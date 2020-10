Casado presume de su pasado agrario a pesar de que su vínculo con el campo se limita a las vacaciones de verano

Publicada el 01/10/2020 a las 20:05 Actualizada el 01/10/2020 a las 21:02

“Hay gente que sí que sabemos pisar una explotación agraria, porque no hemos hecho otra cosa desde que hemos nacido. Porque yo he nacido y he vivido como niño rodeado de trigales. En una tierra en la que mi abuelo, mi padre, venían de lo que es el sector de la agricultura. A otros se lo tienen que explicar cuando van a hacerse la foto a las ferias agrícolas y ganaderas”.

Con estas palabras presumió este jueves el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de su pasado agrario, en un acto en la localidad cacereña de Jaraíz de la Vera en la que se reunió con representantes de organizaciones agrarias y cooperativas del sector en Extremadura, y a la que también ha asistido el presidente autonómico del partido, José Antonio Monago, así como la exministra del ramo Elvira Rodríguez y consejeros de agricultura en comunidades gobernadas por el PP.

Ese vínculo con la agricultura, sin embargo, no aparece en su biografía. Y las fuentes oficiales del Partido Popular consultadas por infoLibre no pudieron precisarlo más allá de que su padre nació en un pueblo y que uno de sus abuelos se dedicaba al sector primario, aunque vendió sus tierras mucho antes de que el actual presidente del PP naciera. La información disponible es que Casado nació en Palencia capital y que su relación con el campo se limita a los veranos que pasaba en Matadeón de los Oteros (León), la localidad natal de su padre, y en la casa que sus progenitores tienen en el pueblo palentino de Husillos, a doce kilómetros de la capital provincial.

Sus padres, sin embargo, no se han dedicado ni a la agricultura ni a la ganadería. Él es oftalmólogo y su madre es profesora. De sus dos abuelos, ambos médicos, el único que tuvo relación con las tareas del campo fue el padre de su madre, Herman Blanco, que vendió a sus hermanos las tierras que poseía en Meneses del Campo (Palencia) para poder perfeccionar sus conocimientos de Medicina en la Universidad alemana de Heidelberg. Es este el abuelo de líder de Casado que sufrió la represión franquista por sus ideas socialistas y estar afiliado a UGT. Se salvó del paredón gracias a la intervención de una congregación religiosa pero pasó dos años en la cárcel.

El vínculo familiar agrario más cercano que se le conoce a Casado es un primo segundo que cría gallinas en Meneses del Campo.

El jamón de Sánchez

A pesar de ello, en el acto celebrado en Jaraíz de la Vera el presidente del PP no sólo presumió de su relación con el mundo agrario sino que ridiculizó al jefe del Gobierno de España, Pedro Sánchez, porque en un acto en la Feria Ganadera de la localidad pacense de Zafra el pasado octubre confundió el jamón ibérico con el serrano.

Durante su intervención, Casado exigió al Gobierno que defienda en la negociación de la Política Agraria Común (PAC) los 47.500 millones de euros acordados por el Gobierno de Rajoy que “necesita” el campo español, ya que suponen hasta el 30% de la renta agraria. Y propuso que el marco financiero plurianual sea compatible con el Fondo de Recuperación y Resiliencia acordado por la UE, para compensar así la previsible reducción de fondos destinados al sector primario, teniendo en cuenta que el acuerdo europeo está muy vinculado con la sostenibilidad, un requisito que considera que cumple el sector agrario nacional. Un objetivo que en más de una ocasión ha señalado el Gobierno de Sánchez.

Casado incluyó el mantenimiento de los fondos de la PAC en una veintena de propuestas en defensa del sector agrario, con el que se ha comprometido a seguir manteniendo contactos cada dos meses

El primero de estos 20 puntos se refiere a la política arancelaria internacional, de modo que exige al Gobierno que defienda los intereses de España si es necesario en la propia Casa Blanca “como ha hecho Francia y por eso no le afecta tanto al champán” o a Italia con su aceite, dijo Casado.

La lista incluye una reivindicación de la figura del agricultor y una demanda de apoyo a la incorporación de mujer al campo, al relevo generacional, al cooperativismo, a la formación vinculada al sector primario y a la I+D+i, entre otras materias.

Casado cerró su intervención un llamamiento a la “España real, que tiene que despertar”, que es la de los agricultores y ganaderos que se “levantan a las cuatro de la mañana”, pero también de los pensionistas que, según él, van a ver recortadas sus prestaciones, o la de los funcionarios que, anticipó, van cobrar menos por culpa de Sánchez.