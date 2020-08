Iglesias, tras la campaña de acoso sufrida junto a su familia en su viaje a Asturias: "Gracias a todos los que no se dejan intimidar por la ultraderecha y sus medios"

Publicada el 18/08/2020 a las 14:37 Actualizada el 18/08/2020 a las 14:51

El vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha respondido este martes a la campaña de acoso sufrida la semana pasada por él y su familia en su estancia unos días en Asturias. "Lo que hace a nuestra familia la extrema derecha y ciertos medios es grave, pero hay que poner cada cosa en su contexto –señala Iglesias en un hilo publicado la red social–. Hay gente que ha pagado con su libertad, con su vida o con torturas defender sus ideas y hacer política. No es nuestro caso".

Iglesias e Irene Montero, junto a sus tres hijos, llegaron a Asturias el pasado viernes con la intención de pasar una semana de descanso y, según informó este lunes laSexta, todo se ha truncó tras publicarse la localización exacta del lugar en el que se encontraban en el Concejo de Lena. Primero recibieron amenazas e insultos en las redes sociales, en las que varios perfiles han compartido el lugar en el que se encontraban los políticos y cómo llegar. Y luego aparecieron pintadas amenzantes en las inmediaciones.

Pintadas, insultos, amenazas y acoso en redes. Pablo Iglesias e Irene Montero se ven obligados a cancelar sus días de vacaciones en Asturias. pic.twitter.com/7dDjlppesl — José Enrique Monrosi (@monrosi) August 17, 2020

"Gracias a los policías que nos acompañan cumpliendo su labor con la mayor profesionalidad y el mejor trato humano. Gracias a toda la gente que nos ha ofrecido su casa. Gracias a todos los que no se dejan intimidar por la ultraderecha y sus medios", señala Iglesias en Twitter. "Su odio y sus amenazas no frenarán nuestro trabajo. El ejemplo de la gente corriente, honesta y valiente que no tiene miedo al fascismo, es para nosotros la mayor motivación para continuar", concluye.

Su odio y sus amenazas no frenarán nuestro trabajo. El ejemplo de la gente corriente, honesta y valiente que no tiene miedo al fascismo, es para nosotros la mayor motivación para continuar.



El secretario general del Partido Comunista (PCE) y portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, ha censurado también la "campaña de acoso sistemático" al vicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, bajo la "permisividad" de "las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial". Así lo ha indicado en declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press. El líder del PCE ha asegurado que la pareja llegó a esta vivienda del concejo de Lena para pasar una semana de descanso en un sitio "modesto" y "popular". Sin embargo, ese mismo día por la tarde ya hubo una "filtración" de la ubicación de su emplazamiento "en apariencia del hotel de los escoltas". Entonces se iniciaron ese acoso que les obligó a abandonar Asturias, un "capítulo más del acoso sistemático de cuatro meses de la ultraderecha contra esta familia, inusitado y nunca visto" en España a ningún dirigente del Gobierno.

Este lunes, el ministro y líder de IU, Alberto Garzón, tildó de "inadmisible" el "acoso de la extrema derecha" a la pareja y sus tres hijos tras conocerse que pasaban unos días de descanso en esta autonomía.