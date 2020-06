"Te voy a bajar la nota": los MIR madrileños denuncian amenazas a su huelga indefinida

Publicada el 26/06/2020 a las 12:45 Actualizada el 26/06/2020 a las 13:24

"Te voy a bajar la nota por cada día de huelga que hagas". "Te aseguro que conmigo en quirófano no vuelves a operar". "Estarías dando una mala imagen y eso te va a dificultar enormemente que al terminar la residencia te contraten". Todas son frases que han tenido que escuchar algunos de los médicos internos residentes (MIR) de la Comunidad de Madrid que piensan sumarse a la huelga indefinida convocada para el próximo 13 de julio. Lo han denunciado este viernes los propios convocantes de la protesta, el comité de huelga MIR. Uno de sus integrantes es Diego Boianelli, que denuncia a infoLibre que, "conforme se va acercando la fecha de la huelga, los adjuntos y los jefes de servicio se van poniendo nerviosos". La protesta, de momento, sigue en pie, aunque será el próximo 2 de julio cuando se anuncie oficialmente. A no ser, eso sí, que la Consejería de Sanidad, al frente de la cual se sitúa Enrique Ruiz Escudero (PP), ofrezca antes una propuesta de negociación o una fecha para reunirse y atender a sus demandas.

Escudero se enfrentaba este jueves a su reprobación en la Asamblea de Madrid y aprovechó el Pleno para aludir y referirse a la huelga de los MIR. Primero les alabó: "Son imprescindibles y un pilar fundamental para ofrecer una atención de calidad". Pero después tiró por tierra una de sus principales reivindicaciones: "El convenio es innecesario", dijo. Actualmente, la relación laboral de los residentes está regulada por el Real Decreto 1146/2006 y están sujetos a contratos laborales con características especiales porque son médicos en formación. Su función principal es, por tanto, completar su periodo de aprendizaje, no atender a los pacientes. Pero esto es lo que pone sobre el papel. La realidad, dicen ellos, es muy distinta. Por eso trabajaron, según contaron a este diario, tres años en un borrador de convenio. En él establecen, entre otras cosas, una jornada laboral de 35 horas semanales, el descanso obligatorio de 12 horas entre dos jornadas tras las guardias de 24 horas, derecho a la realización de cuatro meses de rotación externa, a 15 días al año para realizar cursos y un ratio máximo de cuatro residentes por cada adjunto físicamente presente.

Esperamos poder exponer pronto en una mesa de negociación colectiva por qué evitar jornadas laborales de más de 30 horas seguidas, cuidar de nuestros pacientes con supervisión adecuada o no compartir camas en plena pandemia son medidas necesarias.#ConvenioMIRYa #HuelgaMIR https://t.co/fmXvJo2hyg — Comité de Huelga MIR Madrid (@huelgamirmadrid) June 25, 2020

Enviaron el documento el 22 de mayo y, al no tener respuesta, anunciaron la huelga. Fue entonces cuando comenzaron los primeros problemas. Tal y como denunció el comité de huelga, algunos hospitales como el Clínico San Carlos reaccionó enviando un correo en el que informaban de que las vacaciones de los residentes quedaban anuladas. El correo, según comprobó infoLibre, decía textualmente lo siguiente: "Siguiendo las instrucciones de la Dirección de Gestión, debido a la huelga de residentes convocada a partir del 13 de julio y de forma indefinida, se informa que quedan anuladas y suspendidas todas las vacaciones y permisos solicitadas a partir del 13 de julio y mientras dure la convocatoria de huelga". Ante las quejas, rectificaron. El segundo correo remitido por la Gerencia afirmaba que, "al no haberse convocado todavía la huelga, no se autorizarían las solicitadas a partir del 13 de julio", pero sí las previas.

"Ha quedado claro que van a jugar la carta de las amenazas y la coacción", explicó Boianelli tras recibir los correos. Y su vaticinio, ahora, se ha confirmado. Además de las amenazas y coacciones directas, denuncia el comité, algunos hospitales han dado "órdenes directas de que deben cubrir puestos de urgencias de R1", es decir, residentes de primer año que todavía no han comenzado su especialidad porque la pandemia lo ha impedido. "Esto último está provocando que muchos de nuestros MIR estén realizando entre siete y nueve guardias al mes cuando la normativa marca como máximo legal siete guardias mensuales", denuncian. Si no lo hacen, añaden, hospitales como el de Getafe amenazan con expedientes disciplinarios.

"Ya hemos dirigido un escrito a los hospitales para denunciar estas actitudes. No toleraremos ningún tipo de chantaje, amenaza o coacción a aquellos residentes que quieran ejercer su legítimo derecho a hacer huelga", ha señalado Boianelli a través de una nota de prensa emitida este viernes por el comité.

En su batalla contra "el abandono", según calificaron, de la Comunidad de Madrid, han encontrado el apoyo de sindicatos como la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts), que se ha hecho eco de sus reivindicaciones. Estas venían de lejos, puesto que el carácter formativo que tiene su relación laboral, explican, no se ha respetado nunca. Ahora, tras la pandemia, ha quedado más que patente.