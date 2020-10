Sánchez pide a Casado que vuelva a la "senda de la responsabilidad" y le invita desde "ya" a que negocie la renovación del CGPJ

Publicada el 16/10/2020 a las 14:38 Actualizada el 16/10/2020 a las 15:29

La pelota está en el tejado del principal partido de la oposición. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no niega que la proposición de ley registrada por PSOE y Unidas Podemos para la renovación del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) haya levantado polémica. Esta no sólo ha enfadado a los partidos de la derecha y a amplios sectores de la judicatura. Pero sin querer entrar al fondo del debate, Sánchez cree que la polémica tiene "fácil solución". Y esta no es otra que la de que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, reconsidere su posición y vuelva desde "ya" al diálogo que se rompió a principios del mes de agosto cuando el acuerdo para la renovación del órgano de gobierno de los jueces estaba prácticamente cerrado. "Al 99%", dijo Pedro Sánchez.

Así se pronunció el líder de los socialistas en rueda de prensa desde Bruselas al término de la Cumbre Europea. "La solución es que el Partido Popular vuelva a la senda de la responsabilidad de Estado, de sus obligaciones constitucionales. Tan sencillo como eso", dijo. "Como poder Ejecutivo le decimos al PP que estamos abiertos desde el primer minuto, y desde hoy mismo, a sentarnos a negociar bajo las premisas y condiciones acordadas en julio y en agosto inexplicablemente rotas por el PP, para llegar a un acuerdo de renovación del CGPJ cuanto antes", insistió.

A su juicio, quien mantiene "como rehén" al CGPJ es el partido de Pablo Casado, "que bloquea desde hace dos años" la renovación en el órgano de gobierno de los jueces. Y que mantiene un poder judicial en 2020 con los equilibrios de fuerzas parlamentarias de 2011, cuando el PP gobernaba con mayoría absoluta.

¿Está dispuesto el Gobierno a hacer algún tipo de cesión para atraer de nuevo a los conservadores a la mesa de negociación? Sánchez respondió que por supuesto que está dispuesto a hacer "concesiones". "Dentro de la lógica", precisó.

Lo que para él no entra dentro de la lógica es la insistencia del PP en que rompa con Pablo Iglesias.

En este sentido, advirtió al líder del PP de que en su Consejo de Ministros no hay ministros del PSOE y ministros de Unidas Podemos, sino "ministros del Gobierno". No es ningún secreto que el principal argumento al que recurren los conservadores para justificar su negativa a acordar las renovaciones pendientes es el de la presencia del partido morado en el Consejo de Ministros. En todo caso, Sánchez destacó que el interlocutor en esta materia es el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. Campo integra la cuota socialista del Ejecutivo.

El jefe del Ejecutivo no aclaró si ese posible acuerdo implicará la retirada de la reforma que el PSOE y Unidas Podemos han impulsado en el Congreso, en forma de proposición de ley.