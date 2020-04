Publicada el 29/04/2020 a las 11:15 Actualizada el 29/04/2020 a las 11:49

Más de 90 organizaciones han reclamado a la Comisión Europea (CE) la cancelación del contrato de asesoramiento con Blackrock sobre normas medioambientales para la banca.

Blackrock está considerado uno de los mayores gestores de fondos del mundo, con una poderosa presencia en el IBEX 35. "Esta empresa ha sido seleccionada para proporcionar asesoramiento clave a la Comisión sobre la integración de los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza [ESG, por sus siglas en inglés] en las normas bancarias de la UE [...]", señalan los 92 firmantes de una carta abierta, que lleva el encabezado de la coalición de organizaciones Change Finance y va dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y a los vicepresidentes Valdis Dombrovskis y Frans Timmermans.

"La selección de Blackrock envía un mensaje extremadamente dañino, que socava la credibilidad y la reputación del Acuerdo Verde Europeo y la política de finanzas sostenibles antes de que haya empezado", afirma la carta, que señala que Blackrock "tiene numerosos intereses creados en esta área, y por lo tanto no está en posición de ofrecer ningún tipo de asesoramiento experto neutral con credibilidad". El "riesgo" de "descarrilamiento" de las medidas bancarias es "extremadamente alto", según los firmantes, porque "Blackrock tiene un serio y tangible conflicto de intereses en el área de la regulación medioambiental, social y de gobernanza", lo cual "socava su credibilidad como asesor neutral".

El plan de transición ecológica de la UE supondrá inversiones de 260.000 millones al año. "Es crucial que la UE desaliente la préstamos e inversiones sucias que perpetúan el cambio climático", señala la carta abierta, que considera un "grave error" pedir para ello asesoramiento a Blackrock. La empresa "no puede ser neutral", señalan los firmantes, entre los que están Attac, Corporate Europe Observatory, Facing Finance, Debt Observatory in Globalisation, Fondazione Finanza Etica, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) [ver aquí el listado completo].

Blackrock tiene miles de millones de euros invertidos en empresas españolas como el Santander, BBVA, Caixabank, Repsol, Ferrovial o Iberdrola [ver aquí una información en detalle sobre su actividad]. La carta explica que la compañía es miembro de organizaciones como el Institute of International Finance (IIF) y la Association for Financial Markets in Europe (AFME), con intereses muy marcados. "Somos conscientes de que la Comisión está buscando asesoramiento sobre la banca, y de que Blackrock no es en sí mismo un banco. Por lo tanto, se podría argumentar que la empresa no tiene interés en estas cuestiones. Sin embargo, este argumento simplemente no puede sostenerse, dados los numerosos y graves conflictos de intereses de Blackrock", apunta la misiva.

Estos son algunos de estos "conflictos", siempre según los firmantes de la carta:

– Blackrock es "un importante accionista de la mayoría de los grandes bancos europeos", incluyendo el Santander, el Deutsche Bank, BNP Paribas, ING y Crédit Agricole, "todos los cuales invierten fuertemente en proyectos y empresas de combustibles fósiles".

– La compañía tiene una gran participación en "muchos bancos globales, incluyendo una participación del 6,77% de JP Morgan Chase, un banco conocido por financiar combustibles fósiles".

– También posee "una gran participación en las empresas de carbón (87.300 millones de dólares), petróleo y gas, como Total (6,3%), RWE (7%) y Shell (6,5%)".

"Cualquier estrategia para evitar un cambio climático catastrófico" estaría "en grave peligro" si la Comisión permite que "empresas financieras con intereses creados en el petróleo, el gas y el carbón ejerzan una vez más una influencia indebida", señala la carta. Por ello, las más de 90 organizaciones firmantes reclaman la cancelación del contrato con Blackrock Investment Management (UK). Y concluyen: "Esperamos una clara señal de la Comisión de que no se permitirá al sector financiero ejercer influencia indebida en la integración de los criterios del ESG [environmental, social and governance] en las evaluaciones de riesgos y las estrategias de inversión de las empresas financieras en la UE. La cancelación del contrato con Blackrock un primer paso apropiado".

Cumplimiento legal

Antes de conocer la elaboración de esta carta, infoLibre preguntó a la Comisión por el contrato con Blackrock, que ha provocado numerosas críticas desde su adjudicación. Un portavoz de la Comisión explicó que el contrato fue adjudicado cumpliendo las normas de contratación de la UE, "incluidas las relativas a la elegibilidad de los licitadores y la prevención de cualquier posible conflicto de intereses". "El proceso de selección se realizó sobre la base de un conjunto de criterios normalizados que incluían la calidad de la oferta, la capacidad de hacer aportaciones sobre los elementos incluidos en la licitación, la experiencia técnica y profesional y la capacidad de llevar a cabo un amplio estudio de las mejores prácticas en la UE. La propuesta de Blackrock fue la mejor oferta comparada con las otras licitaciones, tanto técnica como financieramente", añade el portavoz.

"El estudio que Blackrock realizará como contratista externo de la Comisión –añade– será sólo uno de los muchos informes y consultas que servirán como información para la política de la Comisión sobre la financiación sostenible". El Gobierno europeo tomará su decisión "de manera independiente", aclara el mismo portavoz, atendiendo "los intercambios y las aportaciones de las partes interesadas". "Como es habitual, también llevaremos a cabo evaluaciones exhaustivas de impacto, de conformidad con nuestros principios de 'legislar mejor'", añade.

Ya ha habido voces en España que vienen advirtiendo del posible "conflicto de intereses" de Blackrock. Por ejemplo, el consultor Rubén Martínez, de La Hidra, que declaró recientemente a infoLibre: "Para explicar el contrato con la UE, no sólo tenemos que pensar en una política de greenwashing. Blackrock controla acciones en compañías de combustibles fósiles por valor de 87.300 millones de dólares. También está en primeras posiciones como inversor en las ocho compañías petroleras más grandes del mundo y entre los principales financieros mundiales de la industria de armas. El conflicto de intereses de Blackrock es evidente, pero no parece importar demasiado".

Change Finance

Change Finance, la marca que encabeza la iniciativa, se definie como "una coalición de organizaciones de la sociedad civil y de ciudadanos que hace campaña por las reformas del sector financiero". Ha participado en la defensa de la independencia de los reguladores financieros de la UE. Como resultado de una campaña de Change Finance durante las elecciones de la UE de 2019, 78 miembros del Parlamento Europeo firmaron un compromiso para hacer frente al poder del lobby financiero, explica la organización. También instó a los eurodiputados a rechazar el nombramiento de Gerry Cross para el puesto de director ejecutivo de la Autoridad Bancaria Europea, por su pasado en el sector financiero. El Parlamento Europeo tomó medidas y, por primera vez, bloqueó a un candidato para un puesto de regulación financiera, señala Change Finance.