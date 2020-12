El PNV pregunta por escrito al Gobierno si va a hacer alguna "investigación" sobre el chat de 'La XIX del Aire'

Publicada el 02/12/2020 a las 18:04 Actualizada el 02/12/2020 a las 19:21

"¿Puede el Gobierno afirmar con rotundidad que estas afirmaciones no se han producido entre miembros del Ejército en activo? ¿Va a realizar el Gobierno alguna investigación al respecto? ¿Considera que este episodio abre una sospecha o un indicio suficiente para realizar una investigación similar a la realizada por los servicios de inteligencia alemanes en sus tropas? ¿Sigue el Gobierno defendiendo con rotundidad y sin ningún atisbo de duda que "los miembros de las Fuerzas Armadas trabajan por y para España y tienen un compromiso total y pleno con los valores constitucionales"? ¿No considera el Gobierno que ensalzar la dictadura franquista y amenazar con fusilar a 26 millones de personas contradice los valores constitucionales?". Esta es la batería de preguntas registradas [ver aquí] este miércoles en el Congreso de los Diputados por el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, al hilo de la información publicada por infoLibre que recoge parte de los comentarios vertidos en el grupo de Whatsapp XIX, en el que participaban hasta este martes altos mandos militares retirados pertenecientes a la XIX promoción de la Academia General del Aire que sueñan con fusilamientos y golpes de Estado.

En esta iniciativa para respuesta por escrito del Gobierno, Esteban recuerda que ya el pasado febrero, tras conocer que el jefe de los servicios secretos del Ejército alemán (MAD) había hecho público que había detectado unos 550 soldados con conexiones con la ultraderecha en las tropas alemanas, su grupo preguntó al Ejecutivo [aquí, en PDF] si tenía "sospechas" de que pudiera producirse en el Ejército español una situación similar. "Y si había realizado alguna investigación para aclarar ese extremo".

La respuesta del Gobierno [ver aquí] fue que "los miembros de las Fuerzas Armadas trabajan por y para España y tienen un compromiso total y pleno con los valores constitucionales". Añadía también que "desde el Gobierno, a través del Ministerio de Defensa, se vela con especial celo y se mantiene una actitud de plena disposición para las actuaciones relacionadas con el cumplimiento de la legislación de Memoria Histórica". "Negaba, por tanto, la posibilidad de que en el Ejército español se produjera una situación similar a la relatada por el jefe de los servicios secretos del Ejército alemán (MAD)", considera Esteban en la pregunta parlamentaria por escrito registrada.

Ahora, a raíz del contenido del chat desvelado por este diario, "en el que se evidencia la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo" y la "escandalosa carta al Jefe del Estado de antiguos mandos del Ejército de Tierra acusando al Gobierno español de 'amenazar la unidad nacional' asumiendo el discurso y la terminología de un partido de ultraderecha como Vox", el PNV se pregunta si el Ejecutivo se mantiene en la respuesta que dio el pasado 20 de marzo.

En la iniciativa firmada por Esteban se recoge cómo en el chat "se lanza una amenaza velada del siguiente tenor: 'Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta". Al hilo de esto, una de las preguntas que hace el PNV al Ejecutivo es si no considera que ensalzar la dictadura franquista y amenazar con fusilar a 26 millones de personas "contradice los valores constitucionales".