El chat de 'La XIX del Aire': mensajes de altos mandos del Ejército retirados que sueñan con fusilamientos y golpes de Estado

Publicada el 01/12/2020 a las 23:30 Actualizada el 01/12/2020 a las 23:47

“Yo lo he leído [un libro de Pío Moa, Mitos de la Guerra Civil], como buen facha, y si es verdad lo que dice (para mí sí lo es) no queda más remedio que empezar a fusilar a 26 millones de hijos de puta”. El mensaje pertenece al grupo de WhatsApp XIX. En él participaban hasta este martes altos mandos militares retirados pertenecientes a la XIX promoción de la Academia General del Aire. Estas palabras, en concreto, fueron enviadas desde el teléfono móvil de Francisco Beca, que alcanzó el rango de general de división.

Beca es también el que encabeza una carta fechada el 10 de noviembre y enviada al rey por 39 miembros de su promoción. Los firmantes arremeten con extrema dureza contra el Gobierno con los argumentos de la derecha más dura. Le atribuyen un "acoso al poder judicial" al proponer una nueva ley para "conformar un Consejo del Poder Judicial que responda a una mayoría parlamentaria concreta y puntual", lo que representa "una grave amenaza para la separación de poderes" que "aniquilaría de raíz nuestra democracia".

Lejos de una defensa del orden democrático esgrimido en esa carta al jefe del Estado, lo que en verdad desvela el chat es justo lo contrario: la afinidad de algunos de sus integrantes con la ultraderecha y el franquismo. En los mensajes, a los que ha podido acceder en exclusiva infoLibre, hay referencias de los militares a "pronunciamientos" y ataques furibundos a los partidos independentistas. Es más, uno de los participantes llega a enviar un saludo de parte del líder de Vox, Santiago Abascal. Se trata de un audio que este periódico ha podido escuchar y en el que el líder ultraderechista utiliza un tono afable y animado. Dice lo siguiente: "Buenas tardes, soy Santi Abascal y me dicen que es obligatorio saludar a este grupo. Un abrazo a todos y ¡Viva España!", se escucha.

Del móvil del capitán retirado José Molina sale este mensaje: "Me he levantado esta mañana totalmente convencido. No quiero que estos sinvergüenzas pierdan las elecciones. No. Quiero que se mueran todos y toda su estirpe. Eso es lo que quiero. Es mucho pedir?". En ese momento, un mensaje enviado con el teléfono de Beca da como respuesta: "Pero Curro [apodo amistoso para Molina] para que mueran hay que fusilarlos y hacen falta 26 millones de balas!!!!!!!!!!". Molina, que desea la muerte al Gobierno y "su estirpe", es a su vez el primero de los firmantes de otra carta muy similar enviada por integrantes de la misma promoción, en este caso remitida al presidente del Parlamento Europeo, el socialdemócrata David Sassoli.

"Alguien tendrá que hacer algo legal o ilegal"

Los coroneles retirados Ángel Díaz Rivera y Andrés González Espinar protagonizan este otro diálogo:

González Espinar: “Algún día… lo filibusteros de la puta ANC [Asamblea Nacional Catalana]… pagarán por esto y por otras cosas…"

Díaz Rivera: “Algún día… alguien tendrá que empezar a hacer algo (legal o ilegal) contra estos hijos de puta”.

González Espinar: “Qué pena… no estar en activo para desviar un vuelo caliente de las Bárdenas a la casa sede de estos hijos de puta..”

Díaz Rivera: “Cada vez insultarán y ofenderán más (donde más duela) mientras les salga gratis. El nivel de doma que han conseguido con los españoles (todos) es insuperable. Como los monos del tríptico ni vemos ni oímos ni hablamos”.

En otro momento, escribe esto el coronel González Espinar: “Ya lo dije yo en un discurso delante del Jema [jefe del Estado Mayor del Aire] Lombo, Gallarza, etc.. y más de cien comensales del E.A [Ejército del Aire]…. “¡¡DEME UNA ORDEN!! [...] Y es lo que le diríamos al Rey…”. Sus palabras se enmarcan en el debate que los miembros del chat mantuvieron sobre cómo visualizar, por usar un término civil, su apoyo a Felipe VI. Es ese debate el que finalmente concluye con la decisión de enviarle una carta que ha adquirido menos relevancia pública que la remitida días después por 73 altos mandos ya retirados del Ejército de Tierra y que desveló el pasado sábado el diario El País.

