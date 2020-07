El juez de 'Nóos' considera "una aberración" interpretar que la inviolabilidad del rey equivale a impunidad

Publicada el 13/07/2020 a las 16:23 Actualizada el 13/07/2020 a las 16:41

El juez que instruyó el caso Nóos, el magistrado jubilado José Castro, considera "una aberración" interpretar que la inviolabilidad del rey plasmada en la Constitución equivale a impunidad.

Así lo ha expresado este lunes durante una entrevista en el programa Els Dematins de IB3 TV, recogida por Europa Press. Castro ha defendido que el concepto "inviolable" al que hace referencia el artículo 56 de la Constitución "es muy equívoco" y, en ese sentido, ha lamentado que se dejara su interpretación en manos de los tribunales.

En particular, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma se ha mostrado partidario de la inviolabilidad del rey en el ejercicio de sus funciones –por ejemplo, al promulgar una ley–, pero no su extensión a los actos de la vida privada. En esta línea, Castro ha reflexionado razonando que si los autores de la Constitución hubieran querido hacer totalmente invulnerable la figura del rey, podían haberlo redactado de ese modo de forma expresa.

En este contexto, se ha preguntado si el referéndum para la ratificación de la Constitución española en 1978 hubiera tenido el mismo resultado de haberse plasmado expresamente que se hacía al rey impune. "Hemos comprado una cosa y cuando hemos abierto el paquete nos hemos dado cuenta de que lo que nos han vendido es otra cosa", ha enfatizado.

Así, el texto actual "necesita ser completado por la interpretación de los tribunales" y "la interpretación que han dado es lamentable", en opinión del magistrado. "Es una aberración jurídica que atenta contra la propia Constitución", ha mantenido el ex instructor de Nóos, que ha abogado por "excluir" esta interpretación.

Para ello, ha considerado que no sería necesaria una modificación de la Carta Magna para retirar el término "inviolable", sino que bastaría con un cambio de criterio por parte de los tribunales. Sin embargo, lo ve "complicado" al haberse fijado esta doctrina por parte del pleno del Tribunal Constitucional.

Al inicio de la entrevista, respecto a la investigación al rey emérito, Castro ha comentado que Juan Carlos I "ya apuntaba maneras" cuando él mismo era instructor del caso Nóos, en referencia a la donación millonaria a la infanta Cristina para la compra de Pedralbes. "La versión de que era una donación no se ha acabado por aceptar", ha apuntado el juez jubilado, calificando de "inusual" que se simulara un contrato de préstamo para la operación.

Sin embargo, Castro ha señalado que como titular de un Juzgado de Instrucción él no era "el competente para cambiar toda la doctrina constitucional" para citar al rey como imputado; en todo caso, "ya no hay duda" de que "perdió esa inviolabilidad" al pasar a ser rey emérito, ha incidido. El exinstructor de Nóos ha señalado también que la Fiscalía suiza "no tiene por qué" verse vinculada por "los privilegios que España quiera otorgar a una persona" en su legislación.

Confinamiento en Lleida

Por otro lado, durante la entrevista Castro ha analizado la decisión de la juez de guardia de Lleida de no ratificar el confinamiento de varios municipios por el coronavirus decretado por la Generalitat. El magistrado ha considerado que la decisión de la juez ha sido "correcta" porque la Generalitat se habría excedido en sus competencias.

Igualmente, respecto a las críticas por las prórrogas del estado de alarma, Castro ha argumentado que no son "críticas al propio estado de alarma" sino al Gobierno, y que si hubiera sido el PP quien gobernase "la oposición liderada por el PSOE también lo hubiera criticado". Además, ha opinado que declarar el estado de excepción "hubiera causado una alarma brutal" y "eso sí hubiera sido desproporcionado".