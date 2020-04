La franquista más mediática y un divulgador de bulos crean la Plataforma de Víctimas del covid-19

Publicada el 09/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 08/04/2020 a las 21:53

La recién creada "Plataforma de Afectados y Víctimas Covid-19" tiene detrás a la ultraderechista Pilar Gutiérrez Vallejo, habitual defensora del dictador en las televisiones y conocida incluso como "la mujer más franquista de España". La plataforma, que alienta las denuncias contra el "Gobierno criminal" de Pedro Sánchez, ofrece como psicóloga a Gutiérrez Vallejo e incluso dirige hacia su "centro de terapia psicoespiritual", que basa su tratamiento en la "resonancia mórfica", una técnica de "resurrección" personal basada en la resurrección de Cristo. Hija de un exministro franquista, Gutiérrez Vallejo confirmó este miércoles a preguntas de infoLibre que el impulsor de la plataforma es "el doctor Richard Pinault", quien según sus palabras "trabaja en un hospital" –dijo sin precisar en cuál– y que, como mínimo, ha participado en la difusión de uno de los grandes bulos sobre la actuación de políticos en relación al covid-19. En una conversación telefónica a cuyo contenido ha tenido acceso este periódico, Gutiérrez Vallejo animó este miércoles a participar en la manifestación online convocada bajo el lema-hashtag de #Gobiernodimision. Lanzada desde distintas redes, esa protesta ha contado con el respaldo explícito de Vox.

Desde la la Plataforma de Afectados y Víctimas de #COVID19 Estamos listos todo el equipo para empezar ayudar a quien lo necesite.#COVID19

Gracias a todos/as. pic.twitter.com/o011fs7ffO — Plataforma Afectados Víctimas Covid-19 (Oficial) (@VictimasCovid) April 4, 2020



Con una cuenta abierta en Twitter desde la que ha participado en la difusión, como mínimo, de un bulo – que la exalcaldesa Manuela Carmena había recibido en su domicilio un respirador– distintos datos señalan que Richard Pinault puede tratarse de un personaje ficticio. Y que en realidad un informático se oculta tras el "Richard Pinault" que a comienzos de mes anunció en Twitter la creación de la plataforma y facilitó luego la cuenta para ella creada y un número de teléfono. Este periódico omite el nombre y apellidos del ingeniero informático que, a juzgar por los indicios, se sitúa tras el falso "doctor" porque no ha logrado todavía localizarlo y se encuentra en espera de que Gutiérrez Vallejo transmita a "Richard Pinault" la solicitud de contacto que se le ha trasladado a primera hora de la tarde del miércoles. Los servicios de información telefónica no tienen registrada ninguna línea fija en toda España que figure a ese nombre. Ante la insistencia de este periódico sobre si lo conoce y está segura de que Richard Pinault es su verdadero nombre, Gutiérrez Vallejo respondió así: "No, no estoy segura. Yo conozco lo que se conoce públicamente de él". ¿Y eso qué es? "Por Twitter y por lo que hemos hablado con él".

La impulsora de esta "terapia", Gutiérrez Vallejo, según una conversación telefónica entre la psicóloga y un afectado por el covid-19 a la que ha tenido acceso infoLibre, no ofrece en ningún momento consuelo o técnicas para superar el duelo, sino que carga en todo momento contra el Gobierno y anima al interlocutor a acudir a una manifestación online contra el Ejecutivo. Exactamente, a la convocada para la tarde de este miércoles bajo el lema en forma de hashtag #Gobiernodimision y con el respaldo explícito de Vox.

infoLibre halló el vínculo entre el tal Pinault, Gutiérrez Vallejo y la citada plataforma mediante la investigación iniciada días atrás en torno a la proliferación de fake news lanzados en las redes sociales por afines a la extrema derecha. La plataforma no está registrada como asociación. Según Gutiérrez Vallejo, la capitanea "Richard Pinault". Y cuenta para ello –sostiene– con la ayuda de Sandra Gutiérrez, hija de Gutiérrez Vallejo. En su cuenta de Twitter, Pinault ha omitido el primer apellido de la conocida franquista. La presenta como "Pilar Vallejo". Y el teléfono de contacto que ofrece a las víctimas del virus es el que consta en Internet a nombre de una organización antibortista, como ella misma reconoció en la citada conversación telefónica. Este periódico le preguntó expresamente si Pinault es el seudónimo de un determinado ingeniero informático. Sin interesarse por quién es la persona cuyo nombre y dos apellidos acababa de oír, Gutiérrez Vallejo ofreció un rápido y escueto "no".

