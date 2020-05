La CEOE suspende el diálogo social tras el pacto del Gobierno con Bildu para derogar la reforma laboral

Publicada el 21/05/2020 a las 15:00 Actualizada el 21/05/2020 a las 15:58

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha adelantado este jueves que la patronal da por suspendido el diálogo social después de que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos haya pactado con EH Bildu la derogación de la reforma laboral. En declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha indicado que el diálogo social "está en suspenso" y se ha preguntado para qué se van a sentar en una mesa "si ya está decidido lo que se va a hacer en la mesa, si el menú del día está preparado". "Que no sigan contando con nosotros", afirmó visiblemente enfadado.

El presidente de la patronal apuntó que la CEOE lleva dialogando 40 años con los distintos gobiernos y se han sentado en todas las mesas, pero "siempre han encontrado lealtad institucional". Así, ha dejado claro que los empresarios rechazan "con total rotundidad el acuerdo": "No lo compartimos en absoluto, nos parece un desprecio indignante este comunicado que dinamita el diálogo social".

El presidente de la patronal ha recordado que el miércoles la Unión Europea decía que el diálogo social tiene que ser "la fuerza" para trabajar en todo lo que tiene que ver con el empleo, porque "es lo que más interesa a todos".

"Me parece un auténtico dislate y una irresponsabilidad mayúscula, porque esta decisión puede tener consecuencias incalculables, especialmente en la confianza tanto de empresas españolas, como también de las extranjeras, pero también la propia credibilidad de nuestro país", ha recalcado, tras denunciar que "le parece muy grave lo firmado". Desde su punto de vista, la situación por la que atraviesa el país es "muy seria" como para aplicar "recetas antiguas del siglo XX" porque "no son las adecuadas". Así, considera que el acuerdo para derogar la reforma laboral es lo contrario a lo que necesita la economía y el mundo de la empresa para generar los empleos necesarios.

Este acuerdo, según Garamendi, ha cogido por sorpresa tanto a sindicatos como a la patronal. "En estos momentos estamos viendo cómo somos capaces de aguantar el empleo y cómo pueden deshibernar las empresas y ponerse en marcha para volver a la normalidad", ha añadido. "Desde luego hablar de esto ahora no toca", ha dejado claro, tras apuntar que habrá gente que quiera cambiar el modelo económico de este país, pero que "la patronal no va a estar" si se hacen las cosas así y que con los empresarios "no se cuente".

Anula la reunión con Escrivá

El presidente de la patronal dice que no espera una llamada del Gobierno para explicarle el acuerdo y que lo primero que tiene que hacer el Ejecutivo de Pedro Sánchez es explicar a los interlocutores sociales lo que esto significa.

De momento y a la espera de estas explicaciones que exige Garamendi, la CEOE ha anulado la reunión que iba a mantener durante la tarde de este jueves con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para abordar el Ingreso Mínimo Vital que el Gobierno quiere aprobar este mes.