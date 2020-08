Las informaciones basadas en fuentes próximas al rey emérito de las últimas semanas avisaban de que estaba al caer el comunicado en el que trasladaría una decisión que permitiese a su hijo, el rey Felipe VI, ganar oxígeno y marcar algo de distancia de los escándalos que le salpican. Y cayó este lunes 3 de agosto, a media tarde, cuando media España vive unas vacaciones atípicas tras meses de estado de alarma y en un continuo sobresalto por los rebrotes.

En un folio, escrito por una sola cara y bajo el encabezamiento del escudo de la Casa del Rey, se recogen los tres párrafos con los que Juan Carlos I comunica a Felipe VI que se traslada fuera de España "guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones" y a él como rey", y subraya que en los 40 años que ha estado al frente de la institución "siempre" ha querido lo mejor para España y para la corona. El segundo punto del documento es aprovechado por Felipe VI para mostrarle su "sentido respeto y agradecimiento" ante la decisión tomada.

Llegado el momento de las reacciones, cada formación política leyó el comunicado y el gesto del rey de una manera. En el Palacio de la Moncloa optaron por poner el foco en el "respeto" a la decisión tomada. Lo mismo hicieron en Ciudadanos. El principal partido de la oposición, el Partido Popular, se atrevió a reivindicar el legado de Juan Carlos I. A la izquierda del PSOE, se pusieron sobre la mesa los temores a que esta mudanza del emérito fuera de España pueda servirle para huir de la Justicia. Y el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias (Unidas Podemos), fue muy contundente sobre la que, a su juicio, debería ser la reacción de "un gobierno democrático": "No puede mirar hacia otro lado ni mucho menos justificar o saludar comportamientos que socavan la dignidad de una institución clave como es la Jefatura del Estado y que son un fraude a la Justicia".

Iglesias: la monarquía, "muy comprometida"

Cuando Iglesias escribió este mensaje –parte de un hilo en la red social Twitter–, la Moncloa ya había trasladado una breve reacción que dista mucho de la del presidente. En declaraciones a la agencia Europa Press, desde el Ejecutivo se expresaba su "respeto" por la decisión del Juan Carlos I de abandonar España y se hacía hincapié en su "reconocimiento del sentido de la ejemplaridad y transparencia que siempre han guiado al rey Felipe VI desde su llegada a la Jefatura del Estado".

Iglesias había arrancado la reacción a la noticia de este lunes considerando que "la huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex jefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida". "Por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder por sus actos en España y ante su pueblo", añadía.

La huida al extranjero de Juan Carlos de Borbón es una actitud indigna de un ex Jefe del Estado y deja a la monarquía en una posición muy comprometida. Por respeto a la ciudadanía y a la democracia española, Juan Carlos I debería responder por sus actos en España y ante su pueblo

Horas antes, el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos había chocado a cuenta de una reunión con miembros de Ciudadanos a la que sólo habían asistido representantes del Partido Socialista. Una polémica que la vicepresidenta Carmen Calvo había intentado sofocar con el argumento de que allá donde haya un integrante del Ejecutivo está representado el Gobierno en su conjunto.

Unidas Podemos no estaba al tanto del anuncio del emérito

Según ha podido saber infoLibre, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estaba al tanto del anuncio de este movimiento, no así sus socios de Gobierno del partido morado.

Ciudadanos no quiso ir muy allá en la defensa de Juan Carlos I. Pero tampoco censuró su comportamiento. Su portavoz adjunto, Edmundo Bal, recurrió a Twitter para señalar su "respeto" a la decisión del emérito. "Quiero mostrar mi respeto por la decisión de Juan Carlos I de trasladar su residencia fuera de España. Y también agradecer que lo haga para que el actual Jefe del Estado desempeñe sus funciones en las mejores circunstancias. Todo mi apoyo a Felipe VI y a nuestra Constitución".

La reacción más cálida con el monarca fue la del Partido Popular, que hasta la fecha se había puesto de perfil a la hora de valorar las implicaciones de los escándalos protagonizados por el emérito. La formación liderada por Pablo Casado quiso ir más allá del mero respeto.

"El Partido Popular manifiesta su respeto a la decisión anunciada por SM el rey Juan Carlos I, y reafirma su reconocimiento a sus cuatro décadas al frente de la Jefatura del Estado y su fundamental contribución a la Transición, la promulgación de la Constitución y la construcción de un Estado social, democrático y de derecho en España", puede leerse en un comunicado.

Tras mostrar un apoyo cerrado a Felipe VI, el principal partido de la oposición defiende que la "monarquía parlamentaria fue clave para la recuperación de las libertades y la concordia en nuestro país, y sigue siendo un pilar imprescindible en la vertebración territorial, la representación internacional y el progreso económico, social y cultural de España".

En las últimas semanas, el PP había exigido a Pedro Sánchez que defendiese a Felipe VI de los "ataques" de Unidas Podemos.