Un fallo en tres cuentas de distintas redes sociales vinculadas entre sí es lo que puso en cuestión la identidad de "Richard Pinault". Las indagaciones efectuadas a partir de ahí a través de fuentes abiertas condujeron a un ingeniero informático que posee una empresa cuya denominación social remite al proceloso mundo de la entrada en ordenadores y a la protección que grandes empresas obtienen mediante la contratación de expertos en lo que se conoce como "hacking ético".

La pandemia, "una venganza" de Franco por su exhumación

Gutiérrez, quien ha declarado que el coronavirus obedece a una intervención de Franco como venganza por su exhumación, no sólo está detrás de esta supuesta asociación de afectados que no goza oficialmente de tal rango. Además, es directora del gabinete psicológico hacia el que deriva dicha plataforma. También aparece como presidenta de una organización antiabortista (Unidos por la Vida), es decir, aquella que se pubicita en Internet con el mismo teléfono móvil que la plataforma. Aparece también como líder de otra dedicada a la apología del franquismo (Movimiento por España), al mismo tiempo que lleva las riendas de otro centro de asistencia por el síndrome post-aborto (No más Silencio). Al menos dos de estas organizaciones reclaman donativos a través de una cuenta corriente.

A la pregunta de si no le preocupa que su abierta adscripción al franquismo marque la recién creada plataforma, Gutiérrez Vallejo lo negó de manera taxativa. La dictadura, dijo en conversación telefónica con infoLibre, "respetaba la ley" y la libertad. ¿La libertad?, inquirió este periódico. "Nadie fue nunca encarcelado por sus ideas", respondió la hija del exministro.

InfoLibre ha tenido acceso a la conversación telefónica entre un afectado por el covid-19 y Gutiérrez Vallejo, que ofrece "ayuda psicológica" a través de la Plataforma de Afectados y Víctimas Covid-19. La psicóloga, desde el comienzo de la charla, asegura que la terapia que ofrece consiste en ayudar a las personas que han sufrido por la enfermedad a canalizar su rabia hacia el Gobierno, al que tacha de criminal e ilegítimo.



No ofrece consuelo o técnicas para superar el duelo, ni ofrece el pésame a su interlocutor hasta bien avanzada la llamada. En cambio, le anima a acudir a la manifestación online convocada durante este miércoles contra el Ejecutivo y su gestión, así como a visitar páginas y proyectos que animan tanto a realizar una moción de censura contra Sánchez como una auditoría del "pucherazo" que, supuestamente, cometió su gabinete en las elecciones de noviembre de 2019.

Al final de la conversación, Gutiérrez Vallejo se refiere al Gobierno como "demonios" a los que se debe encarcelar y anima al afectado al otro lado de la línea a rezar por el alma de su familiar difunto. Así es la "ayuda psicológica gratuita" del "equipo terapéutico coordinado" por la ultraderechista, según se puede leer en la web de la plataforma.

La plataforma contra el "Gobierno criminal"

También prevé reclamar donativos la plataforma de afectados por el covid-19. Dicha organización tiene ya cuenta de Twitter y web. La página tiene subido un vídeo donde se lee sobreimpresionado: "Más de 11.000 familias destrozadas. Millones de españoles arruinados. 0 dimisiones. 0 responsabilidades. Gobierno criminal. Pedro Sánchez dimisión".

