ERC rechaza reeditar unos pactos de la Moncloa: esto no se arregla con "las soluciones de la derecha"

Publicada el 02/04/2020 a las 17:32 Actualizada el 02/04/2020 a las 17:42

Esquerra Republicana (ERC) ha rechazado este jueves reeditar unos pactos de la Moncloa para relanzar la economía tras la crisis derivada del coronavirus porque, a su juicio, ésta no se puede arreglar con "las soluciones de la derechas".



De esta forma han replicado los independentistas catalanes al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, quien ha dicho que "vería bien" una fórmula similar a los Pactos de la Moncloa de 1977 para sacar adelante al país tras esta emergencia sanitaria. Sin embargo, desde ERC sostienen que si alguien cree que esto se arregla con "las soluciones de las derechas" es porque "no tiene memoria" puesto que, según ha recordado, fueron las derechas las que dejaron al Estado de bienestar, incluida la sanidad pública, "en una situación absolutamente lamentable" que ahora el país está sufriendo.



No a la "gran coalición"



Esquerra Republicana apuesta por una salida "social" de esta crisis en la que no se vuelva a caer en el "error" de dejar que la paguen "los de siempre", mientras "se rescata a bancos y poderosos y no a los ciudadanos y a las familias". "Esto es absolutamente incompatible con la gran coalición que algunos desean", defiende.



El grupo que capitanea Gabriel Rufián emplaza al Ejecutivo que comparten el PSOE y Unidas Podemos a impulsar medidas "más valientes" dirigidas a proteger el bienestar de las familias, trabajadores, autónomos y pymes y especialmente, en estos momentos, al sistema público de salud.