Desde la extrema derecha, su portavoz en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, escribió en twitter "VERDE", acrónimo que responde a la expresión "Viva el rey de España".

La izquierda del PSOE, preocupada por una "huida"

Antes de que Iglesias fijase posición, una de las primeras reacciones políticas a la noticia llegó desde Unidas Podemos."Teniendo causas pendientes en España y tanto dinero para viajar y protegerse, ¿la Justicia va a permitir que se marche? ¿No podría eso dificultar las pesquisas? Esperamos que no sea precisamente ése el motivo de la decisión y, si es así, se le impida huir", escribió su portavoz parlamentario Pablo Echenique.

El dirigente de la formación morada recuerda que "la abdicación tras el escándalo de Botswana también se hizo en pleno verano". "El comunicado de repudio de Felipe VI a Juan Carlos de Borbón se hizo el día después de la declaración del estado de alarma. Hoy se consolida definitivamente un modus operandi de la familia Borbón", añadió.

"La gente no estaba pidiendo que Juan Carlos de Borbón se marchase de España. La gente pide que se conozca la verdad sobre sus actividades presuntamente corruptas, que pague por los delitos que haya cometido y que devuelva los impuestos evadidos", considera el portavoz parlamentario de Unidas Podemos.

El pasado mes de febrero, España trasladó a Suiza una comisión rogatoria a fin de conocer los detalles sobre el envío de 65 millones de dólares de la monarquía de Arabia Saudí a una cuenta de la fundación panameña Lucum, de la que Juan Carlos I sería el principal beneficiario. Un dinero que terminó en manos de la examante del rey Corinna Larsen y sobre el que pesa la sospecha de ser una comisión vinculada a la construcción del AVE a La Meca. Cinco meses después de la rogatoria, la información solicitada ya está en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo.

El secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago, consideró que la Justicia debería pedir la retirada del pasaporte al emérito. Los mismo que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que auguró que Juan Carlos I no será "el último Borbón que se fugue" de España "perseguido por su mala gestión o por sus corruptelas" porque eso es "una tradición familiar" de la dinastía española.

Juan Carlos I abandona España — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) August 3, 2020

Tras conocer la decisión del rey emérito de fijar su residencia en otro país Rufián hizo unas declaraciones, recogidas por Europa Press, para denunciar que el anuncio se haya hecho un 3 de agosto y para subrayar que, desde su punto de vista, no se debe decir que "abandona España", sino que "huye" por la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía del Tribunal Supremo.

"Nos preguntamos cómo una persona investigada por la Fiscalía del Supremo puede decir abiertamente en un comunicado que se va", apuntó Rufián, para quien, "cómo mínimo, se le debería retirar el pasaporte". "Si fuera independentista ya se habría emitido una orden para detenerle a nivel europeo", se quejó.

Mientras, el líder de Más País, Íñigo Errejón, consideró que el Gobierno "no puede limitarse a hacer comentarios como si no fuese un asunto de Estado". "Más allá de las preferencias monárquicas o republicanas de cada uno, una mínima decencia democrática exige: 1. Que rinda cuentas y tribute aquí todo el posible dinero negro, 2. Que se dejen de vetar las comisiones de investigación y preguntas en el Congreso de los Diputados. El pueblo español tiene derecho a saber. 3. Que el CIS pregunte por la valoración ciudadana de la institución monárquica como pregunta por todos los sectores de la vida pública. 4. igual que ha mediado o pilotado esta operación, que el Gobierno encabece un debate para una reforma legal que garantice que no vuelve a pasar, que ninguna institución esté por encima de la transparencia y la rendición de cuentas. Nadie por encima de la ley por cómo se apellide", escribió en su perfil de Twitter.

Sin estas reformas mínimas aumentará la desconfianza pública, el deterioro institucional, y el “todo vale”. España no se merece un jefe del Estado fugado. España no se merece volver a avergonzarse por lo que haga un rey. España se merece poder decidir quién y cómo le representa. — Íñigo Errejón (@ierrejon) August 3, 2020

El BNG también habló de huida. Y sentenció: "El régimen del 78 apesta".

Ante as informacións das presuntas corruptelas de Juan Carlos de Borbón a xustiza mira para outro lado. O presunto corrupto foxe. Todos aplauden os servizos prestados. O réxime do 78 apesta. #GalizaNonTenRei #RepúblicaGalega ✊ pic.twitter.com/QJwzJ3MLzE — BNG (@obloque) August 3, 2020

Desde la óptica del PNV, la salida de España del rey emérito "es un gesto insuficiente y en ningún caso puede significar que no deba rendir cuentas ante la justicia por las conductas presuntamente delictivas en que hubiera podido incurrir durante su reinado y después de haber abdicado". "La justicia debe ser igual para todos y para todas, se viva en La Zarzuela o en Estoril", señalan los nacionalistas vascos.