La web, que recoge un solo testimonio en el apartado de "testimonios", también abre un espacio para presentar denuncias contra el presidente del Gobierno, Pedro Sáchez, los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias y la ministra Irene Montero por la supuesta "responsabilidad criminal del Gobierno de España en esta catástrofe". Hay disponible incluso un modelo de denuncia.

La plataforma se presenta como una "iniciativa ciudadana creada por un médico y una periodista independiente con el fin de ayudar a afectados y víctimas" de la enfermedad. Ni el médico ni la periodista son identificados. A tenor de la conversación mantenida con Gutiérrez Vallejo, se trata del doctor Pinault y de la hija de la psicóloga, que es periodista. La asociación asegura que no está promovida ni financiada por "ningún partido político". El presidente de Vox, Santiago Abascal, anunció el 2 de abril que su partido donará su subvención pública de marzo y abril a "asociaciones de víctimas de coronavirus", sin precisar cuáles. Este periódico preguntó a Vox si financiaba a esta organización, sin respuesta.

"Sólo nos mueve del deseo de ayudar", señala la plataforma en su web. Y anuncia: "Ofrecemos [...] ayuda jurídica gratuita a través de una asociación de abogados, y ayuda psicológica gratuita gracias a un equipo de psicólogos. En los próximos días habilitaremos una cuenta corriente a la que poder donar para ayudar a las víctimas y afectados que necesiten recursos económicos para pagar los gastos de fallecimientos, porque hayan perdido al cabeza de familia, porque hayan perdido su empresa o se vean en la calle". En otro apartado, el de "ayuda económica", la plataforma insiste en el anuncio de una cuenta para "donar" dinero. La plataforma, que utiliza como símbolo una bandera de España con un lazo negro, asegura que no va a pedir subvenciones públicas.

La "asistencia jurídica gratuita" se presta "a través de una prestigiosa y conocida asociación de abogados", de la que no se da nombre. La plataforma insinúa que el Gobierno sabía que la pandemia se iba a producir antes de que tuviera lugar. En estos términos: "Dado que una nueva normativa en el código deontológico de la abogacía aprobada el año pasado (qué casualidad, ¿ya lo sabían?!) impide a los abogados ofrecer sus servicios mientras dure el estado de alarma y hasta 45 días después, no podemos anunciar el nombre de esta asociación de abogados".

Terapia "psicoespiritual"

El equipo terapéutico de la plataforma está dirigido y coordinado por "Pilar G. Vallejo", presentada en la web como "directora del CTPE", es decir, el Centro de Terapia Psicoespiritual. La web de la plataforma enlaza precisamente con la página de ese centro, que se presenta con un reclamo, "Libera tu alma".

La presentación de los servicios del gabinete de Gutiérrez Vallejo es esotérica. Dice, literalmente:

La terapia psicoespiritual está basada en un hecho histórico: que hace 2.000 años alguien dio su vida por TI, para que TÚ pudieras RESUCITAR. Ese Alguien se llama JESUCRISTO, y ha vencido a la muerte.... a TODAS las muertes... también a la TUYA. Es difícil de creer, desde luego, porque quien sería capaz de dejarse matar por otra persona que ni conoce?? Y que además es quien le está haciendo daño?.... y más aún ¿quien es capaz de resucitar?? Pero mira ESTO. Este es, seguramente, el link más importante que abrirás en tu vida, el link que puede ABRIR TU VIDA.... para SIEMPRE. La prueba CIENTÍFICA de la Resurrección de Cristo.

Y por ella, puedes resucitar TU TAMBIÉN! Y esto no es una ideología, es un HECHO histórico.... y científico! Demostrado por años de estudios de toda fiabilidad. Pero dirás que cómo puedo eso afectarte a ti. Pues la respuesta se llama "RESONANCIA MÓRFICA", y es también un dato científico que explica cómo las experiencias de unos afectan a otros "de su misma especie" en toda la Naturaleza. Y tú y yo somos parte de esa Naturaleza, parte de la Creación.

