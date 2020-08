Simón destaca que las hospitalizaciones en Madrid superan en diez puntos a la media nacional: "Es una zona de alto riesgo"

Publicada el 31/08/2020 a las 19:05 Actualizada el 31/08/2020 a las 19:21

El director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha mostrado este lunes en rueda de prensa en el Ministerio de Sanidad su “inquietud” por la evolución del coronavirus en la Comunidad de Madrid, que sigue experimentando un aumento de casos –el 20% de los detectados actualmente en todo el país– y cuyo sistema sanitario empieza a recibir cierto estrés, con una tasa de hospitalización del 16%, diez puntos por encima de la media nacional, y que en palabras del doctor "es una zona de alto riesgo", sobretodo por su naturaleza de nexo de comunicación.

Desde el pasado 28 de agosto se han registrado 23.000 casos en todo el país, 2.489 en las últimas 24 horas, frente a los 3.829 registrados el pasado viernes. Entre las comunidades que más casos notifican se encuentra Madrid –554–, seguida del País Vasco –394– y Andalucía –308–.

El número de fallecidos en los últimos siete días ha aumentado ligeramente, pasando de 129 el pasado viernes a 141 el día de hoy, elevando la cifra total a 29.094. Madrid sigue siendo la comunidad que más fallecidos registra –66 en la última–, seguida de Andalucía –20 en los últimos 7 días– y Castilla y León –16 en los últimos siete días–.Del total de muertos, más del 50% tienen más de 85 años, y “la práctica totalidad”, en palabras de Simón, más de 65 años. La edad media sigue reduciéndose, y más del 50% de los casos tienen menos de 40 años.

En la última semana se han producido 1.656 ingresos hospitalarios, 133 en UCI, formando una ocupación total de 6.957 pacientes por coronavirus, el 6% de las camas totales de España. Sin embargo, la hospitalización varía por comunidades, siendo Madrid –16%–, Aragón –13%– y el País Vasco –11%– las que registran una mayor ocupación.

El doctor ha vuelto a señalar el crecimiento en la capacidad de detección, mientras que el número de asintomáticos se reduce y se sitúa alrededor del 50%. Con fecha de diagnóstico en los últimos siete días, el Ministerio de Sanidad ha notificado 47.000 casos, mientras que por fecha de inicio de síntomas en el mismo periodo, apenas ha registrado 5.000 casos. Aunque Simón ha señalado que “no estamos para nada en la situación de marzo y abril”, ha reconocido que “hay un incremento de transmisión, que se observa en el incremento de casos”.

Con motivo de la inminente vuelta al cole, Simón ha vuelto a detallar que la incidencia del coronavirus en la población en edad escolar “es más alta de lo que fue en su momento”. Mientras que los menores de 20 años son uno de los grupos con mayor incidencia en la pandemia, destaca la franja de edad comprendida entre los 16 y los 17 años. “Todos los grupos en edad escolar tienen incidencias relativamente altas, pero un gran porcentaje de ellos tiene un cuadro asintomático o muy leve”, ha apuntado Simón, que ha señalado que la tasa de hospitalización en estos grupos está por debajo del 4%, mientras que apenas se registran 5 o 6 fallecidos menores de 10 años a lo largo de la pandemia.

Simón ha destacado que, si bien aún se desconoce con exactitud la capacidad de trasmisión de los menores, todo apunta a que está es más baja de lo esperado al no desarrollar síntomas. Sin embargo, el doctor ha querido mostrar precaución en este aspecto. “Tenemos que tener cuidado con nuestros niños al igual que con nuestros mayores”, ha declarado. En este sentido, y ante la preocupación sobre la vuelta a las aulas, el doctor ha explicado que no se puede reducir la transmisión en los colegios por debajo de la transmisión general. “Hay que entender lo que es la transmisión en el colegio. No se puede reducir mucho más de que la transmisión fuera de los centros, porque los niños se pueden contagiar en ambos lugares. Lo que tenemos que evitar es que en los colegios haya una transmisión no superior a la transmisión de referencia”, ha argumentado.