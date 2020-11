Paula, la futbolista gallega que dijo basta a la 'maradonamanía' y le dio la espalda en un homenaje al 'dios' argentino por "maltratador"

Publicada el 30/11/2020 a las 16:04 Actualizada el 30/11/2020 a las 16:09

Paula Dapena, jugadora del Viajes Interrías FF, se ha negado este este sábado a guardar un minuto de silencio por la muerte de Diego Armando Maradona, ya que en sus palabras, se ha opuesto a rendir tributo a “un maltratador”, según informa La Voz de Galicia.

“Por las víctimas no se guardó un minuto silencio y no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas”, ha asegurado la futbolista, que se sentó en césped dando la espalda a sus compañeras durante el acto previo a su encuentro contra el Deportivo Abanca. Mientras que ha reconocido sus “cualidades y habilidades futbolísticas espectaculares”, ha defendido que para ser jugador “hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades”.

La actitud de la jugadora ha causado diversas reacciones en las redes sociales, desde el apoyo a la crítica ante su gesto, por el que ha recibido hasta amenazas de muerte, según recoge Radio Marca.