primera votación de su candidatura se celebre al mediodía.El candidato socialista necesitaría mayoría absoluta para salir victorioso esta jornada, algo que parece más que improbable. Si los pronósticos se cumplen,. Entonces requerirá de mayoría simple.Sigue enel minuto a minuto de la sesión de investidura:Interviene, diputada de la CUP. "Entendemos que la situación es excepcional y la excepcionalidad se da en muchísimas dimensiones", introduce. "En Cataluña puede costarte la cárcel o el exilio defender el proyecto independentista o el derecho de autodeterminación"."Hubo otras épocas en las que no se permitían críticas al Gobierno o al Estado. Por suerte esas épocas han pasado", zanja Batet. "La presidencia garantizará la libertad de expresión".Pablo Casado pide la palabra y manifiesta que la presidenta del Congreso tenía que haber "llamado al orden", en virtud del artículo 103 del Reglamento del Congreso, "cuando ha vertido descalificaciones contra las instituciones". "Acabo de escuchar laque he escuchado en este hemiciclo y es lamentable", añade.​​​ El diputado de Ciudadanos Edmundo Bal interviene para plantear lo mismo.Lanza Aizpurua una pregunta en su turno final: "¿Qué es lo que pasa en el Estado español?, ¿por qué lo que se puede hacer en Escocia o en Quebec no se puede hacer en el Estado español?". Y Sánchez recuerda que en Quebec el referéndum "se hizo desde un punto de vista ilegal". "En muchas ocasiones se usan imágenes no ajustadas a la realidad y a la verdad", lamenta.Coincide Sánchez, durante su contrarréplica, en "no volver a una España en blanco y negro" y que avance en "derechos, libertades, prosperidad, igualdad y diversidad".De nuevo toma la palabra la parlamentaria de EH-Bildu. "Este país necesita grandes dosis de", que habrá que ir "modelando mediante el diálogo" y que "mediante hechos y actitudes ayude a derribar tabúes".Turno de Pedro Sánchez. El ruido continúa entre los diputados conservadores, que esta vez gritan "viva España". El candidato socialista recuerda que existe "a todos los desafíos". Sánchez recupera además el acuerdo con el Gobierno vasco para hacer las transferencias recogidas en el Estatuto de Gernika."Conlo que hacemos es abrir una ventana de oportunidad", continúa la diputada vasca. "Seremos pacientes pero, al mismo tiempo seremos exigentes: o se aborda una agenda democratizadora real o no contarán con nuestro apoyo". "Esperamos que sean conscientes de la dimensión y la tarea histórica que les aguarda", apela a Sánchez, "pero si lo que pretenden es hacer un lavado de cara al régimen del 78, nos tendrán enfrente", advierte. "Ustedes s, no dejen pasar la oportunidad", concluye.La diputada es interrumpida constantemente por parte de las fuerzas de la derecha y la extrema derecha, que gritan "fuera, fuera" al cierre de la intervención.Meritxell Batet, presidenta del Congreso, llama al orden tras proferirse gritos de "terrorista" desde la bancada conservadora, en el momento en que Azpurua cita a Arnaldo Otegi."Son los hechos los que hablarán por ustedes", dice Aizpurua. "Es ciertamente un momento histórico que exige altura de miras, responsabilidad, huir de las prisas y ansiedades, pero también las dosis necesarias de ambición y audacia para habilitar un".Comienza la sesión. Turno de, diputada de EH-Bildu. Empieza afirmando que el objetivo de la convocatoria electoral de noviembre era "dar una capa una capa de barniz al viejo régimen", en definitiva, añade, "el gatopardismo" o bien "que nada cambie para que todo siga igual". Sin embargo, añade, los comicios han demostrado que "las naciones del Estado han mantenido o incrementado el voto independentista o progresista", por lo que "hoy la paradoja" es que Pedro Sánchez "no puede formar Gobierno". O enunciado de otra forma, agrega, "no hay modelo democrático avanzado para el Estado sin contar con los independentista".BilduMertxeAizpuruaCUPPSOEAdriana