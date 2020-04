La psicóloga franquista que montó una plataforma de víctimas del covid-19 deriva a un blog sobre vida en el más allá

Publicada el 20/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 19/04/2020 a las 15:19

La llamada " Plataforma de Afectados y Víctimas Covid-19 " dirige, a través de una de sus impulsoras, la conocida apologista del franquismo Pilar Gutiérrez Vallejo, a un blog anticientífico sobre la vida ultraterrena, las experiencias cercanas a la muerte y las revelaciones espirituales tras encontrar a Dios en el más allá y volver para contarlo. En un espacio privilegiado del blog, al que se llega guiado desde la supuesta plataforma de afectados y en el que Gutiérrez Vallejo publicita sus servicios, sobresale la historia de una lesbiana "sanada" por Jesús y convertida en una "mujer de verdad". "Realmente puedo decir con total seguridad que soy heterosexual", señala la chica en el vídeo, explicando que le había pedido a Jesús que la "arreglara".

infoLibre trató de recabar la versión de Gutiérrez Vallejo sobre los múltiples interrogantes que plantea la plataforma a través de su número de teléfono y de tres direcciones de correo electrónico, pero la psicóloga declinó expresamente hablar con este periódico. Se limitó a asegurar por mensaje de whatsapp que su ayuda es "gratuita" y rechazó valorar si el contenido del blog es "homófobo". "Denunciad a la autora del vídeo, no a mí", señaló.

La supuesta plataforma, que prevé la apertura "en los próximos días" de una cuenta corriente para hacer donativos, tiene como impulsores a un divulgador de bulos experto en informática y a Gutiérrez Vallejo, como ha publicado este periódico [ver aquí]. Esta psicóloga, conocida por su encendida defensa del franquismo en televisión durante el debate sobre la exhumación del dictador, practica la "terapia psicoespiritual", que se apoya en la "resonancia mórfica", una técnica de "resurrección" personal basada en la resurrección de Cristo. Además, considera que el coronavirus obedece a una intervención de Franco como venganza por su exhumación.

Gutiérrez Vallejo es la responsable de la atención psicológica a las víctimas y afectados por el coronavirus que se dirigen a la plataforma, según recoge la página web de la misma . Es ella personalmente quien, por correo electrónico, deriva la solicitud de información de una persona interesada en la ayuda que puede prestar la plataforma hacia un blog, llamado " Hay Más Vida ". Se trata, según explica Gutiérrez Vallejo a la persona interesada, de un espacio en el que puede obtener "ayuda con el duelo", según ha podido comprobar este periódico.

Un blog sobre el más allá

Hay Más Vida es un blog de Gutiérrez Vallejo, que aparece identificada como su autora en la portada y en un apartado dedicado a su "perfil". Además, firma las entradas.

El contenido, que se supone que tiene que ayudar a pasar el "duelo" a los familiares de las víctimas de coronavirus, es por completo esotérico, por no decir disparatado. El blog lleva escrita en su cabecera la frase: "La ciencia confirma que hay vida después de la muerte". Tiene como primera entrada una lista de "canales de testimonios" en Youtube, entre ellos "Línea de flotación". "En este canal nos proponemos utilizar dicho término [línea de flotación] para descubrir dónde está localizada realmente la fuente de la Vida, tan invisible para los ojos cegados del presente. Los testimonios que aquí se exponen mostrarán un cambio de rumbo hacia la Verdad que, aunque ignorada y sumergida, es la única fuente de libertad y por tanto, de Vida", señala la página de Youtube.

"Sanación" del lesbianismo

La segunda entrada es un acceso al canal " Vida después de la muerte ". La tercera entrada del blog, visible desde la portada, es a uno de los vídeos del canal "Línea de flotación". El título del vídeo, el primero que aparece incrustado en página principal, es: ¡Impresionante! Una ex lesbiana se sana después de una NDE ".

NDE son las siglas en inglés de "experiencia cerca a la muerte", es decir, "nearly death experience". En este caso, una chica estadounidense de 25 años cuenta su muerte en la cocina de una casa durante una fiesta, cómo salió de su cuerpo y acudió hacia una luz y cómo allí escuchó la voz de Dios antes de regresar a su cuerpo como una persona transformada.

A continuación, dentro del mismo vídeo de Youtube pero en una grabación posterior, se detiene a explicar su vida "mundana", de la que fue salvada por Jesús. Habla de su de adicción al alcohol, que empezó a consumir con 12 años, y a las drogas. "Consumía Percocet, Valium... Consumí cocaína y prácticamente todas las drogas existentes", explica. Sigue. "Me prostituí por mucho tiempo. Tenía suggar daddies, Trabajé como escort. Hice muchas cosas, estafé a gente. Manipulaba a gente. Vendí crack durante unos tres años, tenía una línea 24 horas dedicada a la venta de crack, con gente trabajando para mí", explica. En el mismo relato introduce su "homosexualidad". "Fui gay unos siete años. Quería que me implantaran un pene con cirugía. Era una lesbiana total".

