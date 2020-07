Dirigentes del PP piden a Casado que actúe "sin complejos" frente a Vox y marque "distancias"

Publicada el 30/07/2020 a las 06:00

En el Partido Popular temían que Santiago Abascal consumase su amenaza de presentar una moción de censura y este miércoles el líder de la extrema derecha dio un paso más. La registrará, avanzó, en el mes de septiembre, lo que le permite mantener parte del foco mediático en el mes de agosto y, de paso, intentar desgastar al partido de Pablo Casado, el principal partido de la oposición.

Mientras este anuncio del presidente de Vox monopolizaba el pleno del Congreso de los Diputados en el que Pedro Sánchez rendía cuentas sobre los últimos consejos europeos, los conservadores intentaban devolver la pelota en el tejado que les había dejado Abascal apuntando a que el Partido Popular no iba a participar en maniobras que, en última instancia, iban a acabar reforzando al presidente del Gobierno. "Los números no dan. Fin del debate", intentaban zanjar el asunto desde el entorno de Pablo Casado.

En todo caso, pese a la rapidez con la que Teodoro García Egea salió a responder a Abascal en Twitter –"moción de censura post vacacional para salvar al soldado Sánchez", llegó a definir el anuncio de Vox–, la iniciativa hurga en una herida que el PP tiene abierta desde hace tiempo, la del trato que debe darse a la extrema derecha. Es un debate bastante recurrente en las filas conservadoras, en parte porque Casado nunca lo zanja del todo y que ahora está muy vivo porque la cuarta mayoría absoluta de Alberto Núñez Feijóo en Galicia el 12J dio alas a los defensores de la "moderación".

"No somos lo mismo"

En este contexto, dirigentes del PP consultados por infoLibre coinciden en que Casado debería actuar "cuanto antes" para impedir que la extrema derecha esté más preocupada de hacerles oposición a ellos que a Pedro Sánchez y siga protagonizando escenas como las de este miércoles. Y que eso se hace plantando cara a Vox "sin complejos", marcando distancias e el fondo y en las formas. "No somos lo mismo y no podemos pretender que cale ese mensaje, como repite machaconamente día sí y día también Pedro Sánchez en el hemiciclo", dice un dirigente territorial.

"Buscan [enVox, con planteamientos como del de la moción de censura] incomodar al PP. Y no incomodan si el PP actúa sin complejos y sin ninguna cercanía a Vox", sostiene en un sentido similar un ex cargo público en los gobiernos de José María Aznar y Mariano Rajoy. La extrema derecha, destaca, busca "erosionar al PP". "No saben cómo llamar la atención".

En sectores del principal partido de la oposición se echó en falta este miércoles que fuera Casado quien respondiera al "órdago" que Abascal le había lanzado desde la tribuna. Pero en círculos cercanos al líder del PP consideran que se trataba de no echar más leña a un debate en el que no ganan nada. "Casado es el líder de la oposición porque así lo quisieron los votantes. Estamos para plantear una alternativa con nuestras propuestas no para otra cosa", justifican. "Ha sido un acierto darle la importancia justa", se reafirmaban.

A Casado, este debate interno en el PP sobre dureza y moderación le incomoda. Siempre que salta a la esfera pública se esfuerza en negar que en el partido que él lidera haya "duros" y "blandos" o que sea necesario un giro hacia la moderación. Dos días después de que Feijóo ganara por mayoría absoluta y destacados dirigentes territoriales del partido salieran a defender su forma de hacer política como un "modelo de éxito", Casado reunió al Comité Ejecutivo Nacional en la sede del partido. "Nadie nos tiene que llevar a la moderación, porque siempre hemos estado en ella", respondió a todas esas voces que ya habían acuñado el término "modelo Feijóo". Hasta la fecha ni la extrema derecha ni Ciudadanos han logrado entrar en el Parlamento gallego. Feijóo, pues, sí ha logrado aglutinar el voto del centro derecha en torno a las siglas del PP gallego.

¿Peligro para los pactos?

También hay en el PP quienes, sin negar que sólo volverán a gobernar si ensanchan su base electoral por el centro, ponen el foco en que la posición de Casado respecto a Vox no es nada fácil. Y que, en su día a día, se ve obligado a hacer muchos equilibrios. Así, recuerdan cómo la extrema derecha sostiene a gobiernos como el de Andalucía, el de la Comunidad de Madrid o el del Ayuntamiento de Madrid. Lo mismo ocurre, dicen, cuando hay tensiones con Ciudadanos y destacan que el presidente del PP tuvo que mantener una reunión con la líder de Cs, Inés Arrimadas, en el peor momento de la crisis entre la presidenta Isabel Díaz Ayuso (PP) y el vicepresidente Ignacio Aguado. Una reunión, que se celebró entre fuertes rumores de elecciones anticipadas o moción de censura en Madrid, y de la que ambos líderes nacionales salieron defendiendo la buena salud de los pactos.

¿Preocupa ahora en el PP que el portazo a la moción de censura de Abascal vaya a tener su réplica en aquellas instituciones en las que necesitan a la extrema derecha para dar estabilidad a las legislaturas? "Confiemos en que no. Puede haber tensiones. Pero esperemos que no pase de ahí", considera uno de los cargos del PP consultado por este diario.

La moción: mucho ruido y pocas posibilidades de triunfo

Es el artículo 117 de la Constitución el que establece que el Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. Y que esta deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los parlamentarios, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. En su turno de réplica, tras haber escuchado a la izquierda advertir a Casado de que la moción de Vox iba contra él, Abascal lo negó rotundamente.

"Ha salido [Gabriel] Rufián, [Adriana] Lastra e incluso algunos comentaristas del PP a decir que esta es una moción contra Pablo Casado. Nada más lejos de la realidad, es más, mostramos nuestro afecto y respeto al señor Casado [...] Esta es una moción contra usted, señor Rufián, contra lo que representa, contra el separatismo, contra el chantajismo político que han instaurado", defendió

Y sobre el hecho de que deje la iniciativa en suspenso para septiembre, respondió que se debe a que ni él ni su grupo tienen "ningún interés personal ni en liderarla ni en protagonizarla". "Mi despacho, mi teléfono, este grupo parlamentario están a disposición para iniciar un diálogo para poder articular la mayoría absoluta", invitó a sus señorías.

Vox, con 52 diputados, no tiene ningún problema para plantearla. Pero los números no le dan para la mayoría absoluta necesaria para derribar a Sánchez. Con los 89 parlamentarios del PP suman 141, bastante lejos de los 176 que suponen la mitad más uno de los parlamentarios. Ni con los 10 diputados de Ciudadanos saldría adelante, un gesto, además, impensable en el partido de Inés Arrimadas cuando su estrategia pasa por huir de la foto de Colón.

Pedro Sánchez ganó una moción de censura a Mariano Rajoy en el verano de 2018. Un año antes, en junio de 2017, el 76% de los diputados votó en contra de una moción de censura planteada por el líder de Unidas Podemos y hoy vicepresidente, Pablo Iglesias. PSOE, PNV y PDeCAT se abstuvieron.