El general Beca quiere "extirpar el cáncer"

La colección que el general Beca aporta al chat es la que posee mayor relevancia: por su rango y por la reiteración de las apelaciones que desde su teléfono se hacen una y otra vez al fusilamiento de casi la mitad de los españoles. También por su adhesión al bagaje de la dictadura. A continuación, los principales mensajes a su nombre:

– “Creo que me quedo corto fusilando a 26 millones!!!!!!!!"

– Las “maniobras del 36” “proporcionaron unos cuantos años de progreso aunque algunos lo pasaron mal. España está llena de gente ingobernable y la única forma posible es culturizar a la gente cosa que es imposible con la izquierda. Es triste pero es la realidad española”

– “Tal como está la situación la única forma de atajarla es extirpado el cáncer!!!!!"

– “No [fueron las únicas sublevaciones] pero solo las de Primo de Rivera y la del Irrepetible [en referencia a Franco] trajeron paz y prosperidad a España”.

– "La sociedad española está dividida y los buenos son más cobardes que los malos en la actualidad. Solo queda (desgraciadamente) repetir la historia"

– "No quiero desanimaros pero con palabras y a estas alturas no se puede cambiar nada".

"Una periodista tiene copia de todo lo dicho en este chat"

Este periódico logró contactar este martes por teléfono con cuatro de los más significados participantes en ese chat. Entre ellos, el general Francisco Beca y el capitán José Molina. Beca, el único localizado a través de la línea fija de su domicilio y a quien se le leyeron los dígitos del móvil vinculado al chat, negó haber escrito la frase que abre este texto, así como otras de semejante tenor o haber considerado a Franco el "Irrepetible". Eso sí, también fue el último en ser localizado, por lo que sus compañeros pudieron haberlo puesto sobre aviso. En la conversación, deslizó incluso la posibilidad de que alguien hubiese hecho "copia" del dispositivo para suplantarle: “No sé –fueron sus palabras– si me lo ha podido quitar alguien o si me ha desaparecido en algún momento porque yo el móvil no lo llevo encima”.

Molina, tras remarcar que se trata de un chat privado, incidió en que lo dicho podía obedecer a "un momento de cabreo o de cachondeo porque yo no deseo la muerte de nadie”. Poco después, envió un nuevo mensaje al grupo de whatsapp: "Me ha llamado una periodista y tiene copia de todo lo dicho en este chat. (...) Tenemos un topo". A partir de ahí, comenzaron las deserciones.

En conversación telefónica con infoLibre, el antiguo coronel González Espinar habló así: “No me acuerdo de cuándo es este chat ni de a qué se refieren los mensajes". Ángel Díaz Rivera se extendió más. No ve "lógico" que se difunda un chat privado entre "compañeros y amigos" y tampoco le suena "en absoluto" lo que aparece reproducido arriba. "Tampoco es mi manera de expresarme", pero en todo caso "no significa nada más que una forma coloquial de hablar", según él. "La capacidad de poder -asegura- es muy poca porque tenemos ya setenta y muchos años. Aparte de hacer estos comentarios poca influencia tenemos”. Sin embargo, sea mucha o poca, sus cargos y nombres sirvieron para remitir cartas a altas instituciones españolas y europeas, como la Jefatura del Estado y la presidencia de la Eurocámara.

Aunque con menor virulencia, buena parte de los mensajes del chat se mueven en la misma onda aunque algunos acaban invocando el pragmatismo. Por ejemplo, uno lanzado por un miembro cuyo nombre se omite porque no fue posible contactar con él: "La XIX no tiene aviones, tropa ni armamento por lo que no entiendo referencia alguna a pronunciamientos (…) creo que reafirmarse en la Constitución con todo lo que representa nuestra jura de bandera y nuestro apoyo al rey es un gesto que nos conforta con nosotros mismos. Es solo una propuesta”.

Y otro miembro del grupo opina así: "Sabéis por qué tenía tanta prisa del (sic) gobierno por cerrar Madrid? Para evitar los actos del 12 de octubre presididos por su Majestad el Rey y con protagonismo de la Legión por celebrarse este año su centenario".