Después de su encuentro con Jesús, todo cambió: "Ya no tengo relaciones sexuales, ya no tomo drogas ni fumo, nada. Y realmente puedo decir con total seguridad que soy heterosexual. Hablé con él y le dije: 'Jesús, si no quieres que sea gay... Yo siento que nací de este manera, recuerdo que desde siempre pensé de esta manera sobre las mujeres... Pero si no quieres que sea gay, entonces cámbiame, porque yo no puedo. Si eso no es lo que quieres, entonces lo siento pero tienes que arreglarme'". ¿Funcionó? Sí, según cuenta la chica en el vídeo: "Ahora me atraen los chicos. Ya no puedo ni pensar estar con una mujer". Celebra también que está "usando vestidos" y quiere "ser una dama"

"Yo era la chica independiente, ganando dinero, [en plan] 'nadie me dice lo que tengo que hacer'", explica. Ahora no, ahora es "una mujer femenina, una mujer de verdad", señala. El vídeo completo dura 28 minutos y 45 segundos.

'Cuarto Milenio'

Gutiérrez Vallejo aparece identificada como responsable del blog, tanto en la portada como un espacio dedicado a su "perfil". Se presenta como "psicóloga especializada en terapia psicoespiritual aplicada a: duelos, síndrome post-aborto, esquizofrenia, depresiones, rupturas de pareja, crisis espirituales, etc. Licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid en 1977. Becaria de la Fundación Fulbright 1977-1978 (California). Directora de No Más Silencio España (www.nomassilencio.com) Nº de Colegiada: M-18995". Se trata de su verdadero número de colegiación [ver aquí ].

Los títulos de las entradas del blog son elocuentes: "Algunos han estado muertos varios días", "Un protestante ve el Purgatorio", "Revivió en la morgue", "Niño ahogado ve a su abuela en el cielo"... La entrada "Voces del infierno" dice: "[...] Este mundo se va haciendo cada día más infernal desde que el hombre ha repudiado institucionalmente a Dios y ha roto todas Sus leyes. Pero qué más quisieran los condenados que poder volver a la tierra! Vean por Vds. mismos". A continuación, dos vídeos de "voces del infierno", uno de ellos emitido en el programa Cuarto Milenio, de Iker Jiménez.

Gabinetes y asociaciones

Así es el blog al que deriva la psicóloga Pilar Gutiérrez Vallejo a una persona interesada por los servicios que presta una plataforma de afectados por una tragedia que se ha cobrado ya más de 20.000 víctimas. Lo hace en una respuesta por correo electrónico, en la que explica además que la plataforma ofrece "asistencia jurídica gratuita" y psicológica, según ha podido saber este periódico. En el caso de la atención psicológica, de la que se encarga Gutiérrez, no especifica que sea gratuita a la persona interesada, aunque a preguntas de este periódico asegura que sí.

Gutiérrez Vallejo está al frente de una miríada de gabinetes y organizaciones, donde se entremezclan la prestación de sus servicios "psicoespirtuales" con sus causas políticas, concretamente la defensa de Franco y el rechazo al aborto. La psicóloga pisa un terreno delicado, donde se cruzan su actividad profesional con la ayuda a afectados por una gran tragedia.

Además de responsable psicológica en la "Plataforma de Afectados y Víctimas Covid-19", Gutiérrez Vallejo ofrece sus servicios a través del "Centro de Terapia Psicoespiritual", del que es fundadora y directora. Ambos espacios –plataforma de afectados y gabinete psicológico privado– están conectados. No sólo porque la web de la plataforma conduce al gabinete y ofrece el teléfono de Gutiérrez Vallejo. Es que, además, es desde el correo de este centro privado desde el que la psicóloga responde la petición de información sobre la plataforma. Y lo hace remitiendo al blog "Hay Más Vida", donde figuran su correo electrónico y su condición de "directora de No Más Silencio".

No Más Silencio ofrece "asistencia psicológica a mujeres (y hombres) afectados por el síndrome post-aborto". La web de este centro presenta a Gutiérrez Vallejo como su "directora". Y ofrece, para recabar fondos, un número de cuenta: 21005526512100118653.

Gutiérrez Vallejo también aparece como líder de una organización dedicada a la apología del franquismo, Movimiento por España [ver aquí la página web y aquí la cuenta de Twitter]. Al mismo tiempo, es presidenta de un grupo antiabortista, Unidos por la Vida . Se trata de una asociación "sin ánimo de lucro" que ofrece un número de cuenta en su página web para ingresar " donativos ". Es el mismo número de cuenta de No más Silencio.

Unidos por la Vida se publicita en Internet con el mismo teléfono móvil que la plataforma. Un número que es a su vez el mismo que aparece en el blog Hay Más Vida . Se trata, claro está, del número de Pilar Gutiérrez Vallejo, que en su correo electrónico a una persona interesada en obtener información afirma que puede recibir atención de su gabinete psicológico, aunque sin especificar cuál.