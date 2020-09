Villarejo reclamaba "100.000 pavos más gastos" a Cospedal por los trabajos que realizó para el PP

Publicada el 29/09/2020 a las 15:27 Actualizada el 29/09/2020 a las 15:46

El comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo aseguró en una conversación con el abogado Javier Iglesias que data de febrero de 2017 que la que fuera secretaria general del PP y ministra de Defensa María Dolores de Cospedal le debía "100.000 pavos más gastos" por los encargos que realizó para el PP.

Precisamente en un informe de la Fiscalía Anticorrupción al que ha tenido acceso Europa Press se constata que el comisario ya realizó trabajos previos a la operación Kitchen para la formación conservadora. Concretamente, en julio de 2009 Cospedal le ofreció al policía realizar "encargos puntuales" para el partido y que se habrían traducido en chivatazos relacionados con la operación Brugal y Gürtel.

En la conversación con Iglesias, Villarejo se lamenta de que Cospedal ya no quiera verle porque en los últimos encuentros entre ambos le ha reclamado ese dinero, aunque apunta que la conexión entre ambos sigue abierta por medio del marido de ella, El Polla –así denomina a Ignacio López del Hierro–.

"Yo hace ya una semana o diez días hablé con El Polla, eh María Dolores ya no quiere verme porque las últimas veces le dije, dame mi pasta, y le creo una situación, y le dije tía 100.000 pavos más los gastos que he tenido más tal, no que tal, no te preocupes que ya... pero claro ya la última vez le dije, me voy a cagar en la madre, un poquito de cabreo, y ya no quiere verme", explica Villarejo.

Con todo, añade que sigue quedando para tomar café con López del Hierro, y asegura que en una de esas conversaciones le transmite que a pesar de que no quiere líos, no se quedará de brazos cruzados mientras le aniquilan.

En otra conversación extraída de un archivo de audio requsado al comisario en 2018, Villarejo charla con el empresario Adrián de la Joya y con José Luis Olivera –en aquel momento director del CITCO– sobre esos 100.000 euros que le debería Cospedal, y explica que le pone excusas para no quedar con él.

Añade que cuando se reúne con su marido, ella le telefonea y le pasa el terminal. "¿Cómo estás? ¿Cómo tal?... para que no le 'chicharree' o yo que sé, como si eso ya fuera, como si sirviera para algo...", indica el comisario.