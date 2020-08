Cs prescinde de Lorena Roldán y designa a Carlos Carrizosa como candidato a presidir la Generalitat

Publicada el 20/08/2020 a las 09:18 Actualizada el 20/08/2020 a las 09:19

El Comité Permanente de Ciudadanos ha propuesto este miércoles por unanimidad al presidente del grupo naranja en el Parlament, Carlos Carrizosa, como candidato del partido a los próximos comicios en Cataluña en sustitución de Lorena Roldán para que sea ratificado por el Comité Ejecutivo, en el marco de "lo establecido en los Estatutos", ha informado en un comunicado que recoge Europa Press.

Así se desprende de una reunión extraordinaria en la que se ha realizado una evaluación general de la situación política del país liderada por la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, y en la que también han participado la portavoz del partido en el Senado y portavoz nacional adjunta del Comité Ejecutivo, Lorena Roldán, y Carrizosa. Cs ha explicado que intensificará las conversaciones con el resto de formaciones constitucionalistas para alcanzar una candidatura conjunta que "garantice que no se pierde un solo voto por la convivencia y la democracia y que se pueda ganar en las urnas a la alianza entre separatistas".

De hecho, la propuesta de Carrizosa como candidato parte del acuerdo interno del partido para que dicha figura tenga exclusivamente cargo público en Cataluña, y así "no pueda ser identificado como un candidato de siglas y difumine cualquier idea de partidismo, facilitando así la futura coalición constitucionalista".

El partido ha recalcado en el comunicado que "ante la gravedad de la situación, se hace más necesaria que nunca esta unión de los constitucionalistas". Cs ha agradecido a Roldán, que seguirá ejerciendo su labor en el Senado y en el Comité Ejecutivo, su "dedicación y su compromiso personal y político con el proyecto de Ciudadanos" y el trabajo desempeñado como portavoz y candidata de la formación naranja en Cataluña.

Roldán afirma que es una "decisión tomada en equipo"

Lorena Roldán ha asegurado este jueves que la propuesta de Carlos Carrizosa como candidato del partido a las próximas elecciones en Cataluña se trata de una decisión "tomada en equipo" con el objetivo, según ha dicho, de dar un "vuelco" a la situación política en este territorio. Así se ha expresado la dirigente de Ciudadanos en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, después de que se conociera la decisión del Comité Permanente del partido.

La portavoz de Ciudadanos en el Senado ha rechazado la "polémica" tras esta determinación y ha reivindicado esta propuesta de Carrizosa como una decisión "meditada, tomada en equipo, de forma conjunta" para lograr "dar un cambio" en Cataluña en las elecciones que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, anunció pero aún no tienen fecha. A este respecto, ha apelado a "no anteponer puestos" en la lista electoral, sino pensar en el "bienestar" de los catalanes para abrirse una etapa nueva, "donde lo importante sea la ciudadanía y sus respectivos problemas".

Sobre esta cita electoral, que aún no tiene fecha, Roldán ha vuelto a pedir unidad a los partidos constitucionalistas y por ello ha insistido en una coalición electoral que aúne a Ciudadanos, el Partido Popular y al Partido Socialista de Cataluña. En concreto, la dirigente de Ciudadanos ha afeado al PP que aún no hayan dado una respuesta a esta propuesta y ha criticado sus "típicas excusas" donde, según ha dicho, antes parecía que sí se podía dar esta coalición, y ahora "parece que no".

Asimismo, ha cargado contra el líder del PSC, Miquel Iceta, porque considera que está "mareando la perdiz" y ha alertado sobre un posible "tripartito" postelectoral en el que también estaría Esquerra Repúblicana. "Para evitar esto, que es lo que menos le conviene a Cataluña, ofrecemos esta alternativa", ha subrayado Roldán.