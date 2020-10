Publicada el 05/10/2020 a las 19:48 Actualizada el 05/10/2020 a las 20:23

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha advertido este lunes en rueda de prensa de que “las próximas semanas serán duras, especialmente en aquellos territorios donde la epidemia presenta más positividad”. En relación a la situación epidemiológica que atraviesa la Comunidad de Madrid, el ministro ha señalado que “de momento hay unas medidas contundentes, y si no dan resultado habrá que reforzarlas”. Illa presidirá el martes la reunión del Grupo Covid-19 con la Comunidad de Madrid, en la que se discutirá el número de rastreadores de los que dispone la región, así como las medidas en Atención Primaria o el retraso de las notificaciones.

El encuentro tiene lugar después de que el Ejecutivo autonómico haya presentado un recurso contra la orden ministerial que recoge el confinamiento de diez municipios de la región, y que ha supuesto un choque directo entre el Gobierno regional y el Gobierno central. “No estamos haciendo política, estamos trabajando desde la evidencia científica para proteger a los españoles. Nos importa muy poco, es decir, nada, todo lo que no sea la salud de los ciudadanos. Estamos para salvar vidas. Lo que nos preocupa y ocupa es la gestión, la gestión, y la gestión. Y en esta semana nos vamos a ocupar de la gestión”, ha argumentado el ministro.

En cuanto a la reunión del consejo interterritorial, prevista para este miércoles, Salvador Illa ha deslizado que se propondrán nuevas medidas después de haber valorado el acuerdo alcanzado la semana pasada como “de mínimos”. En este sentido, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha indicado que la orden ministerial, que confina la ciudad de Madrid en su conjunto, “se puede considerar a nivel municipal, pero también lo pueden aplicar por zonas básicas”, ante las críticas de que estas se hayan eliminado en favor de un confinamiento generalizado en todo el municipio. Mientras que 25 de estas áreas redujeron su incidencia, las 24 restantes vieron un incremento en sus cifras. "La evolución de las zonas con incidencia superior a 500 va aumentando. Estamos todavía en una fase de ascenso relativo. La incidencia será favorable cuando esté cercana a los 50 por 100.000 habitantes. No podemos pensar que 500 es en absoluto una buena situación", ha defendido.

Además, el director del CCAES ha hecho alusión a la reciente implementación de los test de antígenos, que puede ser una de las razones tras el retraso en las notificaciones de la comunidad. "Al haber un cambio en el sistema puede ser que los datos de los test de antígenos no hayan llegado todavía y eso haya provocado un ligero descenso en los datos de la incidencia acumulada. Tenemos alguna duda del uso de antígenos y al retraso de las notificaciones. Ahora mismo no me atrevería a decir si la ciudad de Madrid va mejor o peor", ha expuesto Simón.

Respecto a la situación epidemiológica en el país, el director del CCAES ha informado de un ligero descenso en las incidencias acumuladas, si bien estás se mantienen muy altas y “nos colocan en una situación de alto riesgo”. La media nacional se sitúa en 254 casos por cien mil habitantes en los últimos 14 días, por encima del umbral de 250 casos por cien mil habitantes establecido en Europa para tomar medidas drásticas. El ministerio que dirige Salvador Illa ha registrado 149 fallecidos desde el viernes, de un total de 366 fallecidos en los últimos 7 días, que en palabras de Simón “siguen incrementándose”.

Pese a que la positividad ha bajado del 11% al 10,4%, el retraso en la notificación se mantiene entre dos a seis días, llegando a alcanzar los ocho días en algunas comunidades. La ocupación de UCI ronda el 18%, mientras que la de cama convencional alcanza el 9,36%, y los casos entre la población mayor de 60 años se elevan hasta el 20%.