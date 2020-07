Casado y Arrimadas se unen en el País Vasco para pedir el voto a los que se sienten "avergonzados" por los pactos de Sánchez

Publicada el 05/07/2020 a las 14:43 Actualizada el 05/07/2020 a las 15:02

Los presidentes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado e Inés Arrimadas, respectivamente, se han unido este domingo en la Casa de Juntas de Gernika, en Bizkaia, en una cita inédita, para defender la candidatura conjunta de ambas formaciones en Euskadi de cara a las elecciones del 12 de jullio, que lidera Carlos Iturgaiz, según informa Europa Press. Ambos lideres nacional han coincido en reclamar el voto a los que se sienten "avergonzados" y "defraudados" con el PSOE de Pedro Sánchez.

A continuación os mostramos el tradicional #Aurresku para dar la bienvenida en #Gernika a @InesArrimadas y @pablocasado_ y agradecer su presencia en un acto tan importante para PP+Cs pic.twitter.com/56tB4IEwPc — PP vasco + Cs (@PPmasCs) July 5, 2020

Casado ha asegurado que el PNV no representa el centro-derecha porque "sostiene al Gobierno más radical", el de Pedro Sánchez, "con ministros comunistas", y le ha reprochado también sus "ineficiencias" en la gestión de Euskadi y casos de corrupción. Además, ha afirmado que "no habrá recuperación" si el Ejecutivo destina los recursos de Europa "a pagar prebendas a socios nacionalistas y batasunos". "Somos foralistas por ser constitucionalistas y no a pesar de ello, porque los fueros están recogidos en la Constitución Española", ha asegurado.

El máximo representante del Partido Popular ha señalado que las raíces "históricas" del Árbol de Gernika "no pueden ser manipuladas, y mucho menos taladas para arrojar como maderos contra los demás", porque, según ha dicho, el pueblo vasco también forman parte de una España centenaria. Por ello, ha explicado que PP y Ciudadanos representan "una forma de ver una España plural, diversa, pero unida, y el árbol ejemplifica la unión de reinos" que conformó España, y que durante 50 años, "por desgracia, fue regado por el sacrificio de muchos de los nuestros".

En este sentido, se ha referido a "los mártires de la libertad" que fallecieron a manos de ETA y otros que fueron "expulsados" de Euskadi, "y deberían tener derecho a voto en estas autonómicas". "Nosotros tenemos un plan de futuro para el País Vasco, en el que quede claro que el nacionalismo no puede ser la voz única de esta sociedad. Hay algunos que han querido decir que, para ser un buen vasco, hay que ser nacionalista, incluso que pueden decir que solo ellos defienden los derechos históricos del País Vasco", ha remarcado.

Asimismo, ha señalado que el concierto económico "no es una creación del nacionalismo", sino que lo propuso Antonio Cánovas del Castillo, presidente del partido conservador y expresidente del Gobierno de España. "Lo defendemos para sea útil, para que se puedan bajar los impuestos, salvaguardar la industria, permitir que haya más inversiones, más prosperidad y mejores servicios sociales", ha añadido.

También ha reprochado que existan "ineficiencias en la gestión pública o casos de corrupción, como está habiendo" -en alusión al PNV- y que "se intentan tapar en la bandera, en la ikurriña". Asimismo, se ha referido a los socialistas y ha advertido de que, "por mucha foto que quieran hacer de diálogo social, no se puede disociar la recuperación económica de España con la ruptura política de nuestra nación".

"No podrá haber una recuperación del empleo si los recursos que vienen de Europa se van a utilizar para pagar prebendas a los socios que hacen posible su investidura, aunque sean nacionalistas e independentistas, aunque sean batasunos que no reniegan de los 850 asesinatos de ETA", ha subrayado. Por ello, ha insistido en que PP+Cs "es el único que puede ser influyente a nivel nacional y europeo".

Pablo Casado ha reclamado el voto de "todos los que quieren seguir viviendo en paz, unidos en una tierra abierta, incluso de aquellos que han votado tradicionalmente al PSOE y se encuentran avergonzados por las negociaciones de Pedro Sánchez con batasunos o los independentistas". Del mismo modo, ha señalado a aquellos "que han llegado a pensar que el PNV puede representar también sus ideas de centro-derecha, que están equivocados, porque está sosteniendo el Gobierno más radical, con ministros comunistas y alianzas con la izquierda más reaccionaria".

@pablocasado_: "A quienes votaron al Partido Socialista y ahora se sienten avergonzados por las negociaciones de Sánchez con batasunos e independentistas. Salgamos a pedir el voto de todos los que quieren vivir en paz, unidos y en una tierra abierta".#UnPlanParaElFuturo pic.twitter.com/WP15bB929f — Partido Popular (@populares) July 5, 2020

Asimismo, ha dicho que confía en Arrimadas porque quieren lo mismo para el país y pretenden "conquistar una mejor España para las generaciones que vienen por detrás, para que no tengan que sufrir" lo que sufrieron en Euskadi algunos.

Arrimadas califica al PNV de "la verdadera motosierra" del árbol de Gernika

Por su parte, Arrimadas ha replicado al presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, que "la verdadera motosierra contra el árbol de Gernika" fue el Plan Ibarretxe, pero también "el estatuto infame" que ahora pactan los jeltzales con EH Bildu para sustituir el texto de Gernika. Además, ha pedido el voto para PP+Cs a todos los constitucionalistas y a los que se sienten "defraudados con el PSOE" por sus pactos con EH Bildu porque "parece" haber olvidado a sus compañeros socialistas asesinados por ETA.

La líder de la formación naranja ha recordado que PP y Ciudadanos son dos partidos diferentes, pero es más lo que les "une", y más en lugares como en Euskadi. "Los que hemos sufrido amenazas por ser constitucionalistas, señalamientos en nuestras casas, hostigamientos a nuestras familias, los que hemos sufrido que nos quieran echar de nuestra tierra, tenemos que estar unidos en territorios como Euskadi", ha añadido.

En todo caso, ha apuntado que esta candidatura "es más transversal" que los partidos del PP y de Ciudadanos, porque "es la casa de todos los constitucionalistas que, habiendo votado a otros partidos, se sienten hoy defraudados, desamparados, y también con el PSOE por sus pactos con Bildu". La presidenta de Cs ha señalado que parecen "hacer olvidado a todos sus compañeros asesinados" por ETA, y ha dicho que han venido a Juntas de Gernika, un lugar simbólico, para defender el Estatuto y la Constitución.

Además, se ha referido a las declaraciones realizadas por el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, que aseguró que PP y Cs eran capaces de "cargarse el árbol de Gernika con la motosierra". "La verdadera motosierra contra el árbol de Gernika fue el Plan Ibarretxe del PNV y que está siendo el estatuto infame que está negociando con Bildu para hacer vascos de primera y de segunda. Eso sí que es una motosierra contra el árbol de Gernika", ha manifestado