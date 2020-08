Publicada el 20/08/2020 a las 10:05 Actualizada el 20/08/2020 a las 13:47

Pablo Casado interrumpió este jueves el parón estival de la plana mayor del Partido Popular para ratificar una serie de cambios que pasan por el cese de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz en el Congreso de los Diputados, la sustitución de esta por Cuca Gamarra, hasta la fecha vicesecretaria de Política Social, y la entrada de Ana Pastor y José Luis Martínez-Almeida en el Comité de Dirección. La exministra de Sanidad y expresidenta del Congreso de los Diputados ocupará la vicesecretaría que deja vacante Gamarra. El alcalde de Madrid, por su parte, pasa a ser el portavoz nacional del partido, un puesto de nueva creación. En un discurso abierto a los medios de comunicación, Pablo Casado arrancó atacando al Gobierno de Pedro Sánchez por lo que considera una pésima gestión de la crisis del covid-19.

Tras un duro retrato en el que lamentó que el presidente del Gobierno siga de vacaciones criticando que no haya un plan general para afrontar la 'vuelta al cole' a dos semanas del inicio de las clases, el presidente de los conservadores quiso dejar claro que la moderación que pueda verse tras los nuevos fichajes no implica un cambio radical en las posiciones del partido.

"No podemos formar parte de la gobernabilidad de Sánchez. Somos su alternativa", dijo. Y en ese no poder formar parte de la "gobernabilidad" del líder de los socialistas, el jefe del principal partido de la oposición ubicó como gran obstáculo a Unidas Podemos, el socio de Gobierno de Sánchez.

"No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos", advirtió. Era su forma de zanjar este debate azuzado por Álvarez de Toledo en su comparecencia de este lunes. La dirigente había dado a entender que Casado prescindía de ella porque era un impedimento para llegar a un pacto en materia de justicia con el Gobierno y también de cara a la negociación para los Presupuestos Generales del Estado.

Una 'puesta a punto' para el nuevo curso político



Casado reunió a la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano de partido entre congresos, porque los cambios anunciados el lunes en el núcleo duro de la formación conservadora exigen ser refrendados. En la sede nacional del PP sólo estaban presentes los miembros del Comité de Dirección. El resto de dirigentes siguieron esta intervención de forma telemática, tal y como constaba en la convocatoria. Álvarez de Toledo se conectó para seguir las intervenciones de sus compañeros. Y pudo escuchar a Casado decirle que el PP "siempre" será su casa y agradecerle su trabajo en las dos últimas legislaturas. "Puedes contar conmigo para lo que quieras", añadió.



La cita era esperada con expectación en las filas del PP. Porque, hasta este momento, Pablo Casado no se había pronunciado sobre la sustitución de Álvarez de Toledo, una apuesta personalísima para cuyo nombramiento se enfrentó a los barones territoriales del partido hace poco más de un año.

El jefe de los conservadore sostuvo que su partido tiene un proyecto "firme y consolidado". Y que "ahora sólo se habla del sorpasso del PP al PSOE" tras destacar que hubo un momento en el que de lo que se hablaba es de cómo les iba a superar Ciudadanos.

Casado dijo a los suyos que el PP no puede ser solo "un valor refugio" para cuando la situación "pinta mal". "Debe ser una fuerza tranquila, pero imparable", dijo. Un partido que debe tener "una puerta ancha" para que todo el mundo pueda entrar sin tener que acreditarse. Esta es la casa común del centroderecha".

Tras Casado, que fue precedido por una intervención del secretario general, Teodoro García Egea, intervinieron el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y la madrileña Isabel Díaz Ayuso.

"Grandes gestores"



En los argumentarios del partido de los últimos días se instaba a los cargos del PP a vender la elección de Gamarra, Pastor y Martínez-Almeida como "una remodelación del equipo directivo" encabezado por Casado. Un equipo "preparado para ser la alternativa responsable a un Gobierno que no está a la altura de las circunstancias".



"Nuestro país necesita políticos y grandes gestores que se ocupen de los graves problemas actuales y nuestra obligación es responder las necesidades de los ciudadanos, como hemos hecho siempre", explicaban desde el partido.



El futuro de Álvarez de Toledo en el PP todavía no ha sido aclarado por la protagonista de esta crisis veraniega en el principal partido de la oposición. Fuentes de la dirección nacional aseguran que Casado le ofreció formar parte de la fundación Concordia y Libertad, presidida por Adolfo Suárez. Pero que ésta no dio pista alguna sobre si piensa aceptarlo. En todo caso, todas las fuentes consultadas coinciden en que sus duras críticas a Casado y al partido en las declaraciones que hizo a los medios de comunicación el lunes, cuando se anunció su destitución, complican su continuidad en la primera línea de la política.



La ya exportavoz consideró que su destitución era una mala noticia para el PP y para España. Destacó que Casado le había comunicado que su autoridad era incompatible con su autonomía y se quejó de que el secretario general del PP, Teodoro García Egea, había sido un obstáculo para que ella ejerciese sus funciones en el Grupo Parlamentario Popular. Este fichaje estrella del líder del PP que ahora cae dio a entender que el partido afronta ahora una nueva etapa en la que podría acercarse al PSOE en materia de Presupuestos y de un pacto por la Justicia, que pasaría por un acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. En la dirección nacional del partido lo han negado de forma tajante.



Aunque el último roce entre la dirección nacional y Álvarez de Toledo fue el que supuso la ruptura definitiva —la destitución de Gabriel Elorriaga como jefe de la asesoría parlamentaria—, en Génova también molestó que la exportavoz criticase la forma en la que se ha apartado Juan Carlos I o que abogara por un Gobierno de concentración.