En la misma página web, que ya no es de la plataforma sino de este centro de "terapia", aparece, ya con sus dos apellidos completos, Pilar Gutiérrez Vallejo, directora de un equipo "compuesto por psicólogos, psiquiatras, sacerdotes y acompañantes (entre ellos expacientes)". "Nuestro enfoque es sistémico e integral, tratando y sanando todo el marco vital del paciente y sus relaciones, con terapias psicológicas y espirituales. La terapia se realiza de forma presencial, online y telefónica, así como con visitas a domicilio opcionalmente", se indica. Gutiérrez Vallejo es presentada como "psicóloga y sobrina del Dr. Vallejo-Nágera".

Unidos por la Vida y No más Silencio

Pilar Gutiérrez Vallejo también es presidenta de Unidos por la Vida, una asociación antiabortista "sin ánimno de lucro". Esta asociación ofrece un número de cuenta en su página web para ingresar "donativos".

Entre los proyectos de Unidos por la Vida está "No más Silencio", que ofrece "asistencia psicológica a mujeres (y hombres) afectados por el síndrome post-aborto".

No más Silencio se presenta como un "un grupo de mujeres que hemos conocido de cerca la realidad del aborto". Es una organización vinculada a la internacional Silent no More Awareness. No más Silencio, que afirma colaborar con la Universidad Francisco de Vitoria, vinculada a los Legionarios de Cristo, presenta en su web a Gutiérrez Vallejo como su "directora". No más Silencio ofrece, para recabar fondos, el mismo número de cuenta que Unidos por la Vida: 21005526512100118653.

Movimiento por España

Gutiérrez Vallejo se ha presentado también reiteradamente como presidenta y líder de Movimiento por España [ver aquí la página web y aquí la cuenta de Twitter]. Se trata de una web de apología franquista y revisionismo histórico. Pretende "desmontar la leyenda negra del franquismo". Presenta al régimen dictatorial como una "democracia orgánica" que obró un "milagro económico", por contraste con una II República que cometió un "genocidio anticristiano".

Gutiérrez, en calidad de presidenta de este movimiento, así como de franquista mediática, se convirtió en un rostro popular durante el debate público en torno a la exhumación de Francisco Franco. Cuando finalmente fue exhumado, declaró: "Estoy indignadísima. Han liquidado el Estado de derecho y la democracia. Si consiguen robarnos a Franco, se acabó la democracia que él trajo, porque la trajo él".

Ideas anticientíficas

La psicóloga Gutiérrez Vallejo es una ferviente defensora del franquismo. La reivindicación del dictador y el rechazo del aborto son sus grandes causas, como acreditan abundantes entrevistas, artículos y participaciones en programas.

Gutiérrez Vallejo es hija del diplomático Joaquín Gutiérrez Cano, que fue ministro de Planificación y Desarrollo en las postrimerías del franquismo, además de ejecutivo del Banco Mundial.

"Yo creo que Franco está interviniendo para que España pueda liberarse del yugo que le ha caído encima. Estaría moviendo gente para que hagan algo positivo por España seguro", declaró Gutiérrez Vallejo a El Plural el 7 de marzo, en relación al coronavirus. Y añadía: "El coronavirus podría ser un jinete del Apocalipsis, el mundo está crispado y no me extrañaría nada que llegase. Todo se va sumando, y la exhumación de Franco evidentemente que ha contribuido a ello. Es como una tormenta, todo se va sumando, las nubes negras se van juntando hasta que estalla”.

Sus ideas médicas son peculiares. Considera –al menos lo consideraba en 2010– que el cáncer es "muy psicosomático" y "se produce cuando alguien ya no tiene esperanza en la vida", de forma que "su cuerpo le ayuda a acabar con su vida" [ver aquí entrevista, a partir del minuto 25, segundo 40].

Ahora esta psicóloga es la persona a la que la "Plataforma de Afectados y Víctimas Covid-19" ofrece para recibir asistencia psicológica, aunque, según el caso al que ha accedido infoLibre, solo ofrece críticas y acusaciones graves contra el Gobierno en conversación telefónica con una persona que busca consuelo ante la muerte de un ser querido.

