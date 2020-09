Ayuso sigue sin recurrir a la privada pese a que sólo el 4,4% de sus camas están ocupadas por pacientes con covid-19

Publicada el 24/09/2020 a las 06:00

Los hospitales privados de la Comunidad de Madrid suman unos 300 pacientes hospitalizados por covid-19, más otros 25 en UCI, según los datos aproximados ofrecidos a infoLibre este miércoles por la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE). El presidente de la patronal hospitalaria, Carlos Rus, afirma que los hospitales privados madrileños “no están tensionados, aunque el número de hospitalizados va incrementándose”, y que la Comunidad de Madrid no les está derivando pacientes. Los pacientes que están entrando en los hospitales privados son asegurados, explica Rus. Concretamente, según datos de ASE, hay ocupadas por pacientes con covid unas 300 de 6.800 camas privadas, un 4,41%, y unas 25 de 225 camas UCI, un 11,1%.

Según datos de la Fundación IDIS, casi el 33% de las camas en Madrid son privadas. Este dato contrasta con sus 300 hospitalizados con covid-19, que suponen menos del 10% en la Comunidad de Madrid, tomando como referencia tanto el dato de la consejería (3.174) como el del ministerio de Sanidad (3.813). Preguntada por este periódico por la ausencia de derivación de la sanidad pública a la red hospitalaria privada, que suma cerca de 50 centros, la consejería responde: “Vamos a empezar a derivar ya en breve”.

Los datos de ASPE contrastan con los globales de la Comunidad de Madrid, tanto los del Gobierno autonómico como los del central, que no coinciden pero en ambos casos muestran una creciente tensión. Según la Consejería de Sanidad, de las 17.028 camas públicas y privadas instaladas en la comunidad, hay 3.174 con pacientes con covid-19, un 18,6%. Estos son más de 14 puntos por encima que exclusivamente en la sanidad privada (4,41%). En UCI, hay 977 camas instaladas, según la Comunidad de Madrid. De ellas, 430 están ocupadas con pacientes con covid-19, lo que supone un 44%, casi 33 puntos más que exclusivamente en la privada (11,1%).

Los datos del Gobierno central son aún peores. Según el Ministerio de Sanidad, en la Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, hay 3.813 pacientes hospitalizados con covid-19, que ocupan el 24,93% de las camas. En la UCI, según Sanidad, hay 436 ingresados, lo que supone ocupar un 38,28%. Estos porcentajes de ocupación globales, 24,93% y 38,28%, son marcadamente superiores a los de los hospitales privados, tomando el dato de ASPE: 4,41% y 11,1%.

Rus señala que los de ASPE son datos “vivos”, recabados de los distintos centros hospitalarios, que no se pueden precisar al 100%, pero que en cualquier caso son una estimación fiable. Y el mensaje que deja es claro: aunque el número de ingresos sube, no hay ahora mismo tensión en la ocupación hospitalaria por covid-19. No la hay en toda España, pero tampoco en Madrid.

Tanto el ministerio como la consejería aseguran que sus datos incluyen los hospitales públicos y privados, pero no ofrecieron este miércoles la información en detalle, que permita compararla con la ofrecida por ASPE. infoLibre preguntó a ambas administraciones por el desglose de pacientes hospitalizados con covid-19 en la pública y en la privada, tanto en planta como en UCI. No hubo respuesta. No es por tanto observar con datos de una misma fuente la situación en la red pública y la privada. Lo evidente, con los datos de las administraciones por un lado y los de ASPE por otro, es que mientras la primera dan síntomas claros de tensión, la segunda no.

Del estado de alarma a la cuenta pendiente

La relación entre las administraciones públicas y la sanidad privada ha atravesado diversas fases. Durante el estado de alarma, los hospitales privados estuvieron bajo el control del Estado. La patronal ASPE ha cifrado en hasta 246 millones de euros el dinero que debe percibir por los servicios prestados [ver aquí información en detalle]. Esta patronal asegura que todas las áreas asistenciales se han visto afectadas de forma significativa por pandemia: concretamente las intervenciones quirúrgicas descendieron un 83%, las pruebas diagnósticas un 79%, las urgencias un 73%, las consultas un 67%, los ingresos hospitalarios un 58%, las determinaciones de laboratorio un 57% y los ingresos UCI un 52%, siempre según los datos de la patronal.

En ASPE, que agrupa a más de 1.300 entidades sanitarias y representa a más del 80% de los centros hospitalarios privados de España, el malestar es ahora evidente, ante la ausencia de una solución. Rus asegura que sólo una comunidad, Cataluña, ha llegado a un acuerdo de compensación con la sanidad privada. La posición oficial del Gobierno es que son las comunidades las que deben responder. Rus afirma que ASPE tiene solicitada una reunión al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y que en paralelo sigue negociando con las comunidades autónomas.

Ahora, sin estado de alarma, no hay marco que regule la colaboración de los hospitales privados en caso de desbordamiento. “No tenemos ni resuelto el pasado ni regulado el futuro”, señala Rus.

Si estás leyendo este artículo es gracias a las socias y socios de info Libre