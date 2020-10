Publicada el 01/10/2020 a las 10:04 Actualizada el 01/10/2020 a las 11:04

El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid acatará la norma publicada esta mañana por el Ministerio de Sanidad para endurecer las restricciones. Así lo ha anunciado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la Asamblea de Madrid. "Por supuesto que voy a acatar las normas y cumplir las leyes, por supuesto que la vamos a cumplir", ha sostenido la líder del Gobierno regional en un Pleno bronco en el que la oposición ha arremetido con dureza contra el Ejecutivo madrileño. "La Puerta del Sol es hoy el Chernóbil de Europa", ha sostenido durante su intervención el portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà.

La presidenta madrileña se ha pronunciado en estos términos tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden del Ministerio de Sanidad en la que se establecen los criterios para endurecer las restricciones con el fin de atajar la segunda ola del coronavirus. Un texto que fue aprobado por mayoría en el Consejo Interterritorial de Sanidad pero que contó con el rechazo de la Comunidad de Madrid, única región que, por el momento, cumple con los tres indicadores establecidos en el texto para llevar a cabo todas las nuevas medidas de limitación de movilidad o aforos. A saber: incidencia de 500 casos por 100.000 habitantes, presión en UCI por encima del 35% de dotación habitual y tasa de positividad superior al 10%.

La postura que mantendría el Gobierno regional tras la ruptura en el cónclave con las comunidades del alto el fuego suscrito en la tarde del martes era una de las incógnitas a despejar tras el plazo de 48 horas establecido por Sanidad para transponer las nuevas directrices. Durante la noche del miércoles, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, se negó a responder a esta cuestión. Pero todas las dudas se encargó de despejarlas Díaz Ayuso en el Pleno de la Asamblea. "Esta comunidad no está en rebeldía, este Gobierno no está en rebeldía, cumplirá con todas las órdenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas. Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente, como hicimos con el paso de fase", ha respondido desde su escaño a la oposición.

La líder del Ejecutivo madrileño ha insistido en esta cuestión hasta en dos ocasiones durante sus diferentes intervenciones. Turnos de palabra que también ha aprovechado para cargar con fuerza contra el Gobierno central. En este sentido, Ayuso ha utilizado una y otra vez expresiones como "orden impuesta" o "acuerdo por la espalda". Y ha defendido la estrategia de contención aplicada por su Gobierno, que los expertos en Salud Pública consideran insuficiente en una situación como la actual. "Aún es pronto, pero los indicadores nos muestran que vamos por el buen camino, en la buena dirección", ha sostenido. Y ha utilizado dicho argumento para continuar el enfrentamiento con el Ministerio de Sanidad: "Muchos temen que funcione, por eso han decidido embarrar el campo desde la semana pasada".

Ayuso ha incidido en la necesidad de "planes objetivos y racionales" que "tengan en cuenta las peculiaridades de Madrid". Y lo ha hecho en un debate muy bronco con la oposición, que ha cargado con dureza contra el Ejecutivo regional. "Da vergüenza ajena. Usted está poniendo en riesgo no solo a los madrileños, sino a todo el país", ha señalado la portavoz de Podemos en la Cámara, Isabel Serra, quien ha criticado la "insistencia" del Gobierno regional por poner la economía de la región por delante de la salud de los madrileños. "Son ustedes un problema para cada solución", ha insistido la diputada del grupo parlamentario morado, que ha sido la encargada de abrir la sesión con su pregunta a la presidenta del Gobierno regional.